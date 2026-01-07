Vecinos de Chaclacayo y Chosica marchan tras cuatro asesinatos y exigen frenar ola de extorsiones

La protesta ciudadana reclama comisarías, cámaras de seguridad y patrullaje permanente frente al avance criminal. Video: América Noticias

La indignación desbordó las calles de Lima Este. Tras una seguidilla de cuatro asesinatos en menos de una semana, vecinos de Chaclacayo y Chosica salieron a marchar por la Carretera Central para exigir al Estado medidas inmediatas contra la inseguridad, las extorsiones y el avance del sicariato que mantiene en zozobra a transportistas, comerciantes y familias enteras.

La movilización, que congregó a cerca de 250 personas, fue una respuesta directa al asesinato de un transportista y un comerciante en inmediaciones de la comisaría de Chaclacayo, hechos que han profundizado la sensación de abandono en distritos que hasta hace poco eran considerados tranquilos.

Chaclacayo y Chosica salen a las calles tras ola de crímenes. Foto captura: América Noticias.

Bloqueo y protesta en la Carretera Central

La marcha se inició en el kilómetro 19 de la Carretera Central y avanzó de manera pacífica, bajo resguardo policial, hasta el puente Ñaña. Vecinos de sectores como Vallecito, Ñaña y zonas aledañas expresaron su hartazgo con pancartas y arengas, denunciando que la extorsión se ha convertido en un obstáculo cotidiano para trabajar y vivir con tranquilidad.

“Estamos cansados. Salimos todos los días a ganarnos el pan y fácilmente nos arrebatan la vida”, reclamó uno de los manifestantes durante la protesta, registrada por el medio digital Siscom TV Noticias.

Crímenes que encendieron la indignación vecinal

Uno de los casos que detonó la movilización fue el asesinato del transportista César López Robles, chofer de la empresa de buses El Nazareno, quien fue baleado cuando terminaba su ruta en Ñaña. Recibió cuatro disparos y, aunque fue trasladado con vida al hospital de Chosica, no logró sobrevivir. Sus compañeros denunciaron que la empresa venía siendo víctima de extorsiones, lo que refuerza la hipótesis de un ataque por encargo.

Tres personas fallecieron como consecuencia del ataque armado.

A este crimen se suma un violento ataque en una cebichería de Chaclacayo, donde un sujeto armado asesinó a dos personas. Entre las víctimas se encontraba una estudiante de enfermería y madre de una niña de cuatro años, un hecho que ha generado profunda conmoción en la comunidad.

Otro asesinato ocurrió en el sector Las Viñas, en Jicamarca, donde el taxista Nelson García fue acribillado de seis disparos por sujetos a bordo de una motocicleta, frente a una bodega. En conjunto, estos hechos han reforzado la percepción de que el sicariato se ha instalado con impunidad en Lima Este.

Exigen comisaría, cámaras y patrullaje permanente

Durante la movilización, los vecinos exigieron la construcción urgente de una comisaría en Ñaña, la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos críticos y un patrullaje intensivo de la Policía Nacional y el serenazgo. Denunciaron que la respuesta de las autoridades ante robos y asesinatos es lenta o inexistente.

“Somos más de cincuenta mil familias y la policía no se abastece. Necesitamos más resguardo”, reclamó una dirigente vecinal, mientras otros manifestantes cuestionaban que varias casetas de serenazgo no estén operativas.

Los gremios de transportistas advirtieron que no pueden seguir trabajando bajo amenazas constantes y exigieron un cambio real en la estrategia de seguridad en Lima Este.

Foto: América Noticias.

Autoridades bajo presión y advertencia de nuevas protestas

El alcalde de Lurigancho-Chosica reconoció la gravedad de la situación y la necesidad de articular esfuerzos con el Ejecutivo; sin embargo, los vecinos criticaron la falta de resultados concretos frente al avance de las mafias criminales.

La protesta concluyó con una advertencia clara: de no observarse acciones inmediatas por parte del Ministerio del Interior, las movilizaciones continuarán. “Si el gobierno no actúa con firmeza, esto va a seguir así”, se escuchó entre los manifestantes.

Estado de emergencia en Lima y Callao

En este contexto, el presidente de la República, José Jerí, confirmó la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao, vigente desde el 21 de diciembre de 2025, medida que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en labores de control interno.

“El estado de emergencia es una herramienta que permite combatir con mayor rapidez cualquier tipo de incidencia”, declaró el mandatario, quien aseguró que las restricciones son puntuales y específicas.

Mientras tanto, los vecinos de Chaclacayo y Chosica permanecen en alerta, a la espera de que las promesas se traduzcan en presencia policial efectiva y acciones concretas que frenen la violencia que amenaza con seguir cobrando vidas en Lima Este.