Oficiales de la Marina viajarán a EE. UU. para capacitarse en aeronave Beechcraft KA360

Entrenamiento en Beechcraft KA360 llevará a oficiales de la Marina a Estados Unidos

El Ministerio de Defensa autorizó el viaje de tres oficiales de la Marina de Guerra del Perú a Estados Unidos para participar en un curso de Entrenamiento de Familiarización de Pilotos en la aeronave Beechcraft KA360, de acuerdo con la Resolución Ministerial N.° 01891-2025-DE, publicada en el diario oficial El Peruano. La capacitación se desarrollará en el estado de Florida, entre el 5 y el 21 de enero de 2026.

La norma precisa que el viaje se realiza en misión de estudios y que los oficiales designados participarán en un programa orientado a familiarizarse con las capacidades técnicas de dicha aeronave. El curso forma parte de los entrenamientos programados por autoridades militares de los Estados Unidos.

¿Quiénes son los oficiales y cuál será la duración del viaje?

La resolución autoriza el viaje de los capitanes de fragata Maurice Josef Hoyle Fuentes Dávila y Deniss Antonio Riojas Gonzales, quienes figuran como personal titular. Asimismo, se designa al capitán de corbeta Víctor Alberto Cabrera Guzmán como personal suplente, en caso alguno de los titulares no pueda participar.

El documento establece que los oficiales viajarán a la ciudad de Lutz, en el estado de Florida, y que el curso se desarrollará del 5 al 21 de enero de 2026. Para garantizar su participación oportuna durante toda la actividad, se autoriza su salida del país el 4 de enero y su retorno el 21 del mismo mes, sin que esos días adicionales generen gasto alguno para el Tesoro Público.

Beechcraft KA360: oficiales de la Marina recibirán entrenamiento técnico en Estados Unidos

EE.UU. cubre la mayoría de gastos

Uno de los aspectos centrales de la resolución es el detalle del financiamiento. Según el texto, los gastos de pasajes aéreos, alimentación y hospedaje serán cubiertos por los Estados Unidos de América, conforme a lo comunicado por el Grupo Militar de ese país a la Embajada estadounidense en el Perú.

Sin embargo, la norma no consigna el monto económico que implican dichos conceptos ni el costo total asumido por el país anfitrión. Lo que sí se especifica es el gasto que realizará el Estado peruano. La Marina de Guerra del Perú cubrirá viáticos diarios equivalentes al 20 % del monto regular, destinados a gastos de transporte interno de los oficiales durante su estadía.

El cálculo autorizado asciende a un total de 2,992 dólares, monto que será financiado con cargo al presupuesto institucional del año fiscal correspondiente. La resolución se ampara en la normativa vigente que regula los viajes al exterior de servidores y personal militar.

Marina enviará oficiales a EE. UU. para capacitarse en aeronave Beechcraft KA360

Obligaciones de los oficiales

La autorización incluye una serie de obligaciones para el personal naval. El oficial superior autorizado de mayor antigüedad deberá presentar, dentro de los quince días calendario posteriores a su retorno al país, un informe detallado ante el titular de la entidad, en el que se describan las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante la misión de estudios.

Asimismo, se establece que los oficiales continuarán revistando administrativamente en la Dirección General de Educación de la Marina de Guerra del Perú durante el período que dure la capacitación en el extranjero. El Comandante General de la Marina queda facultado para modificar las fechas del viaje, siempre que no se exceda el número total de días autorizados ni se altere la actividad o el personal designado.

Resolución autoriza viaje de oficiales navales para capacitación en Beechcraft KA360

Finalmente, la resolución aclara que esta autorización no otorga derecho alguno a exoneraciones ni liberaciones de impuestos aduaneros, cerrando así cualquier interpretación sobre beneficios adicionales derivados del viaje.