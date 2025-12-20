PNP revela red de extorsión en colegio Mariscal Cáceres: exalumna extranjera exigía pagos a docentes| Exitosa Noticias

Una joven de nacionalidad venezolana de 18 años fue detenida por la Policía Nacional del Perú (PNP) acusada de extorsionar a docentes del colegio Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, en El Agustino, para que aprobaran masivamente a estudiantes de tercero y cuarto año a cambio de evitar amenazas contra su integridad. La captura se produjo en la madrugada durante una operación en el distrito de Ate.

El caso se inició tras la denuncia de varios profesores, quienes señalaron que recibieron mensajes intimidatorios, en los que se les exigía la aprobación de alumnos, bajo advertencia de represalias si no cumplían con el pedido. El jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, coronel Juan Carlos Montúfar Lezama, informó que en la investigación se identificó el número celular desde el que se emitían las amenazas y, mediante rastreo técnico y coordinación con Osiptel, se llegó a dar con la propietaria del chip.

“Hemos hecho trabajo de campo para [...] dar con la identidad de este personaje femenino que daba a conocer que era la propietaria del chip. Y es así que al momento de, de poder invitarla a, a la unidad policial nos ha podido dar a conocer que ese chip se le entregaba en algún tiempo atrás a una ciudadana venezolana”, señaló.

Detienen a joven acusada de extorsionar a profesores para aprobar alumnos en El Agustino|Exitosa

Esto permitió ubicar a la joven en posesión del teléfono vinculado a los mensajes extorsivos y trasladarla a la sede policial. Durante la intervención, al revisar el dispositivo, la Policía verificó que desde ese mismo aparato se enviaron múltiples mensajes a tres docentes, con el mismo patrón: la exigencia de aprobar cursos a cambio de no atentar contra sus vidas.

¿Cómo operaba la red para amenazas a los docentes?

La detenida confesó haber estudiado en el colegio Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres y tener conocimiento de su plana docente y de los alumnos. Las indagaciones policiales apuntan a que esa relación previa facilitó la emisión de las amenazas, aprovechando la confianza y el vínculo amical con el entorno escolar.

El coronel Montúfar detalló que la joven, quien reside en Perú desde hace siete años, habría colaborado con una organización criminal identificada como ‘Los Chuckys’, que buscaba beneficios económicos mediante exigencias ilícitas a los profesores. La Policía investiga si existieron pagos de dinero u otros favores a cambio de que los alumnos avanzaran de año en los grados mencionados.

Extorsión en colegio de El Agustino: detienen a exalumna implicada en amenazas contra docentes| Exitosa

El operativo permitió reunir pruebas directas de los mensajes extorsivos enviados, lo que sustentó la detención y abre nuevas líneas de investigación para determinar la posible participación de otros implicados y el alcance de la organización en centros educativos.

No es el único caso

Seis profesores del colegio República del Ecuador, en Villa María del Triunfo, fueron víctimas de extorsión por parte de dos alumnos de quinto de secundaria, quienes los amenazaron con armas de fuego para que los aprobaran. Los estudiantes enviaron videos y audios intimidantes a través de WhatsApp, mostrando armas y municiones, y prometían represalias si no obtenían la aprobación para pasar de año.

Las amenazas se concentraron en profesores de materias consideradas difíciles, como matemática, física e historia. El caso, calificado como inédito por la Policía Nacional del Perú, fue denunciado ante las autoridades, que identificaron y detuvieron a los dos responsables: un menor de 17 años y un joven de 19. El mayor de edad adquirió el chip de la línea empleada y luego lo pasó a su compañero, quien reconoció haber emitido los mensajes y videos obtenidos a través de un familiar.