Terror en Independencia: Motociclista es asesinado por sus supuestos amigos en la vía pública

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga si el hecho responde a un ajuste de cuentas o a un conflicto interno en una organización criminal

Motociclista asesinado en Independencia: investigan posible ajuste de cuentas entre conocidos| Latina Noticias

Un motociclista fue asesinado en el cruce del pasaje César Vallejo y prolongación Las Gladiolas, en la zona alta del distrito de Independencia, durante la noche del jueves. El caso ha generado conmoción entre los vecinos, quienes presenciaron cómo tres sujetos arribaron en una motocicleta y, tras una serie de maniobras, dos de ellos se convirtieron en los autores del crimen.

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga si el hecho responde a un ajuste de cuentas o a un conflicto interno en una organización criminal.

Cámaras de seguridad registraron el hecho

Las cámaras de seguridad del lugar registraron la llegada de los tres ocupantes en una motocicleta. Dos de ellos descendieron: uno llevaba casco y el otro no. La víctima, identificada como el conductor del vehículo y quien portaba el casco, permaneció sobre la motocicleta.

El primer sujeto que descendió se dirigió hacia una pared, aparentemente para realizar una acción que no pudo ser identificada con claridad en las imágenes, aunque los agentes hallaron un spray en la escena, lo que sugiere que habría intentado pintar la fachada de una vivienda abandonada.

Mientras tanto, el segundo individuo, también sin casco, se desplazó hacia el extremo opuesto, simulando buscar a alguien. Según la reconstrucción policial, ambos habrían intentado distraer al conductor. En un momento, el sujeto sin casco regresó y disparó contra el motociclista a la altura del cuello o la cabeza. El impacto fue letal y la víctima cayó al suelo junto a la motocicleta. Luego, los atacantes intentaron colocar el casco de la víctima a uno de ellos antes de huir por la zona de Los Gladiadores, aunque el accesorio cayó al suelo durante la fuga.

El inmueble donde se produjo parte de la acción se encuentra en estado de abandono, sin ventanas y con la puerta cerrada. El spray hallado en la escena fue recogido por la policía para su análisis, como parte de la investigación sobre un posible mensaje extorsivo o una señal entre bandas.

Vecinos del sector manifestaron temor tras el crimen, pues no reconocen a la víctima ni han visto familiares acercarse al lugar. Según el testimonio de los residentes, el incidente ocurrió por la noche y hasta la mañana siguiente no se había presentado ningún allegado de la víctima. La identidad del fallecido aún no ha sido confirmada oficialmente.

PNP investiga el caso

La PNP trasladó el cuerpo a la morgue para continuar con las diligencias y establecer el móvil del crimen. En esa parte alta de Independencia no se habían reportado homicidios similares, aunque en sectores cercanos se han registrado otros ataques violentos.

Los habitantes del distrito han señalado que la falta de patrullaje y la escasa iluminación nocturna en la zona contribuyen a la percepción de inseguridad.

Las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias del caso e identificar a los responsables.

