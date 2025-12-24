Silvia Cornejo, Ivana Yturbe, Mario Hart y más: cómo vivirán la Navidad, las figuras del espectáculo

Las figuras de la farándula peruana compartieron sus sesiones de fotos por Navidad, pero Magaly Medina puso bajo la lupa lo que se ve y lo que se oculta detrás de cada imagen.

En la antesala de la Navidad, Magaly Medina inició la edición de su programa del 23 de diciembre con un recuento cargado de ironía, sarcasmo y comentarios filosos sobre cómo las figuras del espectáculo nacional celebran estas fechas especiales. Con su estilo inconfundible, la conductora se refirió a la tradición cada vez más común entre los famosos de realizarse la clásica sesión de fotos navideñas, una costumbre que —según señaló— se ha convertido tanto en un recuerdo familiar como en una vitrina pública cuidadosamente construida.

“(Ríe) Bueno, empecemos hoy, porque como dije, estamos viviendo ya las fiestas navideñas y la mayoría de los famosos que conocemos, pues hacen la clásica foto navideña, que además es un lindo recuerdo que la mayoría de gente que tiene familia lo va a llevar por siempre”, expresó Magaly Medina, marcando el tono del programa.

Medina comentó que muchas de estas sesiones incluyen a hijos, abuelos y hasta mascotas, y que algunas familias las repiten año tras año como parte de una tradición que va más allá de la farándula. Sin embargo, no todos los casos respondieron a ese ideal familiar. Uno de los que más llamó su atención fue el de Silvia Cornejo, quien esta vez apareció sola en sus postales navideñas.

Silvia Cornejo, Tomate Barraza e Ivana Yturbe: así celebran la Navidad los faranduleros peruanos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Esta vez estuvieron… eh, estuvo Silvia Cornejo solita, pese a que se lució en una fiesta después de esa sesión de fotos con el esposo ese que tiene, al que le encanta andar en cosas con la ex”, comentó con ironía la conductora, haciendo referencia a los constantes rumores y episodios de infidelidad que han rodeado a la pareja. Magaly añadió que Cornejo “siempre lo perdona”, destacando que tiene “un espíritu navideño y un corazón tan amplio, tan generoso, que siempre lo anda perdonando”.

La conductora subrayó que, al menos en las imágenes publicadas, Jean Paul Gabuteau no apareció por ningún lado. “Por lo menos las que publicó, no se lo veía a él por ningún lado, solo a ella con su hijo”, remarcó, dejando entrever que la ausencia no habría sido casual. Más adelante, el informe reforzó esta idea al preguntarse si realmente el esposo no asistió a la sesión o si simplemente esas fueron las únicas fotos que Silvia decidió compartir con el público tras el reciente escándalo relacionado con su expareja Analía.

Tomate Barraza y Vanessa López

El programa también destacó a otras parejas que, según Medina, parecen haber encontrado una tregua tras años de conflictos. Entre ellos, Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López, quienes posaron junto a su pequeña hija en una sesión que fue descrita como llena de armonía. “Otros que quisieron ser muy navideños y estar en paz, están en paz hace ya algún tiempo… el Barraza con Vanesa López.

Estaban con su hijita, posaron todos muy contentos”, señaló la conductora, deseándoles que “el espíritu navideño siga imponiéndose entre ellos” durante el próximo año.

Ivana Yturbe y Beto da Silva

La voz en off del informe aportó una mirada crítica y burlona al fenómeno, cuestionando si estas sesiones responden realmente al espíritu de la Navidad o si se deben a canjes y promociones. “¿Será que habrá buenos descuentos navideños o será que ni el espíritu de la Navidad logró que dejen de exprimirle el jugo al rico canje?”, se escuchó decir, en tono mordaz.

Entre las familias que desfilaron ante las cámaras también estuvieron Ivana Yturbe y Beto da Silva, quienes aparecieron más unidos que nunca. Según el informe, el hijo mayor del futbolista estuvo presente, como suele ocurrir en momentos importantes. Todos vistieron de blanco, buscando la imagen perfecta de una familia consolidada. La pequeña Almudena fue quien se robó las miradas, y no faltó Congo, la mascota de la familia, descrito con humor como “el enemigo de cuatro patas”, que también tuvo su momento de protagonismo.

Silvia Cornejo sin Jean Paul Gabuteau

La narrativa continuó alternando comentarios irónicos con villancicos y canciones navideñas, creando un contraste entre la música festiva y los cuestionamientos implícitos. En el caso de Silvia Cornejo, la voz en off insistió en la ausencia de su esposo: “A diferencia de otros años, esta vez solo posó con su engreído, sin Jean Paul Gabuteau”.

La duda quedó instalada: “¿Será que en serio no habrá ido Jean Paul a esta sesión especial por Navidad? ¿O será que esas fueron las únicas fotografías que Silvia decidió mostrarle al público tras el ampay a su esposito con su ex, Analía?”.

Por otro lado, Vanessa López y Tomate Barraza fueron presentados como una de las sorpresas más positivas de esta Navidad. “Quienes sí andan posando recontrafelices, a diferencia de otras Navidades donde no se podían ver ni en pintura, son la chata Vanesa y el más federal de los Barraza”, narró el informe, destacando la evidente química entre ambos y el esfuerzo por mostrar una imagen de familia unida junto a su hija Emiliana. Incluso se mencionó la presencia de la madre del salsero y a Vanessa grabando cada detalle “porque cuando hay paz se registra y cuando no, también”.

El bloque cerró con una despedida cargada del sello característico de Magaly Medina, quien, entre risas, envió un mensaje navideño al público, no sin antes remarcar que, aunque no todos los miembros de una familia pudieron estar presentes, el espíritu de estas fechas seguía intacto. Finalmente, se mostró la sesión navideña de Mario Hart junto a Korina Rivadeneira y sus hijos Lara y Mario Junior, descritos como “una bonita familia”, cerrando el segmento con una nota más amable.

