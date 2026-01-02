Perú

Este es el top 10 de series en Netflix Perú para disfrutar acompañado

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Guardar
En un mundo tan vertiginoso,
En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix Perú

1. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

2. Cashman (캐셔로)

Un hombre común hereda el don de una fuerza descomunal, pero un enemigo busca arrebatárselo. Lo peor es que cada vez que usa su superpoder, su cartera se resiente.

3. Emily en París

Tras aceptar el trabajo de sus sueños en París, Emily Cooper, ejecutiva de marketing de Chicago, estrena una vida de aventuras mientras compagina trabajo, amistad y amor.

4. Un beso con chispa (키스는 괜히 해서!)

Una apasionada historia de amor en Jeju termina de forma repentina.. hasta que el destino vuelve a juntar a un heredero y a una joven que entra en su empresa fingiendo ser madre.

5. Record of Ragnarok

Los humanos mortales deben vencer a los dioses todopoderosos en siete rondas.. o su existencia terminará para siempre. ¡Que comiencen las batallas de Ragnarok!

6. One Punch Man

La historia tiene lugar en una de las metrópolis ficticias de la Tierra, la Ciudad Z en Japón. El mundo está lleno de extraños monstruos que misteriosamente aparecen y causan muchos desastres. Saitama, el protagonista, es un poderoso superhéroe que derrota fácilmente a los monstruos u otros villanos con un único golpe. Debido a esto, Saitama ha encontrado aburrida su fuerza y siempre está tratando de encontrar rivales más poderosos que le puedan igualar.

7. El hombre contra el bebé (Man vs Baby)

¡Hacer de padre no es su fuerte! A pocos días de Navidad, el cuidador de un lujoso ático de Londres se topa con un gran contratiempo.. lidiar también con un bebé abandonado.

8. Accidente

Las consecuencias de una fiesta de cumpleaños que acaba en tragedia sacuden a una unida comunidad y destrozan familias, amistades y corazones.

9. Guerra de cucharas blancas contra negras (흑백요리사: 요리 계급 전쟁)

Ochenta cocineros aficionados con el don del sabor se enfrentan a veinte chefs de talla mundial en una dura competición culinaria de cien contendientes.

10. Idol I

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.

Temas Relacionados

NetflixStreamingSeriesperu-entretenimientoNoticias

Más Noticias

Los mejores ampays de Magaly TV: La Firme del año 2025

Desde encuentros en hoteles hasta fiestas privadas, estas imágenes elevaron el rating en el programa de Magaly Medina y desataron polémica

Los mejores ampays de Magaly

Desde Shakira hasta System of a Down: ¿En qué conciertos gastaron más dinero los peruanos?

Los peruanos rompieron la billetera dentro de los grandes estadios. En tan solo cinco espectáculos se generaron ingresos superiores a los S/ 2.7 millones

Desde Shakira hasta System of

Universitario se interesa en el hijo del presidente de la AFA, ‘Chiqui’ Tapia, para ficharlo como su último extranjero del 2026

La ‘U’ busca un volante polifuncional para cerrar su mercado de pases. En ese contexto, surgió el nombre de Iván Tapia, volante de 27 años que quedará libre de Barracas Central

Universitario se interesa en el

Canal TV confirmado que transmitirá la Noche Crema 2026: todos los detalles de la emisión del Universitario vs U. de Chile

La presentación y partido amistoso en el estadio Monumental de Ate se podrá ver en todo el Perú, sin excepciones

Canal TV confirmado que transmitirá

Los peruanos que destacaron el 2025: Mauricio Mesones, Jorge Salinas, Mimy Succar, María Pía Copello y el fenómeno Zaca TV

Distintas figuras de la cultura y medios nacionales elevaron la visibilidad del Perú a escala global con logros artísticos, musicales y en el streaming

Los peruanos que destacaron el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Corrupción, coimas y mafias en

Corrupción, coimas y mafias en el primer puerto del Perú: Gobernadores de los últimos 20 años acusados de liderar organizaciones criminales en el Callao

Ministro del Interior detalla operativo policial tras enfrentamiento de presuntos mineros ilegales en bocamina

Esta es la sentencia por corrupción que dejaría a Mario Vizcarra fuera de las Elecciones 2026

Perú impedirá que migrantes intenten cruzar la frontera sin la documentación requerida

Perú se prepara este 2026 para las elecciones: 36 candidatos presidenciales y más de 10 mil aspirantes al nuevo Congreso bicameral

ENTRETENIMIENTO

Los mejores ampays de Magaly

Los mejores ampays de Magaly TV: La Firme del año 2025

Los peruanos que destacaron el 2025: Mauricio Mesones, Jorge Salinas, Mimy Succar, María Pía Copello y el fenómeno Zaca TV

Lo que funcionó y lo que no: las caídas más sonadas y los programas más vistos de la TV peruana en 2025

Sam Smith sorprende en Perú: disfruta de la Amazonía y recibe el Año Nuevo en Cusco junto a seguidores

Los 10 personajes que marcaron este 2025 en espectáculos

DEPORTES

Universitario se interesa en el

Universitario se interesa en el hijo del presidente de la AFA, ‘Chiqui’ Tapia, para ficharlo como su último extranjero del 2026

Canal TV confirmado que transmitirá la Noche Crema 2026: todos los detalles de la emisión del Universitario vs U. de Chile

La lucha por no descender en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: hasta 3 equipos comprometidos con la revalidación

¿Qué resultados necesita Universitario para terminar líder en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

¿Qué equipos podrían quedar fuera de la segunda etapa de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?