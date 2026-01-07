Perú

Editorial Santillana deberá pagar 2,44 UIT por vender libro con defectos de impresión

Indecopi ratificó la responsabilidad de la editorial por incumplir el deber de idoneidad. Le ordenó la devolución del dinero a la consumidora y dejó sin efecto una sanción adicional vinculada al deber de información

Guardar
El proceso se inició tras
El proceso se inició tras el reclamo formulado por una usuaria que compró dos libros en marzo de 2025. Foto: composición Infobae Perú/loqueleo

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa confirmó la sanción impuesta a la editorial Santillana S.A. por vender un libro con defectos de impresión, tras resolver un recurso de apelación presentado por la empresa. La decisión ratifica una multa de 2,44 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por infringir el deber de idoneidad previsto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, al comercializar un producto que no cumplía con las condiciones mínimas esperadas por el consumidor.

El caso se originó a partir de la denuncia presentada por una consumidora que adquirió dos libros en marzo de 2025, uno de los cuales —titulado “Querido Hijo Estamos en Huelga”— presentaba errores en el orden y la impresión de sus páginas. Tras evaluar el expediente, el colegiado determinó que el defecto estaba presente al momento de la venta, lo que configuró la infracción administrativa y dio lugar a la sanción confirmada en segunda instancia.

Origen de la denuncia y hechos evaluados

La denuncia fue interpuesta ante el Indecopi luego de que la consumidora detectara fallas de impresión en el libro adquirido, consistentes en páginas invertidas y desordenadas, lo que afectaba la correcta lectura del contenido. Según los antecedentes del caso, el producto defectuoso generó una afectación directa al usuario final, quien acudió a la vía administrativa al considerar vulnerados sus derechos como consumidora.

Durante el procedimiento, se acreditó que Santillana S.A. no cuestionó la existencia del defecto en el libro, aunque sostuvo que se trataba de un error mínimo dentro de un proceso de producción editorial. Sin embargo, la autoridad administrativa concluyó que la magnitud del defecto no era el elemento determinante, sino el hecho de que el producto fue puesto en el mercado sin cumplir con los estándares de idoneidad exigidos por la normativa de protección al consumidor.

La queja llegó al Indecopi
La queja llegó al Indecopi después de que la compradora advirtiera errores de impresión en el ejemplar, como páginas fuera de orden e invertidas. Foto: Club de Autores

Confirmación de la infracción por falta de idoneidad

El órgano resolutivo confirmó que Santillana S.A. incurrió en infracción al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que establece la responsabilidad del proveedor por la calidad e idoneidad de los productos ofrecidos. De acuerdo con la resolución, el libro no cumplía con la correspondencia básica entre lo que un consumidor espera recibir y lo que efectivamente se le entregó.

La comisión precisó que las acciones posteriores del proveedor, orientadas a corregir o subsanar el defecto —como ofrecer la devolución del dinero o el reemplazo del producto— no eliminan la responsabilidad administrativa ya configurada. Estas medidas, si bien pueden ser consideradas al momento de graduar la sanción, no impiden que la infracción se tenga por consumada desde el instante en que el producto defectuoso fue comercializado.

Recurso de apelación y argumentos de la empresa

Santillana S.A. apeló la resolución de primera instancia alegando, entre otros puntos, que había actuado diligentemente al atender el reclamo de la consumidora y proponer soluciones dentro de un plazo breve. También sostuvo que el libro era legible y que el defecto no lo hacía inutilizable, además de cuestionar la proporcionalidad de la sanción impuesta.

No obstante, el colegiado rechazó estos argumentos al considerar que el proveedor no logró desvirtuar su responsabilidad por la venta del libro defectuoso. La resolución enfatiza que la obligación principal del proveedor es entregar productos idóneos, independientemente de las gestiones posteriores que se realicen para atender un reclamo específico.

El Indecopi desestimó la defensa
El Indecopi desestimó la defensa de Santillana al concluir que la empresa no consiguió eximirse de responsabilidad por la comercialización del libro con fallas. Foto: iuslatin

Archivo del extremo referido al deber de información

Si bien se confirmó la sanción por la venta del producto defectuoso, la Comisión decidió revocar la multa adicional de 3,00 UIT que había sido impuesta en primera instancia por una supuesta infracción al deber de información. En este extremo, el colegiado concluyó que no se acreditó una vulneración a los artículos 1.1 y 2.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

La resolución señala que Santillana S.A. contaba con información sobre políticas de garantía y devoluciones accesible a través de su página web, avisos en el establecimiento y datos consignados en el comprobante de pago. En ese contexto, la comisión consideró que no se configuró la infracción imputada y dispuso el archivo del procedimiento administrativo sancionador en este punto.

