Paco Bazán se retracta de haber hecho público su celibato: “Es real, pero no debí decirlo”

Paco Bazán reconoció que hacer pública su decisión de practicar el celibato fue un error, aunque sostiene que esa etapa de su vida fue auténtica y transformadora. El exfutbolista y actual conductor de televisión explicó que ese aspecto personal debió reservarlo y no exponerlo, ya que pertenece a su intimidad.

Durante una entrevista con Trome, Bazán relató que la motivación para compartir su decisión estuvo muy ligada a su fe y a su deseo de reconciliarse con su exesposa.

“Quizá al inicio estaba muy encendido con la fe y creo que abusé de decir algunas cosas”, admitió. La revelación, según sus palabras, ocurrió cuando atravesaba una etapa de búsqueda personal y espiritual, lo que lo llevó a compartir detalles que hoy considera debieron permanecer en privado.

El presentador de “El Deportivo en otra cancha” subrayó que la práctica del celibato no fue una invención ni una estrategia mediática. “Es real, pero no debí haberlo hecho público”, afirmó Bazán, marcando distancia de quienes pusieron en duda la veracidad de su experiencia.

Paco Bazán. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Refiriéndose a esa etapa, el conductor indicó que fue uno de los mejores periodos de su vida, ya que logró sentirse en paz consigo mismo. “No debí decirlo. Fue un error. Creo que cuando uno hace las cosas, tiene que hacerlas para uno mismo y en silencio. Estaba como medio liberado, estaba sintiéndome bien, nunca me había sentido mejor en mi vida, conmigo mismo, que en el tiempo que he practicado”, señaló Bazán.

El exarquero reconoció que su vida ha estado marcada por momentos difíciles y procesos dolorosos, lo que lo llevó a fortalecer su vínculo con la espiritualidad. “Pero mi conversión es real, hubo un Paco hasta el 2022 y después del dolor, de situaciones de duelo en mi vida que toqué fondo, hubo una conversión real”, expresó.

Bazán, pareja de Susana Alvarado, reiteró que sus convicciones personales y su cercanía con la fe no responden a ninguna estrategia pública, sino a un proceso genuino de transformación.

Paco Bazán y Susana Alvarado. IG

Paco Bazán aclara su actual relación con Magaly Medina

Paco Bazán rompió el silencio sobre su vínculo con Magaly Medina y negó cualquier conflicto personal con la conductora. “Con Magaly no me he peleado, lo cierto es que hizo conmigo lo que no le gusta que hagan con ella, pero entiendo que es el negocio de la televisión. Resistí durante un año y sigo guardando la misma admiración por ella”, expresó Bazán en una entrevista reciente.

La distancia entre ambos surgió tras la recordada reunión de Bazán con Jefferson Farfán. Medina interpretó ese encuentro como una “traición”. Sin embargo, Bazán aclaró que la visita a la casa del exfutbolista tuvo motivos laborales. “Yo me senté en la casa de Jefferson, con su producción, para escuchar una oferta de trabajo que no se concretó, ¿eso es traición? Lo de Jefferson no fue más allá de lo laboral”, afirmó.

A pesar de la tensión, Bazán insistió en que su respeto por Medina sigue intacto. Incluso recordó que, durante la reunión con Farfán, intervino en defensa de la conductora. “Por supuesto que saqué la cara por Magaly y le dije [a Farfán] que tenía que posponer esos temas judiciales porque esto era un show, parte del negocio”, relató.

Paco Bazán remarca que jamás fue amigo de Magaly Medina, solo la respeta y admira.

Bazán, aunque crítico con la reacción de Medina, dejó claro que no busca alimentar ninguna polémica. Su relación profesional y su admiración por la presentadora, asegura, permanecen más allá de cualquier desacuerdo.