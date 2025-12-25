El Puerto de Chancay costará menos de lo anunciado: Cosco reduce inversión de US$1.213 millones a US$789 millones

El Gobierno peruano disminuye el monto comprometido en el Terminal Portuario Multipropósito del Puerto de Chancay.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú modificó las condiciones del contrato de inversión para el desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito para el Puerto de Chancay, reducción que implica una adecuación en el compromiso de inversión asumido por la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A..

Según la Resolución Ministerial N° 951-2025-MTC/01.02, publicada el 25 de diciembre de 2025, el monto comprometido pasa de 1.213 millones de dólares estadounidenses a 789,6 millones de dólares, manteniendo el plazo de ejecución establecido.

MTC oficializa recorte de inversión para el puerto de Chancay

La modificación responde a la suscripción de la Quinta Adenda de Modificación del Contrato de Inversión, celebrada entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) y la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A..

La adenda actualiza tanto la cláusula de inversión como el cronograma de ejecución del proyecto portuario, que se mantiene vigente por un periodo de diez años, siete meses y once días, contados desde el 20 de octubre de 2014.

La reducción del compromiso de inversión fue solicitada formalmente por la empresa mediante comunicación oficial de fecha 27 de mayo de 2025. La propuesta recibió opiniones técnicas y legales de las diferentes áreas del MTC, así como la conformidad de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad que emitió su evaluación favorable sobre la solicitud.

El proceso fue gestionado bajo el marco regulatorio del Decreto Legislativo N° 973, que establece el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV).

La adenda contractual entre el Estado y la concesionaria de Chancay modifica el esquema de inversión inicial.

La inversión para el Puerto de Chancay se reduce a US$789,6 millones

El nuevo monto, ahora fijado en 789.647.076 dólares estadounidenses, se detalla en el artículo 2 de la resolución ministerial, que especifica la obligación de la empresa de ejecutar el proyecto dentro del plazo acordado.

La actualización contractual incluye el reemplazo del cronograma de inversiones, el cual forma parte del Anexo I del contrato, adaptando la hoja de ruta financiera y operativa del terminal portuario a las nuevas condiciones pactadas.

La reducción del compromiso de inversión no afecta la vigencia de los beneficios tributarios previstos en el Decreto Legislativo N° 973, que autoriza la devolución anticipada del IGV sobre importaciones y adquisiciones de bienes, servicios y contratos de construcción vinculados al desarrollo del puerto, siempre que se realicen en etapa preproductiva y cumplan con los requisitos legales.

El ajuste financiero de Chancay no afecta sus beneficios tributarios

El desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito para el Puerto de Chancay es considerado uno de los proyectos estratégicos para la infraestructura portuaria peruana. El contrato inicial, firmado en 2016 entre el Estado Peruano y la entonces Terminales Portuarios Chancay S.A., ya había experimentado ampliaciones y modificaciones previas, tanto en el monto de inversión como en los plazos de ejecución.

En 2019, la empresa cambió su denominación a Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., manteniendo los compromisos asumidos bajo el régimen especial de inversión.

La reciente resolución publicada por el MTC dispone que la difusión de la medida se realice a través de la sede digital del ministerio, coincidiendo con su publicación en el diario oficial El Peruano. Esta actualización contractual se enmarca en las facultades legales del ministerio y responde a la dinámica de inversión y ejecución de grandes proyectos nacionales.