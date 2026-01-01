Las noticias que marcaron agosto de 2025 y sacudieron al país entre crisis política, violencia y decisiones clave del Gobierno

Las noticias más impactantes de agosto 2025 en Perú. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

En agosto de 2025, el país vivió un periodo marcado por tensiones políticas, episodios de inseguridad y decisiones oficiales que provocaron debate público. La ciudadanía siguió con atención cada suceso, desde el ingreso no autorizado de una aeronave extranjera en la selva amazónica hasta los efectos de la violencia urbana en distintas regiones. La atmósfera informativa se cargó de declaraciones oficiales, reacciones institucionales y discusiones sobre el rumbo de la política interna y exterior del Perú, en un contexto en el que la estabilidad volvió a colocarse en el centro del debate nacional.

Las noticias del mes mostraron un escenario complejo. La agenda pública incluyó un conflicto diplomático con Colombia, la promulgación de una norma controvertida sobre amnistía, un atentado con explosivos en Trujillo, el avance de la inseguridad en ciudades estratégicas, un paro de transportistas motivado por amenazas criminales, así como temas vinculados al comercio exterior y a la ciencia. Cada episodio reveló tensiones acumuladas y la dificultad del Estado para responder con rapidez frente a problemas que afectan a la población.

En este panorama, la opinión pública reaccionó con preocupación y también con exigencia hacia las autoridades. Las voces oficiales ofrecieron explicaciones, mientras organizaciones sociales, gremios y especialistas expusieron advertencias. El mes cerró con la percepción de que el país atraviesa un periodo decisivo, en el que la diplomacia, la seguridad y la economía aparecen entrelazadas dentro de un mismo relato nacional.

Conflicto diplomático entre Perú y Colombia

El 8 de agosto de 2025, la política exterior peruana se vio en alerta cuando el Gobierno presentó una nota diplomática de protesta formal a Colombia por el ingreso no autorizado de una aeronave militar al espacio aéreo sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la triple frontera amazónica. La Cancillería calificó el hecho como una “grave violación de la soberanía territorial” y exigió explicaciones al gobierno colombiano, subrayando que las comunicaciones previas no habían sido satisfactorias y responsabilizando a Bogotá por el incidente durante actividades cívicas en esa zona fronteriza.

Avión de bandera colombiana sobrevuela la isla Santa Rosa en Loreto. Canal N

En el desarrollo de la controversia, las tensiones se intensificaron con declaraciones públicas del presidente colombiano Gustavo Petro y de su ministro de exteriores, quienes cuestionaron la soberanía peruana sobre la isla de Santa Rosa, argumentando que no existía un acuerdo binacional actualizado que definiera claramente ese territorio. Las declaraciones generaron una respuesta enérgica desde Lima, con el Congreso peruano y el Ejecutivo reafirmando la soberanía sobre la isla y recordando los tratados de límites de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 que respaldan jurídicamente su jurisdicción en la zona.

Tras semanas de intercambio diplomático y retórica mediática, la polémica no escaló a un conflicto armado ni derivó en sanciones formales; sin embargo, el episodio reforzó la presencia militar peruana en la frontera y subrayó la necesidad de mecanismos de diálogo bilateral. La presidenta Dina Boluarte reafirmó públicamente la soberanía peruana en Santa Rosa, y el gobierno insistió en mantener el conflicto dentro de los canales diplomáticos institucionales.

El presidente Gustavo Petro afirmó que el Gobierno de Perú está "copando" territorio colombiano en referencia a la Isla Santa Rosa en la zona fronteriza. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Dina Boluarte promulga Ley de Amnistía

El 13 de agosto de este año, el Congreso de la República oficializó la Ley N.º 32419, conocida como la Ley de Amnistía, publicada al día siguiente en el Diario Oficial El Peruano. La norma concede beneficios legales a miembros de las Fuerzas Armadas, efectivos policiales y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, incluyendo casos denunciados o en proceso por delitos de ese periodo.

