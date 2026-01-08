Caída de luminaria en la iglesia La Merced deja un herido en el Jirón de la Unión

Caída de luminaria de iglesia La Merced deja un herido en el Jirón de la Unión| Latina Noticias

La tarde de este jueves, una luminaria de la iglesia La Merced cayó sobre un peatón en el Jirón de la Unión, una de las zonas más transitadas del Cercado de Lima. El hecho generó alarma entre los transeúntes y motivó la intervención inmediata de personal de la Municipalidad de Lima y los servicios de emergencia.

De acuerdo con la información de Latina Noticias, la víctima quedó inconsciente tras el impacto y recibió atención médica en el lugar antes de ser trasladada a un hospital cercano.

Testigos del incidente relataron que la caída se produjo alrededor de las 2:30 de la tarde, poco después del cierre habitual de la iglesia. La víctima, quien sería un trabajador municipal, llevaba puesto un chaleco de la Municipalidad de Lima, habría salido de almorzar minutos antes del accidente.

Luminaria de iglesia en el Jirón de la Unión cae sobre peatón y reaviva el debate por la seguridad| Radio María/Latina Noticias

La zona permaneció cercada tras el incidente como medida de seguridad, mientras decenas de personas expresaron su preocupación por el riesgo que implica el estado de la infraestructura en una vía de alta concurrencia.

De acuerdo con la información recabada, personal de serenazgo y ciudadanos intentaron auxiliar al herido en los primeros minutos, hasta la llegada de la ambulancia. El accidente volvió a poner en debate la seguridad de las instalaciones públicas en el centro histórico de Lima, un punto que diariamente recibe a miles de visitantes.

Las autoridades de la Municipalidad de Lima no habían emitido un comunicado oficial.

Antecedentes en otra iglesia

El 30 de octubre de 2025, la caída de parte de la cornisa de la iglesia Compañía de Jesús, ubicada en el centro histórico de Ayacucho, provocó la muerte de una mujer y dejó tres personas heridas. El desprendimiento ocurrió mientras varias personas aguardaban en la puerta del Banco de la Nación, en una zona de alto tránsito peatonal y valor patrimonial.

Una luminaria de La Merced se desploma en zona céntrica de Lima y deja un herido| Latina Noticias

El colapso de los bloques de concreto sorprendió a los transeúntes y generó una rápida respuesta de los servicios de emergencia, que trasladaron a los heridos a hospitales cercanos. Las autoridades locales acordonaron el área y comenzaron una investigación para determinar las causas del accidente.

La iglesia Compañía de Jesús es uno de los principales templos coloniales de Ayacucho, reconocida por su arquitectura y relevancia histórica. El accidente reavivó el debate sobre el estado de conservación de los monumentos religiosos en el país.

Canales de emergencia

Central de Emergencias 105 (Policía Nacional del Perú): Línea disponible para reportar accidentes, emergencias médicas, incidentes de seguridad o cualquier situación que requiera intervención policial.

Bomberos 116: Para casos de rescate, accidentes graves, incendios o situaciones que requieran asistencia de los bomberos.

Samu 106: Servicio de Atención Médica de Urgencias para emergencias de salud y atención prehospitalaria.

Serenazgo de Lima: Presente en las principales arterias de la ciudad, se puede solicitar apoyo a través de los números que cada municipio pone a disposición de la ciudadanía o mediante aplicaciones móviles municipales.

Además, se recomienda mantener la calma, no mover a la persona accidentada salvo que exista riesgo inminente, y esperar la llegada de los servicios de emergencia para recibir asistencia especializada.