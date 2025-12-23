Realeza

Tradiciones, regalos y discreción: un ex mayordomo del Rey Carlos III detalló cómo celebran la Navidad los Windsor

A partir de recuerdos personales compartidos en diálogo con The Independent, Grant Harrold repasó rituales heredados desde la era victoriana, intercambio de obsequios, hábitos de compra marcados por el bajo perfil y la organización de una jornada familiar atravesada por el protocolo

Grant Harrold, ex mayordomo del rey Carlos III, revela detalles sobre las tradiciones navideñas de la familia real británica (REUTERS)

Grant Harrold, ex mayordomo del Rey Carlos III y servidor de figuras claves de la familia real británica, compartió con The Independent aspectos poco conocidos sobre la Navidad en el seno de los Windsor.

Sus recuerdos permitieron recorrer desde las costumbres preservadas durante generaciones hasta anécdotas sobre los regalos más inesperados y los hábitos de compra reservados de la monarquía.

Costumbres ancestrales y anécdotas en torno al árbol y los regalos

“Trabajar para la familia real y aprender sobre sus tradiciones fue fascinante, porque hacen todo religiosamente, de la misma manera, año tras año tras año”, afirmó Harrold en su charla con The Independent.

El antiguo mayordomo explicó que muchas de estas costumbres permanecen inalteradas desde la época de la reina Victoria y el príncipe Alberto, cuya ascendencia alemana marcó los rituales festivos de la familia.

Las costumbres de los Windsor en Navidad se mantienen inalteradas desde la época de la reina Victoria y el príncipe Alberto (REUTERS)

Las tradiciones que sigo viendo son las mismas que la reina Isabel, su padre y su abuelo mantenían; van tan atrás como la época de la reina Victoria y el príncipe Alberto, si no es que incluso antes”, destacó al medio británico.

Entre esas tradiciones destacó el armado y decoración del árbol de Navidad, una costumbre germánica que la familia real mantiene, así como la práctica de colocar los regalos sobre mesas adornadas la víspera de Navidad, siguiendo el modelo original propuesto por sus antepasados.

Respecto al intercambio de presentes, Harrold señaló que la costumbre cambió con los años: “La única diferencia con esos regalos es que han pasado de ser objetos sentimentales y valiosos a convertirse, en realidad, en regalos de broma y divertidos”.

El intercambio de regalos entre los Windsor ha evolucionado de obsequios sentimentales a presentes de broma y con humor (AP)

Los obsequios más tradicionales y sobrios se reservan ahora para el día de Navidad, mientras que la víspera se convierte en un momento distendido, amenizado con una merienda de tarde y marcado por el sentido del humor. De esta manera, la familia mantiene la base de la rutina original, sumando el toque contemporáneo que aportan las bromas y la cercanía.

Compras navideñas: discreción, delegación y gestos personales

Sobre las compras navideñas, Harrold describió el equilibrio entre la discreción real y la implicación personal. “Recuerdo que el rey veía algo y podía pedirle a alguien del equipo, ya fuera Ivala o yo: ‘¿Te importaría, la próxima vez que salgas, comprarlo?’”, relató.

Explicó que al rey le resultaba más práctico pedir a un colaborador de confianza que realizara esas compras en comercios que abastecen oficialmente a la Casa Real. Sin embargo, no todos prefieren delegar: “Sé que la reina Camilla fue vista en el pasado haciendo compras navideñas personalmente; creo que las mujeres de la familia suelen salir ellas mismas”.

El príncipe William suele recurrir a gorras de beisból o gafas de sol, para moverse con mayor discreción durante salidas privadas (REUTERS)

Sobre las nuevas generaciones, mencionó a The Independent que figuras como el príncipe William buscan cierto anonimato: “El príncipe William es muy hábil saliendo de incógnito con una gorra de béisbol o gafas de sol”.

Además, comentó entre risas que “no veo al rey con gorra y gafas de sol, con todos mis respetos; le resulta más natural delegar esa tarea”. En opinión de Harrold, algunos hacen las compras ellos mismos, otros las encargan a alguien del equipo o incluso a otro familiar.

La cena navideña y el discurso real: organización y tradición

Uno de los momentos claves es la cena familiar, marcada por un carácter ceremonial. Harrold relató el testimonio de su amigo chef real: “La reina Isabel II tenía un conjunto de acciones bastante estricto, marcando el ritmo para todo el día”. Según explicó, la difunta monarca solía asistir a una misa privada muy temprano, antes del servicio tradicional, y luego regresaba para desayunar en familia.

Tras el desayuno, la familia se vestía de manera elegante para el servicio religioso público y, al retornar a la residencia, se ofrecía una bebida antes del almuerzo. El menú típico incluye pavo como plato central, aunque en el pasado también se servían ganso y cabeza de jabalí.

El menú navideño tradicional de la familia real incluye pavo, entradas variadas y el clásico pudding preparado por la reina Isabel II (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los Windsor disfrutan de entradas y el tradicional pudding navideño, una receta que la reina Isabel II preparó hace unos años junto al pequeño George.

Al final del día, la atención recae sobre el discurso real navideño, que según el mayordomo, suelen ver unidos los miembros de la familia presentes, dejando de lado antiguas rutinas de separación en distintas estancias.

Las celebraciones navideñas de los Windsor se entretejen entre la tradición, el humor y una vida familiar reservada, conservando la esencia de las costumbres heredadas, mientras incorporan sutiles gestos de modernidad y complicidad en el seno real.

