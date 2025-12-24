ONPE descarta el uso del voto digital para las Elecciones 2026

Mediante un comunicado oficial, la ONPE informa su decisión de no utilizar la solución tecnológica del voto digital en las próximas elecciones generales, quedando el proyecto en suspenso a la espera de nuevos informes de fiscalización y auditoría | Canal N

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la decisión de no aplicar el voto digital en las Elecciones Generales 2026. A pocos meses del inicio formal del proceso, esta modalidad quedará en suspenso, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitiera una opinión técnica desfavorable sobre la solución tecnológica desarrollada por el organismo electoral.

En un comunicado oficial, la ONPE informó que decidió no utilizar el mecanismo alternativo de votación digital en los comicios generales del próximo año. La institución precisó que esta determinación se adoptó luego del pronunciamiento emitido por el pleno del JNE, que evaluó la viabilidad del sistema en el marco del actual proceso electoral.

“Sin restricción a la autonomía, atribuciones y competencias que le corresponden a la ONPE conforme a la Constitución y las leyes, nuestra institución ha decidido no utilizar el mecanismo alternativo de votación digital para las Elecciones Generales 2026, quedando este temporalmente en suspenso”, señala el documento difundido el 24 de diciembre.

Voto digital: todo lo que debes hacer para registrarte antes del plazo final 2026

El organismo recordó que el voto digital fue incorporado al ordenamiento electoral mediante la Ley n.° 32270, publicada en marzo, la cual estableció una serie de requisitos técnicos y procedimentales que debían cumplirse. Según la ONPE, dichos lineamientos fueron seguidos de manera estricta durante el desarrollo de la plataforma, que buscaba convertirse en una alternativa al sufragio presencial para determinados grupos de ciudadanos.

Asimismo, la entidad informó que se pronunciará en su debido momento sobre los resultados de la fiscalización realizada por el JNE y sobre la auditoría internacional encargada a la empresa estadounidense CGTS Corp., contratada en cumplimiento de lo dispuesto por la citada norma legal.

¿Qué pasará con los ciudadanos inscritos para votar de manera digital?

Uno de los principales cuestionamientos tras el anuncio fue qué ocurrirá con las personas que ya se habían inscrito para utilizar el voto digital en 2026. Sobre este punto, la ONPE fue enfática en señalar que ningún ciudadano perderá su derecho al sufragio.

“El objetivo del voto digital siempre ha sido facilitar la participación electoral de peruanos que suelen tener serias dificultades para acercarse a un local de votación”, recordó la institución en su comunicado. Precisó que esta modalidad fue pensada para evitar desplazamientos y permitir que el voto se emita desde dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, computadoras o tabletas.

El Jurado Nacional de Elecciones descartó la aplicación del voto digital en las elecciones de abril de 2026 tras advertir riesgos para la seguridad y la confianza del proceso. - Crédito: Infobae / Andina

No obstante, ante la suspensión del sistema, la ONPE garantizó que los ciudadanos registrados podrán votar de forma presencial. “Finalmente, los ciudadanos registrados en la plataforma del voto digital no perderán su derecho a votar de forma presencial. La ONPE se pondrá en contacto con ellos y les brindará el apoyo necesario para definir su local de votación”, indicó.

Además, el organismo reafirmó su compromiso de continuar trabajando en el desarrollo de herramientas tecnológicas que faciliten la participación electoral en el futuro, subrayando la necesidad de una coordinación transparente entre las instituciones del sistema electoral para fortalecer la democracia.

Las observaciones del JNE

El Jurado Nacional de Elecciones sustentó su posición en una evaluación técnica que concluyó que el sistema de voto digital no se encuentra en condiciones de ser aplicado dentro de los plazos del proceso electoral en curso. Según explicó su presidente, Roberto Burneo, el análisis tomó en cuenta factores como el estado de avance del proyecto, el respeto del cronograma electoral y la posibilidad real de implementar esta modalidad antes del 12 de abril.

En conferencia de prensa, Burneo advirtió que el desarrollo del sistema aún presenta falencias relevantes y que no existen garantías suficientes para su funcionamiento oportuno. “No está culminado, presenta deficiencias y nadie puede garantizar que esté listo para el 12 de abril”, sostuvo.

En conferencia de prensa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció la decisión de no implementar el voto digital en las Elecciones Generales del 2026. La medida busca garantizar la legalidad y el derecho de participación de todos los ciudadanos ante las deficiencias tecnológicas actuales.

El titular del JNE remarcó que, aunque la ONPE impulsa una auditoría internacional paralela, el organismo electoral ya cuenta con un informe final que descarta la viabilidad del voto digital para 2026. A ello se suma, según indicó, que la ejecución del proyecto ha mostrado variaciones respecto de lo inicialmente informado.