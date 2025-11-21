Magaly Medina pone en duda versión de Luigui Carbajal: “miraba como si estuviera viendo algo o a alguien” durante la entrevista

Magaly Medina cuestiona a Luigui Carbajal por miradas y guiños que realizó en podcast. Video: Magaly TV La Firme

La reciente emisión de Magaly TV La Firme ha reavivado la polémica en torno a Luigui Carbajal, luego de que Magaly Medina pusiera en duda la versión del cantante sobre su estadía en un hotel de Lince. La conductora presentó imágenes y analizó gestos que, según su interpretación y la de numerosos usuarios en redes sociales, sugerirían que Carbajal no se encontraba solo durante su entrevista virtual, lo que ha generado una ola de reacciones tanto de los protagonistas como del público.

Las imágenes que comprometen a Luigui Carbajal

El caso cobró notoriedad cuando el programa de Magaly Medina difundió el video de una entrevista virtual que Luigui Carbajal ofreció desde la habitación de un hotel en Lince. En las imágenes se observa al exintegrante de Skándalo sentado en la cama, respondiendo preguntas frente a su celular. Durante la transmisión, el cantante desvía la mirada hacia un costado y realiza un guiño, gestos que, de acuerdo con el reportaje, lo comprometerían y abren la puerta a la especulación sobre la presencia de otra persona en la habitación.

El equipo de Magaly TV La Firme enfatizó estos detalles en su informe, señalando que Carbajal “miraba como si estuviera viendo algo o a alguien”. La reacción en redes sociales no se hizo esperar: usuarios comentaron que el guiño del cantante era indicio de que no estaba solo, mientras otros cuestionaron la necesidad de acudir a un hotel para una entrevista virtual, sugiriendo que podría haberse realizado en su casa, estudio o incluso en su vehículo.

Tras la difusión de las imágenes, Carbajal intentó tomar el asunto con humor, parodiando su propio ampay en redes sociales y utilizando la situación para promocionar a su grupo musical. Sin embargo, la burla fue interpretada por parte del público y por la propia Magaly Medina como un intento de minimizar el asunto, lo que solo alimentó la desconfianza y las dudas sobre la versión del cantante.

Magaly Medina deja entrever que tiene más "datos sabrosos" sobre el caso de Luigui Carbajal ingresando a hotel. Video: Magaly TV La Firme

En medio de la controversia, Diana García, esposa de Carbajal, fue consultada por el programa de Medina sobre el motivo de la entrevista en el hotel. García explicó que la elección del lugar se debió a un tema de conexión, aunque admitió no conocer todos los detalles porque no estuvo presente. Posteriormente, reafirmó su confianza en su esposo y sostuvo que, si en algún momento él tomara una decisión equivocada, ambos asumirían las consecuencias.

No obstante, la versión de Carbajal sobre haber estado solo en la habitación fue matizada por su propia esposa. En un programa digital, García confirmó que el cantante estuvo acompañado por su productor y otra persona, asegurando que, de no ser así, él no le habría informado ni invitado a acercarse.

Luigui Carbajal asegura que le han “sembrado” por parte del equipo de Magaly Medina

La difusión de las imágenes y el análisis de los gestos de Carbajal provocaron una serie de respuestas de los protagonistas. El cantante, en su programa radial, expresó su incomodidad por el despliegue mediático y sugirió que pudo haber sido víctima de una “siembra”. “No lo sé. Ya hay una cámara ahí esperando que yo baje del carro y entre al lugar y luego salga, después parece que hay una persona dentro en el lobby. Me pareció raro”, dijo el locutor en su programa de radio. Además, cuestionó el hecho de que las imágenes se difundieran dos meses después de haber sido grabadas.

Magaly Medina respondió de manera enfática a las insinuaciones del cantante. En su programa, la conductora rechazó la acusación de “siembra” y defendió la metodología de su equipo: “Acá nosotros no sembramos ampays. Que tenga mucha gente que a nosotros nos datea, es otra cosa”, afirmó. Medina explicó que su producción actúa en función de información recibida y que priorizan los casos según su relevancia en la farándula, lo que puede explicar el tiempo transcurrido entre la grabación y la difusión de las imágenes.

Luigui Carbajal afirma que programa de Magaly Medina lo "sembró" por entrevista que dio en hotel. Video: Magaly TV La Firme

La conductora también ironizó sobre la explicación de Carbajal respecto a la grabación del pódcast en un hotel, señalando que existen múltiples lugares donde podría haberse realizado la entrevista sin necesidad de recurrir a un espacio privado. “Tú vas a un estudio, no a un telo. Te pudiste haber conectado desde tu casa, desde la radio, desde el baño, desde un café, desde donde sea. No necesitabas rentar una habitación en un hotel para parejas”, sostuvo Medina.

El caso ha generado un intenso debate en redes sociales, donde muchos usuarios se muestran escépticos ante la versión de Carbajal y consideran que los gestos y la elección del lugar refuerzan las sospechas. Mientras tanto, la advertencia de Magaly Medina al cierre de su programa dejó abierta la posibilidad de que existan más elementos por revelar.