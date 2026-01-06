Pagos digitales y consumo de experiencias marcarán las preferencias de los peruanos en el 2026

El 79% de los peruanos mantiene algún nivel de optimismo sobre su situación financiera futura, un escenario que influye directamente en la forma en que toman decisiones de consumo. Foto: DPL News

El consumo en el Perú muestra una proyección hacia el 2026 influida por un mayor optimismo financiero y por el avance de la digitalización. Estos factores están vinculados a cambios en la forma en que las personas destinan sus ingresos y realizan sus transacciones.

El estudio Inside the Wallet, elaborado por la empresa de soluciones de pago Paysafe, indica que el 79% de los peruanos se siente esperanzado, en alguna medida, respecto a su futuro financiero, un contexto que incide en sus decisiones de gasto.

Preferencia por experiencias vinculadas al ocio

El informe señala que una parte de los ingresos se orientará al consumo de experiencias asociadas al bienestar y al disfrute personal. Entre las opciones más elegidas figuran las experiencias gastronómicas, con un 48%, seguidas por los viajes, con un 46%.

También destacan las actividades de aventura o al aire libre, mencionadas por el 35% de los encuestados, así como la asistencia a conciertos, festivales y espectáculos en vivo, que alcanza un 31%.

El reporte indica que una porción de los ingresos se destinará a gastos vinculados a experiencias enfocadas en el bienestar y el disfrute individual. Foto: The Food Tech

Esta tendencia ya se observa en años recientes. Según información de Promperú, en los dos últimos años el 33% de los peruanos realizó viajes dentro del país por vacaciones, lo que evidencia un interés sostenido por actividades relacionadas con el ocio.

Avance de los pagos digitales

El estudio destaca que la digitalización de los pagos en el Perú continúa expandiéndose y se consolida como un medio habitual para realizar transacciones. En ese proceso, las billeteras digitales fortalecen su presencia como herramientas asociadas a pagos seguros.

Estas soluciones facilitan las operaciones y amplían el acceso a servicios financieros, en un contexto donde su uso se vuelve cada vez más frecuente en distintos ámbitos del consumo.

“El optimismo financiero de los peruanos se refleja en una mayor disposición a invertir en experiencias, mientras que las billeteras digitales cumplen un rol clave al ofrecer seguridad y conveniencia en los pagos”, señaló Esteban Sarubbi, vicepresidente para América Latina de Paysafe.

El estudio resalta que la digitalización de los pagos en el Perú sigue avanzando y afianzándose como una forma habitual de realizar transacciones. Foto: BBVA

El informe indica que el 2026 estará marcado por la consolidación de los pagos digitales, en un escenario donde los consumidores combinan el uso de tecnología con el gasto en turismo, entretenimiento y actividades cotidianas.

Cifras del uso de las billeteras digitales en Perú

En Perú el uso de billeteras digitales ha crecido de forma significativa en los últimos años y ya forman parte del día a día de muchos consumidores. Según datos nacionales recientes, plataformas como Yape tienen alrededor de 14 millones de usuarios activos, lo que representa una parte muy amplia de la población económicamente activa del país, mientras que Plin supera los 4 millones de usuarios y otras aplicaciones también continúan sumando clientes.

Estimaciones de organismos internacionales indican que, en conjunto, alrededor de 17 millones de personas usaron billeteras digitales para pagos o transferencias, superando la mitad de la población adulta.

Además de la cantidad de usuarios, la actividad dentro de estas plataformas ha aumentado exponencialmente: el número de transacciones mensuales registradas con estos métodos digitales se ha multiplicado por veinte en pocos años, lo que demuestra un salto importante desde operaciones más tradicionales hacia pagos móviles.

Proyecciones de mercado sugieren que la participación de las billeteras digitales en el total de métodos de pago casi se duplicará hacia 2027, pasando de alrededor del catorce por ciento al veintiocho por ciento, impulsadas por su facilidad de uso y la interoperabilidad entre distintos servicios financieros.