Dina Boluarte firma Ley de Amnistía de policías y militares | Latina TV

Durante la aplicación inicial, la ley generó críticas de organismos de derechos humanos y familiares de víctimas, quienes alertaron sobre la posibilidad de que más de mil personas se beneficiaran, incluso por graves violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y diversos jueces nacionales intervinieron, declarando la inaplicabilidad de la norma en casos específicos de delitos graves, lo que limitó su impacto en los procesos judiciales abiertos.

En los meses siguientes, la tensión entre la amnistía y la justicia para las víctimas se mantuvo. Algunos jueces aplicaron la ley únicamente en casos que no involucraban violaciones graves, mientras que otros procesos continuaron bajo supervisión de tribunales nacionales e internacionales.

Congreso: proponen derogar Ley de Amnistía que favorece a violadores de derechos humanos. Composición Infobae Perú.

Criminales dinamitan edificio en Trujillo

La noche del pasado 14 de agosto, una potente explosión de dinamita estalló en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, generando alarma entre los vecinos y dejando varias personas heridas. El estallido afectó más de 20 viviendas, causando daños estructurales, cortes de energía y temor entre los residentes, en un contexto de creciente violencia vinculada a bandas criminales que operan en la ciudad.

(YouTube/24 HORAS)

Las investigaciones iniciales apuntaron a grupos como “Los Pulpos”, “La Jauría” y “Los Pepes”, involucrados en extorsión y narcotráfico, lo que dificultó el esclarecimiento del caso debido a la complejidad de sus redes y al temor de los testigos. La Policía Nacional tuvo que reforzar su presencia en la zona mientras recopilaba pruebas y coordinaba operativos para capturar a los responsables.

Tras el atentado, varios sospechosos fueron detenidos, aunque algunos quedaron libres por decisiones judiciales posteriores, lo que generó críticas sobre la eficacia del sistema judicial frente a la violencia organizada. El incidente dejó a varias familias con viviendas inhabitables y provocó un llamado urgente de vecinos reforzar la seguridad y prevenir futuros ataques, consolidando la necesidad de acciones más efectivas contra el crimen en la región.

Atentado explosivo en Trujillo fue realizado con dinamita proveniente de la minería ilegal | Foto captura: Andina

Inseguridad y violencia

Uno de los ejes que atravesó gran parte de la agenda informativa fue la crisis de inseguridad ciudadana, que durante agosto mostró señales de agravamiento y expansión. El sicariato y los asaltos dejaron de ser un problema concentrado en zonas periféricas para golpear también a distritos tradicionalmente considerados seguros de Lima. Hechos violentos registrados en Miraflores, San Isidro, San Borja y La Molina evidenciaron que el crimen organizado ha ampliado su radio de acción, afectando espacios residenciales, comerciales y de alta circulación, lo que incrementó la sensación de vulnerabilidad entre los ciudadanos.

El reporte advierte que la inseguridad frena la inversión, limita la actividad productiva y obliga a destinar más dinero a seguridad. Foto: Andina

El impacto de esta violencia no se limitó al ámbito social. A lo largo del mes, la inseguridad le ha costado al país alrededor de S/ 19.800 millones hasta el octavo mes del año, según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta cifra refleja cómo el crimen afecta directamente a la economía nacional: frena inversiones, reduce la productividad, altera las rutinas laborales y obliga tanto a empresas como a familias a destinar mayores recursos a sistemas de protección y seguridad privada.

La situación se tornó aún más alarmante con los datos sobre violencia contra menores de edad. Aunque la información fue publicada semanas después, las cifras recopiladas hasta agosto revelaron un escenario crítico: 61 niños y adolescentes fueron asesinados hasta mediados de ese mes, una estadística sin precedentes que equivale, en promedio, a un menor asesinado cada tres días. Este dato expuso la dimensión más cruda de la inseguridad y puso en evidencia la incapacidad del Estado para proteger a la población más vulnerable frente al avance de la violencia.

