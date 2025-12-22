JNE descarta el voto digital para las Elecciones 2026 y aclara a la ONPE: “No podemos arriesgarnos”

En conferencia de prensa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció la decisión de no implementar el voto digital en las Elecciones Generales del 2026. La medida busca garantizar la legalidad y el derecho de participación de todos los ciudadanos ante las deficiencias tecnológicas actuales.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció de manera categórica que el voto digital no se implementará en las Elecciones Generales 2026. La decisión, tomada luego de un extenso proceso de fiscalización técnica y jurídica, pretende preservar la confiabilidad del sistema electoral en un contexto donde la tecnología propuesta aún no cumple con todos los estándares esenciales para garantizar el derecho al sufragio.

La discusión sobre la posible habilitación del voto digital —especialmente para grupos priorizados como personal militar, policial y ciudadanos desplazados— ha generado interés en sectores ciudadanos y políticos. Sin embargo, tras la auditoría y el informe elevado al pleno del JNE, la conclusión fue clara: el Estado todavía no puede ofrecer garantías plenas para que la modalidad digital respete íntegramente el derecho de participación.

“El proceso es lo que prima sobre cualquier otra decisión”, remarcó el presidente del organismo. Recordó además casos comparados, como el de Ecuador, donde la aplicación prematura del voto digital derivó en la anulación de votos y la afectación real de participantes.

Según lo expuesto, la tecnología aún presenta “deficiencias” y, aunque la ONPE calcula que podría culminar el desarrollo del sistema para el 1 de abril de 2026, el escaso margen antes de los comicios impide realizar auditorías exhaustivas.

“No podríamos, como jurado, garantizar una auditoría en solo diez días para efectos de darle pase al voto digital”, explicó Burneo. De esta forma, el énfasis reside en evitar improvisaciones que arriesguen la transparencia del resultado y el ejercicio efectivo del derecho al voto.

ONPE no cuenta con los plazos

El presidente del JNE enfatizó que la solución técnica de la ONPE, incluso si estuviera terminada a inicios de abril, no cuenta con el plazo necesario para su análisis independiente. Subrayó que, según el marco normativo, el rol del jurado es garantizar la legalidad del proceso, mientras que la organización operativa recae en la ONPE.

“El rol de la ONPE es organizar la parte operativa de las elecciones, pero quien garantiza la legalidad y ejerce la justicia electoral especializada y la última decisión... es el Jurado Nacional de Elecciones como ente rector y máxima autoridad del sistema electoral”, puntualizó.

¿Qué pasará con los inscritos en el voto digital?

Muchos se preguntan qué ocurrirá con los cerca de 11 mil ciudadanos que se habían registrado para esta modalidad, incluidos militares y policías desplazados. El JNE aseguró que el voto convencional sigue estando garantizado para todos, tanto dentro como fuera del país. Incluso en ediciones anteriores, más de medio millón de peruanos en el exterior han ejercido su derecho con plena normalidad a través del sistema tradicional. La coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la ONPE permitirá asegurar, una vez más, que el sufragio esté habilitado para toda la ciudadanía.

Aclara el titular del JNE que la decisión “no significa que el futuro del voto digital esté condenado”. Deja abierta la posibilidad de su pilotaje en comicios subnacionales —elecciones regionales y municipales—, que podrían servir como escenario de prueba bajo parámetros mucho más controlados y escalables.

“El voto digital, inclusive en el marco normativo, son pilotos, pero no podemos, bajo las circunstancias que hemos auditado... arriesgarnos a que un grupo de personas, por más piloto que sea, no puedan participar y ejercer efectivamente su voto”, señaló.

Descarta conflictos entre la ONPE y el JNE

El organismo también descartó cualquier conflicto de competencias con la ONPE, recalcando que la función del jurado es resguardar la constitucionalidad, auditar el desarrollo tecnológico y emitir resoluciones definitivas sobre la legalidad de cada procedimiento. Ante la posibilidad de que la ONPE proponga un contencioso ante el Tribunal Constitucional, el presidente del JNE fue enfático: “Absolutamente, no hay ninguna interferencia de funciones”.

La decisión —respaldada por el pleno— toma en cuenta el cronograma fiscalizado y la auditoría interna, más allá de los resultados preliminares de la auditoría internacional que espera recibir la ONPE hacia fines de diciembre.

“No podemos arriesgarnos a que ese grupo de personas, por más que sea uno, no pueda ejercer su voto. Eso lo decimos claramente con independencia de lo que diga esa auditoría internacional, que va a emitir un informe preliminar”, sostuvo Roberto Burneo. Precisó que, a la fecha, lo resuelto es definitivo: el voto digital “no va” para el proceso general de 2026.

Posición de la ONPE

Katiuska Valencia, asesora de la jefatura de la ONPE, destacó que la institución aún no ha sido notificada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre el informe que advierte la inviabilidad técnica del voto digital para 2026, y señaló que solo han tenido acceso a versiones públicas del documento. Explicó que la evaluación definitiva sobre la continuidad del voto digital dependerá de “el cruce técnico entre el informe del JNE y los resultados de la auditoría internacional”, la cual se prevé para el 30 de diciembre, y subrayó que “solo si ambos documentos concluyen que existen deficiencias críticas se podría descartar definitivamente el proyecto”.

Respecto al piloto implementado bajo la Ley 32270, Valencia afirmó que “el voto digital no ha sido un simple ensayo o un proceso de prueba y error”, ya que cumplió con todos los requisitos legales y técnicos, y permitió al JNE acceder a la información necesaria. Defendió que la experiencia, limitada a unas 10.000 personas, buscó construir confianza ciudadana y, ante las críticas, remarcó: “Quienes se inscribieron voluntariamente lo hicieron con pleno conocimiento del carácter piloto del sistema”.

Avance del cronograma electoral

El JNE informó que la inscripción de candidaturas avanza según lo previsto. A la fecha, ocho partidos políticos presentaron sus fórmulas presidenciales: Partido Patriótico del Perú, Partido Demócrata Verde, Un Camino Diferente, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Avanza País. Se han presentado también 112 listas para senadores y 90 para diputados.

El cierre formal de registros está fijado para el 23 de diciembre a las 23:59 horas, permitiendo a quienes se encuentren conectados en ese momento, o presentes en locales descentralizados, concluir la inscripción hasta el mediodía del 24.

Finalmente, el presidente del JNE reiteró el compromiso de la institución con la transparencia y el respeto irrestricto del derecho al voto. Para las elecciones generales de 2026, el voto será exclusivamente convencional, garantizando así la participación de más de veintisiete millones de peruanos en el país y el extranjero, sin riesgo ni improvisación tecnológica.