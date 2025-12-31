Perú

Luigui Carbajal confiesa sus retoquitos antes de Año Nuevo: “Las arruguitas hay que plancharlas”

El ex Skándalo contó que realiza retoques mínimos en el rostro y defendió el autocuidado masculino sin prejuicios

A pocas semanas de cerrar el 2025, Luigui Carbajal volvió a llamar la atención del público al hablar con total naturalidad sobre un aspecto poco abordado por figuras masculinas del espectáculo: los retoquitos estéticos. Lejos de polémicas o transformaciones radicales, el artista decidió sincerarse y contar que, desde hace un tiempo, recurre a pequeños procedimientos para verse mejor, especialmente cuando las cámaras y los escenarios forman parte de su rutina diaria.

El exintegrante de Skándalo explicó que no se trata de un cambio drástico ni de una obsesión con la imagen, sino de cuidados mínimos orientados a mantener una apariencia fresca y saludable.

Debo confesar que me hago mis retoquitos, cosas muy chiquitas como el bótox para verme bien, pues por ahí aparecen algunas arruguitas y hay que plancharlas”, comentó en declaraciones para Trome.

Con un tono relajado, Luigui Carbajal rompió estigmas y puso sobre la mesa una conversación que cada vez gana más espacio: el autocuidado masculino. El cantante remarcó que estos procedimientos no buscan borrar su identidad ni alterar sus rasgos, sino acompañar el paso del tiempo de manera armónica. En ese sentido, fue enfático al señalar que no es partidario de los excesos ni de los cambios artificiales. “Mi esposa me ayuda, pero no abusaría con algún tratamiento, todo tiene que verse natural”, sostuvo.

El respaldo de su pareja fue clave en su testimonio. Según contó, ella no solo no se incomodó con su decisión, sino que la apoyó desde el inicio, siempre bajo la premisa de mantener un equilibrio. Para Luigui, verse bien también es una forma de sentirse seguro y cómodo consigo mismo, algo que considera fundamental en una industria donde la imagen tiene un peso constante.

Estas declaraciones llegaron en un momento especial para el artista, quien atravesó un 2025 cargado de emociones, principalmente en el ámbito familiar. El nacimiento de su bebé marcó un antes y un después en su vida personal, y así lo dejó entrever al compartir cómo decidió cerrar el año. “He pasado unos días felices con mi esposa en la playa, este 2025 ha sido un buen año lindo, pues nació nuestro bebé”, expresó, dejando ver una faceta más íntima y serena.

El relato de Luigui Carbajal se fue construyendo desde la calma, lejos del ruido mediático que lo rodeó en otros momentos del año. Si bien su nombre estuvo en titulares por distintos motivos, el artista optó por enfocarse en lo positivo y en los cambios que asumió desde la madurez.

Hablar de retoquitos, bótox y cuidado personal no fue, para él, un acto superficial, sino una forma de reafirmar que el bienestar también pasa por sentirse bien frente al espejo.

En medio de este contexto, el cantante también recordó otra decisión importante que anunció en el transcurso del 2025 y que marcó una nueva etapa en su vida: la vasectomía. El tema, aunque distinto, apareció como una extensión natural de su proceso personal y familiar. En su momento, Luigui Carbajal reveló públicamente que había decidido someterse a este procedimiento luego de convertirse nuevamente en padre, dejando claro que se trató de una elección responsable y consciente.

Le dijo sí a la vasectomía

El artista explicó que tomó esta determinación tras sentirse pleno con la familia que había formado y convencido de que la planificación familiar también es una responsabilidad masculina. A través de sus redes sociales, comunicó que el procedimiento se realizaría el pasado miércoles 26 de noviembre en el Hospital de Villa El Salvador, como parte de una campaña gratuita de salud, precisando además que los cupos eran limitados.

En ese anuncio, Luigui Carbajal aprovechó para enviar un mensaje directo a otros hombres que aún sienten temor o prejuicio frente a este tipo de intervenciones. “La vasectomía es un procedimiento seguro y sencillo y no afecta tu virilidad ni tu salud sexual. No tengan miedo”, señaló en aquella ocasión.

