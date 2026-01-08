Perú

Caída de luminaria en la iglesia La Merced deja un herido en el Jirón de la Unión

El accidente ocurrió en una de las arterias con mayor tránsito peatonal, por lo que visitantes pidieron seguridad en la zona

Guardar
Caída de luminaria de iglesia La Merced deja un herido en el Jirón de la Unión| Latina Noticias

La tarde de este jueves, una luminaria de la iglesia La Merced cayó sobre un peatón en el Jirón de la Unión, una de las zonas más transitadas del Cercado de Lima. El hecho generó alarma entre los transeúntes y motivó la intervención inmediata de personal de la Municipalidad de Lima y los servicios de emergencia.

De acuerdo con la información de Latina Noticias, la víctima quedó inconsciente tras el impacto y recibió atención médica en el lugar antes de ser trasladada a un hospital cercano.

Testigos del incidente relataron que la caída se produjo alrededor de las 2:30 de la tarde, poco después del cierre habitual de la iglesia. La víctima, quien sería un trabajador municipal, llevaba puesto un chaleco de la Municipalidad de Lima, habría salido de almorzar minutos antes del accidente.

Luminaria de iglesia en el
Luminaria de iglesia en el Jirón de la Unión cae sobre peatón y reaviva el debate por la seguridad| Radio María/Latina Noticias

La zona permaneció cercada tras el incidente como medida de seguridad, mientras decenas de personas expresaron su preocupación por el riesgo que implica el estado de la infraestructura en una vía de alta concurrencia.

De acuerdo con la información recabada, personal de serenazgo y ciudadanos intentaron auxiliar al herido en los primeros minutos, hasta la llegada de la ambulancia. El accidente volvió a poner en debate la seguridad de las instalaciones públicas en el centro histórico de Lima, un punto que diariamente recibe a miles de visitantes.

Las autoridades de la Municipalidad de Lima no habían emitido un comunicado oficial.

Antecedentes en otra iglesia

El 30 de octubre de 2025, la caída de parte de la cornisa de la iglesia Compañía de Jesús, ubicada en el centro histórico de Ayacucho, provocó la muerte de una mujer y dejó tres personas heridas. El desprendimiento ocurrió mientras varias personas aguardaban en la puerta del Banco de la Nación, en una zona de alto tránsito peatonal y valor patrimonial.

Una luminaria de La Merced
Una luminaria de La Merced se desploma en zona céntrica de Lima y deja un herido| Latina Noticias

El colapso de los bloques de concreto sorprendió a los transeúntes y generó una rápida respuesta de los servicios de emergencia, que trasladaron a los heridos a hospitales cercanos. Las autoridades locales acordonaron el área y comenzaron una investigación para determinar las causas del accidente.

La iglesia Compañía de Jesús es uno de los principales templos coloniales de Ayacucho, reconocida por su arquitectura y relevancia histórica. El accidente reavivó el debate sobre el estado de conservación de los monumentos religiosos en el país.

Canales de emergencia

  • Central de Emergencias 105 (Policía Nacional del Perú): Línea disponible para reportar accidentes, emergencias médicas, incidentes de seguridad o cualquier situación que requiera intervención policial.
  • Bomberos 116: Para casos de rescate, accidentes graves, incendios o situaciones que requieran asistencia de los bomberos.
  • Samu 106: Servicio de Atención Médica de Urgencias para emergencias de salud y atención prehospitalaria.
  • Serenazgo de Lima: Presente en las principales arterias de la ciudad, se puede solicitar apoyo a través de los números que cada municipio pone a disposición de la ciudadanía o mediante aplicaciones móviles municipales.

Además, se recomienda mantener la calma, no mover a la persona accidentada salvo que exista riesgo inminente, y esperar la llegada de los servicios de emergencia para recibir asistencia especializada.

Temas Relacionados

Jirón de la UniónIglesia La Mercedperu-noticiasCercado de Lima

Más Noticias

Gustavo Bueno se recupera y confirma su regreso a ‘Al fondo hay sitio’ para la temporada 2026

La sobrina del actor, Marialola Arispe, aseguró que el intérprete de don Gilberto está fuera de peligro y listo para retomar su papel en la exitosa serie de América Televisión.

Gustavo Bueno se recupera y

Canal TV que transmitirá el sorteo de la Liga 1 2026: cómo seguir la ceremonia que definirá el fixture de la nueva temporada

Los 18 clubes están expectantes para conocer a su rival en su debut en el Torneo Apertura. Conoce cómo sintonizar este evento deportivo realizado por la LFP

Canal TV que transmitirá el

Álvaro Barco explicó por qué fichó a Sekou Gassama pese a que se sumará tarde a la pretemporada de Universitario: “Vale la pena esperarlo”

El director deportivo de la ‘U’ respaldó al delantero senegalés y afirmó que sus cualidades podrían marcar la diferencia en el campeonato peruano

Álvaro Barco explicó por qué

Universitario reveló si participará del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: ¿acompañará a Alianza Lima y Regatas Lima?

Perú será sede del torneo internacional y tendría un tercer cupo que sería de la ‘U’ generando polémica. Conoce la postura del equipo de las ‘pumas’

Universitario reveló si participará del

Actividades culturales gratuitas en el LUM para este fin de semana: se inició Museos Abiertos 2026

La jornada inaugural de la edición 2026 de Museos Abiertos reunió el pasado 4 de enero a visitantes de diversas edades en distintas actividades artísticas y de diálogo

Actividades culturales gratuitas en el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidenta del TC defiende ley

Presidenta del TC defiende ley sobre lesa humanidad y dice que “no tendríamos que obedecer” algunos fallos de la Corte IDH

Mario Vizcarra exige al JNE que le permita ser candidato presidencial: “no vamos a permitir un atropello más”

Edmundo González agradece respaldo del Perú y pide respetar el voto para una transición en Venezuela

Inspector del SAT ratifica denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión: “Un comportamiento pésimo”

Proponen que fiscales vuelvan a dirigir la investigación preliminar para evitar “que policías fabriquen pruebas”

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Bueno se recupera y

Gustavo Bueno se recupera y confirma su regreso a ‘Al fondo hay sitio’ para la temporada 2026

Salvador del Solar y su respuesta a conductor que llamó “película porno” a ‘Pantaleón y las visitadoras’

Tini vuelve a Lima con su gira FUTTTURA World Tour 2026: fecha, precio de entradas, lugar y más

Magaly Medina enfrenta dura recuperación tras cirugía facial y su amiga revela detalles del postoperatorio: “Tuvo mucho dolor”

Tula Rodríguez responde 15 años después a Johanna San Miguel por minimizarla frente a Gisela Valcárcel: “¿Qué te hice yo?”

DEPORTES

Canal TV que transmitirá el

Canal TV que transmitirá el sorteo de la Liga 1 2026: cómo seguir la ceremonia que definirá el fixture de la nueva temporada

Álvaro Barco explicó por qué fichó a Sekou Gassama pese a que se sumará tarde a la pretemporada de Universitario: “Vale la pena esperarlo”

Dónde ver la Champions League de vóley femenino 2026: canal TV para ver todos los partidos de fase de grupos del torneo

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY en Perú: partido por semifinal de la Supercopa de España 2026

Con la llegada de Luis Advíncula, así sería el once titular de Alianza Lima para el 2026