¿Cómo comunicar con propósito en la temporada más saturada del año?

Dos jóvenes capturan la magia de la temporada frente a un árbol de Navidad decorado con bastones de caramelo y adornos gigantes en un centro comercial.

Diciembre, época de celebración, reencuentros y de grandes emociones pero también es el punto más saturado y ocupado del calendario comercial y mediático. En la industria de la comunicación y el marketing, no hay otro momento donde todos los canales —digitales, retail, televisión, radio y redes sociales— compitan simultáneamente por el bien más escaso: la atención del consumidor.

En nuestro país, la vorágine de la campaña navideña se inicia con muchos meses de antelación. Las grandes categorías de consumo masivo y retail despliegan sus presupuestos más ambiciosos en estas semanas. Nielsen Ad Intel Global (2024) lo confirma: la temporada navideña concentra los mayores picos de inversión publicitaria. Esto significa que, en un panorama saturado de información, la campaña navideña se convierte en una repetición infinita: mensajes de ofertas, campañas que apelan a la nostalgia familiar, promociones de viajes, propósitos de Año Nuevo, y un sinfín de contenidos que buscan tocar una fibra sensible o incentivar una compra inmediata.

Entonces, ¿qué se observa? Una fatiga de la audiencia. El volumen de contenido es tan alto que, según datos recientes, el usuario promedio podría estar recibiendo más de 6,000 impactos publicitarios al día. La encuesta Holiday Shopping Survey de Accenture revela cifras preocupantes: un 82% de los consumidores a nivel global se siente bombardeado por publicidad, y un 77% está abrumado por la cantidad de opciones. Cuando todo el mundo grita a la vez, el mensaje, por muy bien producido que esté, se pierde.

Así, el verdadero reto en este entorno no es comunicar más, sino comunicar con sentido. El informe “Brand Trust” de 2025 lo sintetiza perfectamente: el 73% de las personas confía más en una marca si esta refleja auténticamente la cultura actual. Esto nos lleva a la clave de la supervivencia comunicacional en diciembre: el propósito. Por ello, comparto tres pilares para una comunicación con propósito exitosa.

1. Priorizar la sinceridad sobre el espectáculo. En lugar de lanzar una campaña genérica de “Felices Fiestas”, pregúntese: ¿qué problema o necesidad auténtica resuelve mi marca en diciembre? Si su propósito no es vender, sino conectar, concéntrese en contenido que sea verdaderamente útil o que refleje valores culturales con los que la audiencia se identifique genuinamente. La autenticidad es el filtro más potente contra el ruido.

2. Menos venta, más valor. Dado que la audiencia está abrumada por ofertas, mueva el foco de la transacción a la experiencia. Si su marca vende electrodomésticos, su propósito en diciembre puede ser facilitar las celebraciones familiares, no solo empujar la última smart TV. La coherencia entre lo que dice y lo que hace es vital.

3. Segmentación emocional, no solo demográfica: En la saturación, un mensaje genérico es invisible. Utilice la data para ir más allá de la edad o el género. Entienda los estados de ánimo y las necesidades específicas de su audiencia en esta época: ¿buscan paz en medio del caos? ¿necesitan soluciones prácticas para regalos de último minuto? Un mensaje ultra-dirigido y empático tiene más posibilidades de impactar que una campaña masiva.

Este cambio de paradigma exige un nuevo perfil profesional en el área de comunicaciones y marketing. Los comunicadores ya no pueden ser meros ejecutores de pautas publicitarias; deben ser arquitectos de significado. En UCAL, promovemos que nuestros futuros profesionales desarrollen habilidades que son cruciales para navegar el caos decembrino y el mercado global: visión analítica y ética, narrativa de propósito, coherencia 360° en todas las plataformas.

En resumen, diciembre nos recuerda que, en el mundo de hoy, la abundancia de inversión no garantiza la atención, y mucho menos la confianza. En un Perú donde las marcas, los medios y las organizaciones hablan al mismo tiempo, el éxito se medirá por la calidad, el valor y el propósito detrás de cada impacto.