Paro de transportistas en el mes de agosto

420 empresas de transporte acatarán paro este jueves 21 de agosto en Lima y Callao | Canal N

La escalada de violencia también tuvo un impacto directo en el transporte público y la vida cotidiana de miles de ciudadanos. Durante agosto, se informó sobre el paro convocado por gremios de transportistas, quienes denunciaron ser víctimas constantes de extorsiones, amenazas y asesinatos, especialmente en rutas urbanas y corredores con alta afluencia de pasajeros. La medida de fuerza evidenció el nivel de vulnerabilidad del sector frente al crimen organizado y la falta de garantías para operar con seguridad.

Aunque algunos gremios descartaron la continuidad de la paralización en fechas posteriores, el reclamo dejó en claro que la inseguridad ya no solo afecta a los usuarios, sino también a quienes sostienen servicios esenciales. El paro generó congestión vehicular, dificultades de desplazamiento y pérdidas económicas, al tiempo que reavivó el debate sobre la capacidad del Estado para enfrentar las mafias dedicadas a la extorsión y proteger a los trabajadores del transporte, uno de los sectores más golpeados por la violencia en el 2025.

Exportaciones y comercio exterior

Las agroexportaciones tradicionales y no tradicionales crecieron un 15,9 % en agosto pasado, con ventas totales por 664 millones de dólares. EFE/Archivo

En contraste con el complejo escenario social y de seguridad, la economía peruana mostró en agosto señales de fortaleza a través del comercio exterior. A lo largo del mes, las exportaciones del país se encaminaban a cerrar el 2025 con un récord histórico cercano a los US$ 80.000 millones, impulsadas por los altos precios internacionales de las materias primas y una mayor diversificación de mercados. Este desempeño posicionó al comercio exterior como uno de los principales motores de la economía en medio de un contexto interno marcado por la incertidumbre.

El Banco Central de Reserva también destacó durante agosto la evolución positiva de los términos de intercambio, señalando que el valor de las exportaciones continúa en ascenso y que el país mantiene un superávit comercial sostenido. Este resultado fortaleció la posición externa del Perú y permitió amortiguar, al menos parcialmente, los efectos negativos de la inseguridad y la desaceleración en otros sectores de la economía.

En paralelo, el Gobierno avanzó en ajustes regulatorios clave para el comercio exterior. La actualización de las reglas de origen para las exportaciones hacia la Unión Europea, Colombia y Ecuador, cambios que entrarán en vigencia entre 2025 y 2026 y que impactarán directamente en la clasificación de productos y en los requisitos para acceder a beneficios arancelarios. Estas modificaciones generaron expectativa entre exportadores y operadores logísticos, que deberán adecuarse a un nuevo marco normativo.

La ceremonia fue liderada por Dina Boluarte y el Chief Executive de Hong Kong, John Lee Ka-chiu. El acuerdo fue suscrito por la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, y el secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Hong Kong, Algernon Yau. - Crédito Presidencia

El mes también estuvo marcado por movimientos estratégicos en la política comercial. Perú e Indonesia anunciaron la firma de un Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA), con el objetivo de abrir nuevas oportunidades para los productos peruanos en el mercado asiático. Este tratado busca consolidar la presencia del país en una región clave para el crecimiento del comercio exterior y ampliar el alcance de las exportaciones más allá de los mercados tradicionales.

Nueva especie encontrada en agosto

Científicos identifican cinco nuevas especies vegetales en los Andes del Perú - Andina

Agosto también dejó espacio para noticias de impacto positivo en el ámbito científico y ambiental. Infobae Perú informó sobre el descubrimiento de nuevas especies vegetales a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar en los Andes peruanos, un hallazgo que sorprendió a la comunidad científica por las condiciones extremas en las que estas plantas logran sobrevivir. La investigación reveló que estas especies se desarrollan en zonas de frío intenso, baja presión de oxígeno y alta radiación solar, lo que amplía el conocimiento sobre la biodiversidad del país y la capacidad de adaptación de la flora andina.

El descubrimiento no solo reafirmó al Perú como uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo, sino que también puso en relieve la importancia de proteger ecosistemas de alta montaña, especialmente en un contexto de cambio climático. Según destacó Infobae Perú, estos hallazgos abren nuevas líneas de investigación científica y refuerzan la necesidad de conservar territorios que, pese a su aparente hostilidad, albergan especies únicas y hasta ahora desconocidas.