Puno: Encuentran pequeña cría de zorro andino envuelta en una manta y con lesiones en plena avenida

Personal de la ATFFS confirmó que se trata de una hembra y que su condición requería cuidados inmediatos debido a su corta edad, así que fue trasladada para recibir atención veterinaria especializada

Una cría de zorro andino fue encontrada en estado vulnerable en la ciudad de Puno, luego de haber sido abandonada y envuelta en una manta en la avenida Costanera, según informó el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). El ejemplar, de apenas tres a cuatro semanas de edad, presentaba deshidratación y una lesión en una de sus extremidades, por lo que fue trasladado para recibir atención especializada.

Tras el hallazgo, personal de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Puno asumió la custodia del animal y realizó la evaluación veterinaria correspondiente. Los especialistas confirmaron que se trata de una hembra y que su condición requería cuidados inmediatos, tanto por su corta edad como por las lesiones detectadas durante la inspección inicial.

Serfor brinda atención veterinaria a cría de zorro andino hallada en zona urbana

De acuerdo con el informe técnico, la cría mide aproximadamente 28 centímetros de longitud y presentaba una leve inflamación en el tendón de la pata trasera izquierda, presuntamente asociada a una fractura. Además, se evidenció un cuadro de deshidratación, situación frecuente en animales silvestres que son separados de su madre y expuestos a entornos ajenos a su hábitat natural.

Actualmente, el ejemplar permanece bajo atención veterinaria especializada, con un plan de alimentación acorde a su edad y monitoreo permanente para estabilizar su estado de salud. El personal de Serfor indicó que el seguimiento será clave para evaluar su evolución y determinar las medidas posteriores que garanticen su bienestar.

Desde la entidad precisaron que el zorro andino cumple una función relevante dentro de los ecosistemas altoandinos, ya que participa en el control de poblaciones de roedores, lo que contribuye a la protección de cultivos y al equilibrio natural de estas zonas. La extracción de crías de su entorno interrumpe este proceso y reduce sus posibilidades de supervivencia.

El administrador técnico del Serfor en Puno, Elmer Ventura Flores, señaló que casos como este reflejan las consecuencias de la captura y manipulación de fauna silvestre, prácticas que suelen dejar a las crías en condiciones de abandono. Según explicó, estos hechos generan un impacto directo sobre la biodiversidad y los ecosistemas locales.

Serfor recordó que la caza, captura, tenencia y comercialización de animales silvestres está prohibida y constituye una infracción muy grave según la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N.° 29763). Estas conductas pueden ser sancionadas con multas de hasta 5 000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), además de otras medidas administrativas y penales.

¿Cómo vive el zorro andino? Hábitos, alimentación y amenazas

El zorro andino presenta un pelaje tupido de tonalidades rojizas, marrón oscuro y áreas blanquecinas. Tiene el cuerpo flexible, patas delgadas y orejas triangulares. Su longitud puede variar entre 60 y 115 centímetros, y su peso alcanza los 14 kilogramos en la adultez. Al nacer, los cachorros pesan aproximadamente 170 gramos.

Este cánido puede vivir desde el nivel del mar hasta altitudes de 4.800 metros. Su comportamiento varía según el entorno: en zonas intervenidas, es principalmente nocturno; en espacios más conservados, tiene actividad al amanecer y al anochecer.

Es un omnívoro oportunista. Se alimenta de roedores, liebres, aves, reptiles, insectos, semillas, frutos, carroña e incluso crías de camélidos u ovinos en algunas regiones. Estudios realizados en Ecuador demuestran que el conejo andino representa un porcentaje alto tanto en frecuencia de captura como en biomasa consumida.

Esta especie cumple funciones ecológicas clave. Controla poblaciones de roedores, dispersa semillas y colabora con el reciclaje de materia orgánica en el ecosistema. Alcanza la madurez sexual al primer año de vida. El período de gestación dura entre 55 y 60 días, con camadas que pueden incluir de tres a ocho crías.

