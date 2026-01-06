Beto Ortiz asegura que El Valor de la Verdad era el programa con más rating de Panamericana: “Fue el más exitoso”

El periodista se refirió a su salida de canal 5 tras su reciente anuncio de su paso a Willax para hacer política | TikTok

El periodista Beto Ortiz defendió el desempeño de El Valor de la Verdad durante su reciente ciclo en Panamericana Televisión, asegurando que fue el programa con más rating del canal. En declaraciones para Ouke, Ortiz destacó que su espacio fue el más exitoso de la emisora en 2025, pese a las cifras irregulares de audiencia y su posterior salida del canal.

“Yo me fui feliz porque fue el programa más exitoso del canal”, afirmó Ortiz, quien además calificó a Panamericana Televisión como una señal de gran peso en la televisión peruana.

“Panamericana Televisión es un canal emblemático, el que diga que no es la catedral miente porque es más importante que América; lo que pasa es que ha pasado por unas temporadas nefastas”, sostuvo el conductor.

El regreso de Ortiz a la pantalla supuso también el retorno del formato de preguntas directas y revelaciones mediáticas, lo que generó repercusión en la farándula limeña. El estreno de la temporada incluyó la participación de figuras como Pamela López, lo que impulsó la atención inicial del público. No obstante, las cifras de rating no alcanzaron los niveles esperados en el largo plazo, según reportes de la propia industria.

Ortiz planteó un análisis crítico sobre la situación financiera del canal. “El canal nunca ha terminado de despegar porque ha estado rascando la olla. El único que pudo hacer una inyección de capital fue Chibolín”, expresó. Además, consideró que la señal de Panamericana mantiene potencial, aunque requiere cambios estructurales y mejores proyectos: “Después, humildemente, se puede hacer que esa antena que es poderosa, pero está como a media caña resucite pero haciendo buenos programas. Yo creo que es un buen programa”, indicó.

Respecto a su salida, Ortiz negó que se tratara de una decisión unilateral por parte del canal. “No me dejaron ir, sería injusto decir que me dejaron ir, yo estaba con el contrato y el lapicero, pero a veces tienes una especie de intuición, ahí le sigues las señales, sigues tu vibra y sentí que no debía firmar”, explicó.

Tras su paso por Panamericana, Ortiz anunció su retorno a Willax Televisión, donde conducirá un nuevo ciclo de “Beto a Saber” enfocado en la coyuntura política y las elecciones presidenciales de Perú.

Beto Ortiz anunció su regreso a la pantalla chica peruana tras su salida de Panamericana Televisión. El periodista confirmó que volverá a Willax con el programa ‘Beto a Saber’, apostando nuevamente por el análisis político en un año marcado por la campaña presidencial.

La noticia se hizo pública el 22 de diciembre a través de un video promocional, en el que Ortiz lanzó un mensaje provocador: “Esperen lo peor y nunca serán defraudados”.

En el mismo anuncio, la voz en off de Willax subrayó: “Porque ustedes lo pidieron, Beto Ortiz regresa a la política. No viene a pedir perdón, tampoco a pedir permiso, una campaña sin dinero ni promesas”. Ortiz cerró el video sosteniendo: “Porque toda promesa es deuda, yo no les prometo nada. Lo peor está por venir”.

El regreso de Ortiz representa una apuesta por los debates y entrevistas incisivas. Su retorno coincide con uno de los periodos electorales más polarizados de la década. Desde su perspectiva, el periodista buscará ofrecer a los electores información que les permita tomar decisiones informadas antes de acudir a las urnas.

Ortiz había anticipado en octubre el fin de ‘El Valor de la Verdad’ debido a los cambios en la dirección de Panamericana Televisión. “No está en mis planes, no tengo claro qué haré el próximo año. ‘El Valor de la Verdad’ se acaba en diciembre”, declaró entonces.

Con este regreso, Willax apuesta por fortalecer su programación en un año clave, mientras Ortiz deja atrás el “sillón rojo” para centrarse en la coyuntura electoral y el debate político nacional.