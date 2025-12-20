Perú

Tomás Gálvez ironiza sobre la inhabilitación de Delia Espinoza: “Si estamos vivos para el año 11, la tendremos nuevamente”

El fiscal de la Nación interino se mostró incómodo por las preguntas de los medios de comunicación e ironizó algunas de sus respuestas

Guardar
Tomás Gálvez confirmó que Delia Espinoza es fiscal de la Nación. Durante la conferencia de prensa que brindó el último viernes, el fiscal de la Nación interino se refirió a la situación de su predecesora y hasta bromeó con la inhabilitación impuesta por el Congreso.

Cuando fue consultado por las declaraciones de Delia Espinoza, quien afirmó que aún considera que “constitucionalmente” tiene el título de fiscal de la Nación, pues él fue nombrado como interino por “inconstitucionalidades sistemáticas surgidas desde la Junta Nacional de Justicia“, dio una respuesta burlona.

En primer lugar, coincidió con la fiscal Espinoza y afirmó que ella aún es fiscal, porque el acuerdo de su nombramiento sigue vigente.

Tomás Gálvez responde a Delia
Tomás Gálvez responde a Delia Espinoza tras exigir su restitución: “Aún no hay resolución que la habilite como fiscal de la Nación”. Infobae Perú / Captura TV - Canal N

“La doctora Delia Espinoza, claro que sigue siendo fiscal, porque el acuerdo por el cual se le ha nombrado, sigue vigente”, sorprendió. Sin embargo, seguidamente hizo una aclaración acompañada por una broma.

“Lo que pasa que está suspendida para diez años. Y, bueno, si es que estamos vivos para el año 11, la tendremos acá a la doctora nuevamente. Pero sí, sigue siendo fiscal. Esa es la respuesta”, agregó.

Tras esa declaración, Gálvez se despidió y dio por concluida la conferencia de prensa. Cabe señalar que el encuentro con los medios estuvo marcado por momentos de tensión, ya que reclamó por algunas de las preguntas formuladas.

Fiscal de la Nación interino
Fiscal de la Nación interino a favor de eliminar los equipos especiales. | Fiscalía

Por ejemplo, cuando fue cuestionado por los fiscales Vela y Pérez, su respuesta fue un llamado de atención: “¿Dónde está el miedo? Creo que ahí también hay que llamar la atención del señor periodista para que use las palabras pertinentes. Tampoco se puede hablar de cualquier manera, pues. No estamos en una chacra, ¿ya?“.

El origen de la inhabilitación y el escenario político

La inhabilitación por diez años de Delia Espinoza fue aprobada por el Congreso tras una votación ajustada y marcada por negociaciones internas de último momento. Luego de admitir reconsideraciones, el Pleno alcanzó los votos necesarios para respaldar el informe que recomendaba la sanción, lo que selló su salida del Ministerio Público. El resultado final respondió a cambios de posición de algunos legisladores y a la presencia de congresistas que no participaron en la primera votación, pero sí en la decisiva.

Desde entonces, Espinoza sostiene que la acusación carece de un sustento jurídico sólido y que durante el proceso se cometieron irregularidades desde las instancias parlamentarias encargadas de evaluarla. En ese contexto, anunció que recurrirá a la vía constitucional para revertir la medida, convencida de que su separación del cargo vulneró principios básicos de autonomía institucional.

Los obstáculos para una reposición rápida

La principal herramienta legal que Espinoza ha adelantado es la presentación de una acción de amparo ante el Poder Judicial. Sin embargo, incluso si obtiene una decisión favorable en primera instancia, su retorno no sería inmediato. El Congreso puede apelar cualquier fallo adverso, lo que suspende automáticamente sus efectos y prolonga el proceso por varios meses.

A ello se suma una estrategia adicional que el Parlamento ya ha utilizado en otros casos: recurrir al Tribunal Constitucional mediante una demanda competencial para cuestionar la intervención del Poder Judicial. Este escenario introduce un nuevo nivel de disputa que puede alargar aún más los plazos y mantener vigente la inhabilitación mientras se resuelven los conflictos entre poderes del Estado.

El impacto de la reforma al Código Procesal Constitucional

Un factor clave que explica la demora potencial es la reciente modificación al Código Procesal Constitucional. Esta reforma establece que las sentencias de amparo contra decisiones del Congreso solo tienen efecto cuando son confirmadas en segunda instancia. En la práctica, esto significa que, aunque Espinoza gane inicialmente, no podrá reincorporarse hasta que un tribunal superior ratifique el fallo.

