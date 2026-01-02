Karla Tarazona descarta bodas simbólicas con Christian Domínguez y afirma: “Esta vez tiene que ser de verdad”.

El inicio de 2026 ha colocado nuevamente a Karla Tarazona y Christian Domínguez en el centro de la atención mediática, esta vez por el futuro de su relación sentimental y la posibilidad de un matrimonio oficial. Luego de años de especulación y dos ceremonias simbólicas, la conductora de televisión ha sido clara: si hay boda, debe ser legal y definitiva.

Fin de las bodas simbólicas: “Esta vez tiene que ser de verdad”

Durante la celebración de Año Nuevo en el Maracaná, donde Karla Tarazona y Christian Domínguez ofrecieron un show para el público, la pareja fue ovacionada por sus muestras de cariño en escena. La presencia de ambos generó una atmósfera que muchos interpretaron como una fiesta privada, aunque la conductora aclaró que era un espectáculo dirigido a sus seguidores. Sin embargo, la situación sirvió de contexto para que Tarazona se pronunciara sobre su vida sentimental.

Karla Tarazona descartó completamente la posibilidad de repetir una boda simbólica con el líder de la Gran Orquesta Internacional. “Mientras sea de verdad, todo bien”, afirmó a Trome, haciendo referencia a las ceremonias realizadas anteriormente en Cuba y Perú. “Esta vez tiene que ser de verdad, nada por notario”, subrayó, dejando claro que solo aceptaría un matrimonio formal.

La historia de la pareja ha estado marcada por dos bodas simbólicas. La primera se celebró en Cuba en 2014, apenas unos meses después de iniciar su relación, en una ceremonia que reunió a familiares y amigos cercanos. En 2015, volvieron a vestirse de novios para una segunda celebración en Lima, pero, como aclararon en su momento, no fue un matrimonio civil sino un contrato de esponsales, una promesa de matrimonio futuro. Estas experiencias, aunque significativas para ambos, carecieron de validez legal y han sido motivo de comentarios y bromas a lo largo de los años.

La ceremonia de contrato de esponsales de Christian Domínguez y Karla Tarazona | ATV

Entre bromas y promesas: la expectativa por una boda real

La pareja no ha esquivado el tema del matrimonio en sus apariciones públicas. En el Día de los Inocentes, Christian Domínguez y Karla Tarazona protagonizaron una broma sobre un supuesto anillo de compromiso, que rápidamente se viralizó. Mostrando la joya ante las cámaras y compartiendo gestos de complicidad, los protagonistas jugaron con la expectativa del público, solo para aclarar luego que todo era parte de la tradicional broma del 28 de diciembre.

Karla Tarazona y Christian Domínguez bromearon con el compromiso en Día de los Inocentes. Video: Radio Panamericana

A pesar de las bromas, el deseo de formalizar la relación parece estar latente. En entrevistas recientes, ambos han dejado abierta la posibilidad de una boda real en 2026. “Podría ser”, respondió Tarazona ante la pregunta de si este sería el año del matrimonio, mientras Domínguez añadió: “Creo que es un buen año y me gustaría que sea en el 2026, así que esperamos que se den las cosas”.

La pareja también ha enfrentado su historia personal con transparencia. Christian Domínguez reconoció en diálogo con Trome los errores cometidos en el pasado y aseguró que su principal objetivo es mantener la estabilidad al lado de Karla Tarazona.

“Siempre rezo y agradezco a Dios por darme la oportunidad de volver a tenerla. No pretendo ni quiero perderla. Soy agradecido con Dios, estoy mostrando mi mejor versión y no pienso equivocarme otra vez… quiero estar con Karla hasta mi vejez, eso está en mis manos y haré lo mejor posible. Es mi gran deseo”, confesó el cantante.

Por su parte, Tarazona destacó los cambios positivos que ha observado en su pareja, aunque fue cautelosa al afirmar que la verdadera transformación solo se demuestra con el tiempo y hechos concretos. “Si bien es cierto hay errores que él ha cometido en todo sentido, pero he visto cambios muy importantes que me hacen pensar que puede ser mejor, porque yo no creo en los cambios de la noche a la mañana, sino en que las personas mejoran”, puntualizó.

Karla Tarazona y Christian Domínguez: La ceremonia que simuló una boda, pero solo fue una promesa de matrimonio

Un vínculo marcado por la exposición mediática

La relación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez ha estado bajo constante escrutinio público desde su inicio en 2013. Sus “matrimonios” simbólicos, las crisis, las reconciliaciones y los rumores han sido tema recurrente en la prensa de espectáculos. En febrero de 2025, la pareja volvió a ser noticia por una nueva pedida de mano, que reavivó el interés sobre las ceremonias anteriores y la expectativa de una boda civil auténtica.

El historial incluye una boda simbólica en Cuba y otra celebración en Lima, ambas sin validez legal y con el trasfondo de situaciones personales, como divorcios pendientes y contratos de esponsales. Pese a las circunstancias, la pareja siempre se ha tratado como una familia, y las muestras de cariño en público han sido constantes.

Este inicio de año, Karla Tarazona ha decidido trazar una línea definitiva respecto al matrimonio: si hay boda, será “de verdad”. El público y los seguidores de la pareja permanecen atentos a cualquier novedad, a la espera de que la historia de amor finalmente se formalice con todos los requisitos legales y, sobre todo, con la convicción de ambos protagonistas.