Medidas correctivas, costos y registro de sanciones

Además de la multa de 2,44 UIT, el Indecopi confirmó la medida correctiva que ordena a Santillana S.A. devolver el monto pagado por el libro defectuoso en un plazo de quince días hábiles. Asimismo, se ratificó la obligación de asumir las costas y costos del procedimiento administrativo.

La resolución también dispone la inscripción de la editorial en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi (RIS), por un periodo de cuatro años, al tratarse de una sanción firme en sede administrativa. Esta medida busca contribuir a la transparencia del mercado y orientar a los consumidores en sus decisiones de compra.

Con esta decisión, la autoridad administrativa dio por concluidos los extremos apelados del procedimiento, quedando firmes los demás puntos de la resolución emitida en primera instancia por la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa.

Temas Relacionados

librosIndecopiperu-economia

Más Noticias

Las 40 empresas que más utilidades repartieron a sus trabajadores: dominan las mineras y también está la Línea 2 del Metro

El número de compañías que alcanzaron el tope legal de reparto de utilidades aumentó en 2025, según el registro del Fondoempleo, que identifica a las empresas que destinaron excedentes a programas de capacitación y empleabilidad

Las 40 empresas que más

Sorteo de La Tinka: consulta los resultados del 7 de enero y confirma si tu jugada fue premiada

El sorteo millonario realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Sorteo de La Tinka: consulta

Karla Tarazona y Christian Domínguez hacen ritual y usuarios advierten llegada de los 3 años de relación: “Estará sudando frío”

Cibernautas no pasaron por alto que la pareja está próxima a cumplir tres años de relación, un periodo que muchos consideran decisivo en el cantante de cumbia

Karla Tarazona y Christian Domínguez

Magaly Medina enfrenta dura recuperación tras cirugía facial y su amiga revela detalles del postoperatorio: “Tuvo mucho dolor”

La conductora se encuentra en el día 3 de postcirugía y seguirá tratamiento con cámara hiperbárica mientras continúa su recuperación fuera del país

Magaly Medina enfrenta dura recuperación

Salvador del Solar defiende la igualdad de género: “Me declaro feminista”

En medio de bromas y provocaciones de Juanpis González, el actor peruano defendió el feminismo como un camino hacia un mundo más justo

Salvador del Solar defiende la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí llama a Edmundo

José Jerí llama a Edmundo González Urrutia y le expresa su apoyo para que asuma la presidencia de Venezuela

Elecciones 2026: JEE declara inadmisible lista del APRA que incluye a Mauricio Mulder y Enrique Valderrama

José Antonio Kast, “preocupado”, advierte que minería ilegal en Perú es crimen organizado que amenaza a toda Sudamérica

Transcriminalidad, corredor humanitario y ultimátum: José Antonio Kast detalla plan contra la inmigración irregular en Chile y Perú

José Antonio Kast en Perú destacó cooperación e integración bilateral y no descartó un corredor humanitario para extranjeros irregulares

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona y Christian Domínguez

Karla Tarazona y Christian Domínguez hacen ritual y usuarios advierten llegada de los 3 años de relación: “Estará sudando frío”

Magaly Medina enfrenta dura recuperación tras cirugía facial y su amiga revela detalles del postoperatorio: “Tuvo mucho dolor”

Salvador del Solar defiende la igualdad de género: “Me declaro feminista”

Tula Rodríguez responde 15 años después a Johanna San Miguel por minimizarla frente a Gisela Valcárcel: “¿Qué te hice yo?”

Débora Goytizolo acusa a su expareja, Jairo Concha, de priorizar su vida personal sobre la salud de su hijo: “Cuento con pruebas”

DEPORTES

DT de Riga FC felicita

DT de Riga FC felicita a Joao Grimaldo por su inminente llegada al Sparta Praga: “Marcará la diferencia”

Programación de partidos de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026: rivales, horarios y canales TV

Fernando Cabada no se va con rodeos en cuanto a indisciplinas en Alianza Lima: “Si es necesario prescindiremos de alguno”

Universitario refuerza su plantel con Daiana Farías, central de la selección de Uruguay, para la Liga Femenina 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid en Perú: partido por semifinal de la Supercopa de España 2026