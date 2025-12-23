10 entradas frías que puedes preparar con anticipación y guardar en la refrigeradora para la cena de Navidad

Mientras el plato principal suele concentrar toda la atención, las entradas cumplen un rol clave en la mesa de Navidad. Abrir el apetito sin saturar la cocina el mismo día es posible si se eligen recetas que reposan bien en frío, mantienen su sabor y no requieren cocción de último momento. A continuación, un recetario detallado de 10 entradas frías ideales para dejar listas con anticipación.
1. Escabeche de pollo tradicional
Rinde: 6 porciones
Tiempo total: 45 minutos
Ingredientes:
- 1 pollo sancochado y deshilachado o en presas
- 2 cebollas rojas en pluma
- 3 cucharadas de ají amarillo molido
- 3 dientes de ajo
- ½ taza de vinagre tinto
- ½ taza de aceite vegetal
- 2 hojas de laurel
- Sal y pimienta al gusto
- Huevos sancochados y aceitunas (opcional)
Preparación:
- Sofríe el ajo con el ají amarillo en el aceite a fuego medio.
- Agrega la cebolla, el vinagre, el laurel, sal y pimienta. Cocina 5 minutos.
- Incorpora el pollo y mezcla bien.
- Deja enfriar completamente antes de refrigerar.
Conservación: hasta 3 días en refrigeración.
Tip: el sabor mejora con el reposo.
2. Causa limeña rellena de pollo
Rinde: 8 porciones
Tiempo total: 40 minutos
Ingredientes:
- 1 kg de papa amarilla sancochada
- 3 cucharadas de ají amarillo molido
- Jugo de 3 limones
- ¼ taza de aceite vegetal
- Sal al gusto
Relleno:
- 2 pechugas de pollo sancochadas y deshilachadas
- Mayonesa al gusto
- Cebolla picada fina
Preparación:
- Prensa la papa caliente y deja entibiar.
- Mezcla con ají, limón, aceite y sal.
- Mezcla el pollo con mayonesa y cebolla.
- Arma capas de papa y relleno.
- Cubre con film y refrigera.
Conservación: 24 a 48 horas.
Tip: evita decorarla con palta hasta el mismo día.
3. Solterito arequipeño
Rinde: 6 porciones
Tiempo total: 25 minutos
Ingredientes:
- 2 tazas de habas cocidas
- 1 taza de choclo desgranado
- 2 tomates en cubos
- 150 g de queso fresco en cubos
- ½ cebolla roja picada
- Aceitunas negras
- Aceite, vinagre, sal y pimienta
Preparación:
- Mezcla habas, choclo, tomate y cebolla.
- Aliña con aceite, vinagre, sal y pimienta.
- Añade queso y aceitunas antes de servir.
Conservación: hasta 24 horas.
Tip: no mezclar el queso con demasiada anticipación.
4. Ensalada fría de pallares
Rinde: 6 porciones.
Tiempo total: 20 minutos
Ingredientes:
- 3 tazas de pallares cocidos
- ½ cebolla roja en pluma
- Ají amarillo en tiras
- Jugo de limón
- Aceite de oliva
- Sal al gusto
Preparación:
- Mezcla los pallares con la cebolla y el ají.
- Aliña con limón, aceite y sal.
- Refrigera antes de servir.
Conservación: hasta 2 días.
Tip: ideal para servir bien fría.
5. Ocopa fría arequipeña
Rinde: 1 taza de salsa
Tiempo total: 15 minutos
Ingredientes:
- 5 ajíes mirasol remojados
- 1 rama de huacatay
- ½ taza de maní tostado
- 100 g de queso fresco
- Leche evaporada
- Sal y galletas de soda
Preparación:
- Licúa todos los ingredientes hasta obtener una crema espesa.
- Ajusta sal y textura con leche.
- Refrigera en envase hermético.
Conservación: hasta 3 días.
Tip: sirve con papa sancochada fría.
6. Ensalada fría de fideos
Rinde: 6 porciones
Tiempo total: 30 minutos
Ingredientes:
- 250 g de fideos cortos
- Zanahoria rallada
- Arvejas cocidas
- Mayonesa o vinagreta
- Sal y pimienta
Preparación:
- Cocina los fideos y enfría completamente.
- Mezcla con verduras y aliño.
- Refrigera bien tapado.
Conservación: 24 horas.
Tip: no excederse con la mayonesa.
7. Enrollado frío de jamón y queso crema
Rinde: 20 bocaditos
Tiempo total: 15 minutos
Ingredientes:
- Láminas de jamón
- Queso crema
- Hierbas picadas
Preparación:
- Unta el jamón con queso crema.
- Enrolla firmemente y envuelve en film.
- Refrigera y corta al servir.
Conservación: hasta 48 horas.
8. Torrejas frías de verduras
Rinde: 12 unidades
Tiempo total: 30 minutos
Ingredientes:
- Zapallito rallado
- Zanahoria rallada
- 2 huevos
- Harina
- Sal y pimienta
Preparación:
- Mezcla todos los ingredientes.
- Fríe pequeñas porciones.
- Deja enfriar y refrigera.
Conservación: 24 horas.
9. Carpaccio de pescado blanco
Rinde: 4 porciones
Tiempo total: 15 minutos
Ingredientes:
- Filete fresco de pescado blanco
- Limón
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Preparación:
- Corta el pescado en láminas finas.
- Aliña y refrigera.
Conservación: consumir el mismo día.
10. Ensalada fría de quinua
Rinde: 6 porciones
Tiempo total: 25 minutos
Ingredientes:
- 2 tazas de quinua cocida
- Pepino, tomate, cebolla
- Limón, aceite, sal
Preparación:
- Mezcla todos los ingredientes.
- Refrigera antes de servir.
Conservación: hasta 3 días.