Delia Espinoza. Foto: Congreso
Delia Espinoza. Foto: Congreso

Este cambio legal otorga al Congreso un margen adicional para extender los efectos de la sanción y dilatar cualquier restitución. Por ello, el eventual regreso de Delia Espinoza no solo depende de ganar un proceso judicial, sino de superar una serie de etapas procesales que, en el mejor de los casos, tomarán varios meses antes de producir un resultado definitivo.

Temas Relacionados

Delia EspinozaTomás Aladino GálvezTomás GálvezMinisterio PúblicoCongreso de la Repúblicaperu-politica

Más Noticias

Los trágicos finales de los imitadores de Yo Soy: desde ‘Tito Nieves’ a ‘Lenox’

Desde imitadores de Luis Miguel hasta talentos que representaron a grandes figuras de la música criolla, los fallecimientos de varios concursantes de “Yo Soy” han conmovido a seguidores y colegas del programa a lo largo de los años.

Los trágicos finales de los

Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos

Arrancará una nueva jornada en el torneo nacional: San Martín y Regatas Lima abrirán la día de competencia con sus respectivos duelos. Alianza Lima vs Universitario será el duelo más atractivo

Resultados de la fecha 9

Se conoció que Jorge Fossati tuvo conflictos con jugadores que terminaron marcando su salida de Universitario

Reimond Manco reveló los puntos que habrían generado desgaste entre el ‘Nonno’ y el plantel de la ‘U’: “Los referentes se reunieron con el DT”

Se conoció que Jorge Fossati

Incertidumbre por Beca 18: aplazan fecha de publicación de los resultados de preseleccionados

Anthony Ramos, presidente de la Red Nacional de Juventudes del Perú (RENAJUV), confirmó a Infobae Perú que la lista, originalmente prevista para este lunes 22 de diciembre, no será publicada y advirtió sobre el riesgo de una reducción en la cantidad de vacantes

Incertidumbre por Beca 18: aplazan

Fonavi: Lista 22 paga estos montos mínimos y máximos en el Banco de la Nación

La nueva devolución del Fonavi se paga desde el 18 de diciembre. Serán poco menos de 32 mil beneficiarios y se destinará más de S/102 millones

Fonavi: Lista 22 paga estos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exjefe del CCFFAA César Astudillo

Exjefe del CCFFAA César Astudillo y exmagistrado Carlos Mesía postulan al Senado con Fuerza Popular

Tomás Gálvez ratifica el fin de Lava Jato y otros equipos especiales: inician reuniones para definir el futuro de los casos

Fuerza Popular pide la inscripción de su plancha presidencial liderada por Keiko Fujimori

Presunto fraude en Acción Popular: Fiscalía abre diligencias contra exjefa electoral Cinthia Pajuelo

Sicarios intentan asesinar a fiscal de Lima Norte: atentado quedó registrado en cámaras de seguridad

ENTRETENIMIENTO

Los trágicos finales de los

Los trágicos finales de los imitadores de Yo Soy: desde ‘Tito Nieves’ a ‘Lenox’

Sergio Galliani conmueve a fans tras el dramático final de Ignacio de las Casas en Al Fondo Hay Sitio: “Gracias por todo”

Balean a Miguel Ignacio, boda entre July y Cristóbal y más sorpresas: así terminó la temporada 2025 de Al Fondo Hay Sitio

Gino Tassara, periodista y conductor de ‘Entrometidos’, habló de su proceso para vencer el cáncer

Jessica Madueño: ¿De qué murió la madre de Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila?

DEPORTES

Fixture que le resta a

Fixture que le resta a Alianza Lima en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos en busca del tricampeonato

Partidos de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Carlos Zambrano filtró si Luis Advíncula fichará por Alianza Lima o Sporting Cristal en 2026: “Lo veo más cerca de La Victoria”

Erick Noriega reveló que Hernán Barcos fue vital en fichaje a Gremio y lamentó su salida de Alianza Lima: “Fue triste porque es ídolo”

Jugadora de la selección peruana vuelve a la Liga Nacional de Vóley de forma inédita: jugará por Olva Latino solo un mes