10 entradas frías que puedes preparar con anticipación y guardar en la refrigeradora para la cena de Navidad

Estas preparaciones a temperaturas bajas, fáciles y al estilo peruano se conservan bien en refrigeración y permiten disfrutar más tiempo con la familia

La causa limeña es una
La causa limeña es una entrada típica en numerosos restaurantes del Perú. Foto: Tiendas Mass

Mientras el plato principal suele concentrar toda la atención, las entradas cumplen un rol clave en la mesa de Navidad. Abrir el apetito sin saturar la cocina el mismo día es posible si se eligen recetas que reposan bien en frío, mantienen su sabor y no requieren cocción de último momento. A continuación, un recetario detallado de 10 entradas frías ideales para dejar listas con anticipación.

1. Escabeche de pollo tradicional

Rinde: 6 porciones

Tiempo total: 45 minutos

Ingredientes:

  • 1 pollo sancochado y deshilachado o en presas
  • 2 cebollas rojas en pluma
  • 3 cucharadas de ají amarillo molido
  • 3 dientes de ajo
  • ½ taza de vinagre tinto
  • ½ taza de aceite vegetal
  • 2 hojas de laurel
  • Sal y pimienta al gusto
  • Huevos sancochados y aceitunas (opcional)

Preparación:

  1. Sofríe el ajo con el ají amarillo en el aceite a fuego medio.
  2. Agrega la cebolla, el vinagre, el laurel, sal y pimienta. Cocina 5 minutos.
  3. Incorpora el pollo y mezcla bien.
  4. Deja enfriar completamente antes de refrigerar.

Conservación: hasta 3 días en refrigeración.

Tip: el sabor mejora con el reposo.

2. Causa limeña rellena de pollo

Rinde: 8 porciones

Tiempo total: 40 minutos

Ingredientes:

  • 1 kg de papa amarilla sancochada
  • 3 cucharadas de ají amarillo molido
  • Jugo de 3 limones
  • ¼ taza de aceite vegetal
  • Sal al gusto

Relleno:

  • 2 pechugas de pollo sancochadas y deshilachadas
  • Mayonesa al gusto
  • Cebolla picada fina

Preparación:

  1. Prensa la papa caliente y deja entibiar.
  2. Mezcla con ají, limón, aceite y sal.
  3. Mezcla el pollo con mayonesa y cebolla.
  4. Arma capas de papa y relleno.
  5. Cubre con film y refrigera.

Conservación: 24 a 48 horas.

Tip: evita decorarla con palta hasta el mismo día.

3. Solterito arequipeño

Rinde: 6 porciones

Tiempo total: 25 minutos

Ingredientes:

  • 2 tazas de habas cocidas
  • 1 taza de choclo desgranado
  • 2 tomates en cubos
  • 150 g de queso fresco en cubos
  • ½ cebolla roja picada
  • Aceitunas negras
  • Aceite, vinagre, sal y pimienta

Preparación:

  1. Mezcla habas, choclo, tomate y cebolla.
  2. Aliña con aceite, vinagre, sal y pimienta.
  3. Añade queso y aceitunas antes de servir.

Conservación: hasta 24 horas.

Tip: no mezclar el queso con demasiada anticipación.

4. Ensalada fría de pallares

Rinde: 6 porciones.

Tiempo total: 20 minutos

Ingredientes:

  • 3 tazas de pallares cocidos
  • ½ cebolla roja en pluma
  • Ají amarillo en tiras
  • Jugo de limón
  • Aceite de oliva
  • Sal al gusto

Preparación:

  1. Mezcla los pallares con la cebolla y el ají.
  2. Aliña con limón, aceite y sal.
  3. Refrigera antes de servir.

Conservación: hasta 2 días.

Tip: ideal para servir bien fría.

5. Ocopa fría arequipeña

Rinde: 1 taza de salsa

Tiempo total: 15 minutos

Ingredientes:

  • 5 ajíes mirasol remojados
  • 1 rama de huacatay
  • ½ taza de maní tostado
  • 100 g de queso fresco
  • Leche evaporada
  • Sal y galletas de soda

Preparación:

  1. Licúa todos los ingredientes hasta obtener una crema espesa.
  2. Ajusta sal y textura con leche.
  3. Refrigera en envase hermético.

Conservación: hasta 3 días.

Tip: sirve con papa sancochada fría.

La ocopa arequipeña puede ser
La ocopa arequipeña puede ser el acompañamiento perfecto para el pavo de Navidad. Foto: Jamea

6. Ensalada fría de fideos

Rinde: 6 porciones

Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes:

  • 250 g de fideos cortos
  • Zanahoria rallada
  • Arvejas cocidas
  • Mayonesa o vinagreta
  • Sal y pimienta

Preparación:

  1. Cocina los fideos y enfría completamente.
  2. Mezcla con verduras y aliño.
  3. Refrigera bien tapado.

Conservación: 24 horas.

Tip: no excederse con la mayonesa.

7. Enrollado frío de jamón y queso crema

Rinde: 20 bocaditos

Tiempo total: 15 minutos

Ingredientes:

  • Láminas de jamón
  • Queso crema
  • Hierbas picadas

Preparación:

  1. Unta el jamón con queso crema.
  2. Enrolla firmemente y envuelve en film.
  3. Refrigera y corta al servir.

Conservación: hasta 48 horas.

8. Torrejas frías de verduras

Rinde: 12 unidades

Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes:

  • Zapallito rallado
  • Zanahoria rallada
  • 2 huevos
  • Harina
  • Sal y pimienta

Preparación:

  1. Mezcla todos los ingredientes.
  2. Fríe pequeñas porciones.
  3. Deja enfriar y refrigera.

Conservación: 24 horas.

9. Carpaccio de pescado blanco

Rinde: 4 porciones

Tiempo total: 15 minutos

Ingredientes:

  • Filete fresco de pescado blanco
  • Limón
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Preparación:

  1. Corta el pescado en láminas finas.
  2. Aliña y refrigera.

Conservación: consumir el mismo día.

El carpaccio de pescado blanco
El carpaccio de pescado blanco será una entrada poco habitual que deleitará a tus amigos y familiares. Foto: Mariskito

10. Ensalada fría de quinua

Rinde: 6 porciones

Tiempo total: 25 minutos

Ingredientes:

  • 2 tazas de quinua cocida
  • Pepino, tomate, cebolla
  • Limón, aceite, sal

Preparación:

  1. Mezcla todos los ingredientes.
  2. Refrigera antes de servir.

Conservación: hasta 3 días.

