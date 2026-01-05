Perú

Verano eleva riesgo de infecciones urinarias, advierte EsSalud: mujeres son las más afectadas

Especialistas recomiendan una adecuada hidratación, evitar ropa húmeda y no retener la orina para prevenir infecciones urinarias, cuyo riesgo se incrementa en verano

EsSalud advierte que durante el verano aumentan las infecciones urinarias debido al calor, la humedad y la deshidratación.

EsSalud advierte un incremento del riesgo de infecciones urinarias durante el verano debido al calor, la humedad y la deshidratación. La institución informa que estas condiciones favorecen la proliferación de bacterias en las vías urinarias, con mayor impacto en mujeres. Los especialistas explican que la disminución del consumo de líquidos reduce el volumen de orina y limita el efecto de limpieza natural del organismo.

La uróloga Valeria Linares Vega, del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, señala que muchas personas presentan deshidratación sin notarlo durante la temporada de altas temperaturas. “Al disminuir el consumo de líquidos, se reduce el volumen de orina y se pierde el efecto natural de limpieza del tracto urinario, lo que facilita la acumulación y multiplicación de bacterias”, indicó.

Los casos más frecuentes en esta época corresponden a cistitis y uretritis. La primera afecta la vejiga y provoca dolor al orinar y aumento de la frecuencia urinaria. La segunda se asocia a inflamación de la uretra. En situaciones más severas, la infección puede alcanzar los riñones y derivar en pielonefritis, cuadro que requiere atención médica inmediata.

EsSalud precisa que el riesgo se eleva cuando las personas permanecen con ropa de baño húmeda después de salir del mar o la piscina. “La combinación de calor y humedad crea un ambiente ideal para el crecimiento bacteriano, lo que eleva la probabilidad de infecciones urinarias”, señaló la especialista.

Factores de riesgo en la temporada de calor

Cistitis, infección urinaria - Perú - 07 de enero (Ecoceutics)

La entidad informa que el calor intenso, la humedad ambiental y la deshidratación reducen el flujo urinario y facilitan la acumulación de bacterias. Estos factores influyen con mayor frecuencia en mujeres por características anatómicas, aunque cualquier persona puede verse afectada si limita la hidratación diaria o retrasa la micción por periodos prolongados.

Los especialistas describen que el uso de prendas ajustadas y la falta de ventilación favorecen la humedad en la zona genital. Esta condición incrementa el riesgo de infección y dificulta la eliminación bacteriana durante la micción. La institución recuerda que la automedicación no resulta adecuada y que el tratamiento debe definirse únicamente mediante evaluación profesional.

EsSalud solicita acudir a un establecimiento de salud ante síntomas como dolor o ardor al orinar, aumento de la frecuencia urinaria con poca cantidad de orina, fiebre, dolor lumbar, náuseas o vómitos. Estos signos pueden indicar una infección inicial o una complicación en desarrollo.

La doctora Linares subraya que la identificación temprana permite evitar consecuencias mayores. “Reconocer estos signos a tiempo permite evitar complicaciones mayores”, afirmó. La institución señala que el diagnóstico oportuno reduce el riesgo de que la infección avance hacia los riñones.

Medidas de prevención recomendadas

Estos hábitos ayudan a prevenir infecciones urinarias. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Para reducir el riesgo de infecciones urinarias durante el verano, EsSalud recomienda cambiar la ropa de baño inmediatamente después de salir del agua, ducharse, usar ropa interior de algodón y evitar prendas ajustadas. También aconseja no retener la orina por periodos extensos, ya que la evacuación regular favorece la eliminación bacteriana.

La hidratación cumple un rol central. “Se recomienda consumir entre litro y medio y hasta dos litros y medio de agua al día, según la edad, el peso y el nivel de actividad física. Una adecuada ingesta de líquidos favorece el flujo urinario y ayuda a eliminar bacterias”, indicó la especialista. La institución recuerda que el consumo de agua debe mantenerse durante todo el día, especialmente en jornadas de alta temperatura.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, resalta la importancia del autocuidado en esta temporada. “Adoptar hábitos saludables es fundamental para prevenir enfermedades frecuentes en verano y proteger la salud de nuestros asegurados”, señaló.

EsSalud informa que sus establecimientos continúan disponibles para brindar orientación y atención oportuna, con énfasis en la prevención y el cuidado de la salud en todo el país.

