Perú

El Puerto de Chancay costará menos de lo anunciado: Cosco reduce inversión de US$1.213 millones a US$789 millones

MTC y la china Cosco Shipping Ports concretan adenda que reduce la inversión para el proyecto del megapuerto de Chancay

Guardar
El Gobierno peruano disminuye el
El Gobierno peruano disminuye el monto comprometido en el Terminal Portuario Multipropósito del Puerto de Chancay.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú modificó las condiciones del contrato de inversión para el desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito para el Puerto de Chancay, reducción que implica una adecuación en el compromiso de inversión asumido por la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A..

Según la Resolución Ministerial N° 951-2025-MTC/01.02, publicada el 25 de diciembre de 2025, el monto comprometido pasa de 1.213 millones de dólares estadounidenses a 789,6 millones de dólares, manteniendo el plazo de ejecución establecido.

MTC oficializa recorte de inversión para el puerto de Chancay

La modificación responde a la suscripción de la Quinta Adenda de Modificación del Contrato de Inversión, celebrada entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) y la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A..

La adenda actualiza tanto la cláusula de inversión como el cronograma de ejecución del proyecto portuario, que se mantiene vigente por un periodo de diez años, siete meses y once días, contados desde el 20 de octubre de 2014.

La reducción del compromiso de inversión fue solicitada formalmente por la empresa mediante comunicación oficial de fecha 27 de mayo de 2025. La propuesta recibió opiniones técnicas y legales de las diferentes áreas del MTC, así como la conformidad de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad que emitió su evaluación favorable sobre la solicitud.

El proceso fue gestionado bajo el marco regulatorio del Decreto Legislativo N° 973, que establece el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV).

La adenda contractual entre el
La adenda contractual entre el Estado y la concesionaria de Chancay modifica el esquema de inversión inicial.

La inversión para el Puerto de Chancay se reduce a US$789,6 millones

El nuevo monto, ahora fijado en 789.647.076 dólares estadounidenses, se detalla en el artículo 2 de la resolución ministerial, que especifica la obligación de la empresa de ejecutar el proyecto dentro del plazo acordado.

La actualización contractual incluye el reemplazo del cronograma de inversiones, el cual forma parte del Anexo I del contrato, adaptando la hoja de ruta financiera y operativa del terminal portuario a las nuevas condiciones pactadas.

La reducción del compromiso de inversión no afecta la vigencia de los beneficios tributarios previstos en el Decreto Legislativo N° 973, que autoriza la devolución anticipada del IGV sobre importaciones y adquisiciones de bienes, servicios y contratos de construcción vinculados al desarrollo del puerto, siempre que se realicen en etapa preproductiva y cumplan con los requisitos legales.

El ajuste financiero de Chancay no afecta sus beneficios tributarios

El desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito para el Puerto de Chancay es considerado uno de los proyectos estratégicos para la infraestructura portuaria peruana. El contrato inicial, firmado en 2016 entre el Estado Peruano y la entonces Terminales Portuarios Chancay S.A., ya había experimentado ampliaciones y modificaciones previas, tanto en el monto de inversión como en los plazos de ejecución.

En 2019, la empresa cambió su denominación a Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., manteniendo los compromisos asumidos bajo el régimen especial de inversión.

La reciente resolución publicada por el MTC dispone que la difusión de la medida se realice a través de la sede digital del ministerio, coincidiendo con su publicación en el diario oficial El Peruano. Esta actualización contractual se enmarca en las facultades legales del ministerio y responde a la dinámica de inversión y ejecución de grandes proyectos nacionales.

Temas Relacionados

ChancayPuerto de ChancayadendaMTCMinisterio de Transportes y ComunicacionespuertosCoscoCosco ShippingChinaperu-economia

Más Noticias

Uso de plaguicidas en frutas y verduras: mitos y realidades

¿Qué son realmente estos insumos y por qué han sido utilizados durante tanto tiempo en la agricultura?

Uso de plaguicidas en frutas

¿No sabes qué hacer hoy jueves 25 de diciembre? Estas son los lugares ideales para salir y disfrutar en familia

Este 25 de diciembre, Lima ofrece una amplia variedad de actividades en zoológicos, parques y centros comerciales abiertos, permitiendo a las familias celebrar la Navidad con espectáculos, talleres y opciones de entretenimiento para todos los gustos

¿No sabes qué hacer hoy

Nace Alaia en Navidad: Essalud reporta el primer parto del 25 de diciembre

La atención del parto estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario que aplicó protocolos humanizados, asegurando el bienestar de la madre y la recién nacida, e incluyendo el contacto piel a piel y el inicio inmediato de la lactancia materna

Nace Alaia en Navidad: Essalud

Julio Velarde viajará en clase económica en 2026: BCRP aprobó ocho medidas de austeridad

La cabeza máxima del Banco Central de Reserva (BCRP) firmó una serie de medidas disminuir el gasto de dinero de la entidad

Julio Velarde viajará en clase

General Arriola refuerza vigilancia de la Embajada de México para evitar un posible escape de Betssy Chávez

El número de agentes de la PNP a las afueras de la sede diplomática mexicana se ha triplicado en solo unos días, según el general PNP Óscar Arriola

General Arriola refuerza vigilancia de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

General Arriola refuerza vigilancia de

General Arriola refuerza vigilancia de la Embajada de México para evitar un posible escape de Betssy Chávez

Navidad 2025: El Gobierno de José Jerí pide unidad a los peruanos en mensaje por Nochebuena

JNE informa que 36 fórmulas presidenciales y más de 1.700 listas de candidatos fueron inscritas para las elecciones 2026

Cancillería de Perú reconoce triunfo de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras: “Esperamos trabajar conjuntamente”

Betssy Chávez renuncia al partido Todo con el Pueblo, vinculado a Pedro Castillo: “Coherencia y valores democráticos”

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán celebró Navidad sin

Jefferson Farfán celebró Navidad sin sus hijos, pero acompañado de Xiomy Kanashiro

Nelly Rossinelli y su receta viral de pavo navideño: los mejores memes y reacciones en redes sociales

Atina y Bacanos anuncian el lanzamiento de “Eres mi vida”, una esperada fusión de pop urbano y sabor latino

Navidad 2025 de la farándula peruana: Famosos peruanos envían sus deseos por 25 de diciembre

ElZeein: así fue cómo se convirtió en el streamer más seguido del Perú

DEPORTES

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores y otros futbolistas desearon buenos deseos por Navidad 2025

Jaime de la Pava, anunciado como nuevo entrenador del Sport Boys a puertas del centenario institucional

Javier Rabanal interactúa en redes sociales con un saludo de Navidad para la afición de Universitario

Alexis Arias, a un paso de irse de Melgar: el ‘Chaka’ orillado a abandonar el club insignia de Arequipa por medida de Juan Reynoso

FC Cajamarca anuncia a sus dos primeros refuerzos para afrontar su experiencia inicial en la Liga 1