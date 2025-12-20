Perú

Perspectivas 2026: la deuda privada avanza de forma gradual en el mercado peruano

La baja penetración del crédito, los límites del financiamiento bancario y las mayores primas frente a los bonos soberanos están impulsando el desarrollo de fondos de deuda privada, un mercado aún pequeño, pero con espacio para ampliarse en los próximos años

Guardar
Aunque aún se encuentra en
Aunque aún se encuentra en una etapa temprana, este mercado comienza a llamar la atención debido al limitado alcance del crédito dentro de la economía peruana. Foto: Revista Economía

El mercado de deuda privada en el Perú transita una fase de crecimiento paulatino, en un contexto de estabilidad macroeconómica y proyecciones favorables para el próximo año. Con una expansión del PBI estimada en torno al 3%, este tipo de financiamiento empieza a ganar espacio como complemento a los instrumentos tradicionales.

Pese a su desarrollo incipiente, el segmento despierta interés por la baja penetración del crédito en la economía local. Esta situación abre oportunidades para esquemas de financiamiento alternativo orientados a atender necesidades que no siempre cubre la banca tradicional.

Dimensión actual del mercado

Los fondos de deuda privada en el país administran alrededor de USD 2.000 millones, un volumen reducido frente a mercados regionales más profundos. Esta escala refleja el estadio temprano en el que se encuentra este segmento dentro del sistema financiero peruano.

La penetración del crédito privado alcanza el 44% del PBI, nivel que se ubica por debajo del observado en economías con mayor profundidad financiera, donde puede superar el 100%. Esta brecha explica el interés por desarrollar nuevos vehículos de financiamiento.

En el país, los fondos
En el país, los fondos de deuda privada gestionan cerca de USD 2.000 millones, una escala menor frente a otros mercados de la región. Foto: Asesores Financieros

Limitaciones del crédito bancario

El financiamiento bancario se concentra principalmente en créditos corporativos de corto y mediano plazo, con plazos que, en general, no superan los cinco años. Esta estructura restringe el acceso a financiamiento de mayor duración para determinados segmentos empresariales.

A ello se suma la diferencia en los niveles de morosidad: mientras el segmento corporativo registra tasas menores al 0,5%, en las medianas empresas se sitúa alrededor del 12%. Al respecto, Juan David Perdomo, director de Deuda Privada de SURA Investments, señaló: “El sistema financiero peruano mantiene una fuerte concentración en créditos corporativos de corto y mediano plazo, con colocaciones que en su mayoría no superan los cinco años. Además, mientras la morosidad corporativa es menor al 0,5%, en medianas empresas está alrededor del 12 %. Esto genera una oportunidad para la deuda privada, que puede atender con mecanismos más flexibles y estructurados a esta situación”.

Estructuras y retornos de la deuda privada

Los fondos de deuda privada registran primas de entre 300 y 400 puntos básicos por encima de los bonos soberanos, particularmente en estrategias de deuda directa estructurada. Estas operaciones suelen incorporar garantías reales y esquemas senior, orientados a mitigar riesgos.

Entre las transacciones más habituales figuran créditos respaldados por cuentas por cobrar, inventarios o activos inmobiliarios, así como la compra de carteras de entidades financieras no bancarias. La presencia de colaterales es un componente central en este tipo de operaciones.

Los fondos de deuda privada
Los fondos de deuda privada logran primas de 300 a 400 puntos básicos sobre los bonos soberanos, principalmente en deuda directa estructurada. Foto: Funds Society

Retos hacia el 2026

El desarrollo del mercado de deuda privada dependerá de la evolución de la demanda de crédito y del espacio disponible fuera del sistema bancario. Las necesidades de financiamiento flexible por parte de las empresas marcan el ritmo de este crecimiento.

El desafío del sector se centra en ampliar la oferta manteniendo estándares de gestión y control de riesgos. Este factor será determinante para el avance del mercado en los próximos años.

Temas Relacionados

deuda privadamercado peruanoperu-economia

Más Noticias

Pensión 65: Más de 6 mil nuevos beneficiarios que cobrarán subsidio desde este lunes gracias a lista extraordinaria

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social habilitó una relación especial de usuarios para que adultos mayores de todo el país accedan a su subsidio en el Banco de la Nación antes de finalizar el año, arrancando el pago el 22 de diciembre

Pensión 65: Más de 6

Jefferson Farfán criticó el manejo de Alianza Lima: “Cuando hablé, no me escucharon, ahí están los resultados”

La ‘Foquita’ también destacó el presente del clásico rival, Universitario de Deportes, que obtuvo el tricampeonato en la Liga 1

Jefferson Farfán criticó el manejo

El fin de GOLPERU: Movistar TV retirará canal que transmitía la Liga 1 de su parrilla

La empresa española informó cambios en su rejilla de programación para el 2026. El ‘Canal del Fútbol’ no va más

El fin de GOLPERU: Movistar

Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos

Arrancará una nueva jornada en el torneo nacional: San Martín y Regatas Lima abrirán la día de competencia con sus respectivos duelos. Alianza Lima vs Universitario será el duelo más atractivo

Resultados de la fecha 9

Alejandro Duarte expone el calvario que vivió en Sporting Cristal: “La pasé muy mal en el día a día”

‘Ale’ asegura que en reiteradas ocasiones presentó propuestas a la directiva para marcharse. Una de ellas, incluso, dejaba una importante inyección económica. Todas las ofertas fueron rechazadas

Alejandro Duarte expone el calvario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Pueblo: ¿quiénes

Juntos por el Pueblo: ¿quiénes integran la nueva coalición electoral que llevará a Antauro Humala al Senado?

De pedir el número 1 a conformarse con el 9: Antauro Humala postulará al Senado con la lista de Pedro Castillo

Fiscal de Lima Norte responde tras intento de asesinato: “Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza”

Gobierno nombró a Elmer Schilaer, exministro de Dina Boluarte, como representante permanente del Perú ante Organismos Internacionales

Sicarios intentan asesinar a fiscal de Lima Norte: imágenes inéditas revelan los errores que frustraron el atentado

ENTRETENIMIENTO

Gran Final de ‘Yo Soy

Gran Final de ‘Yo Soy 2025′: minuto a minuto de la última gala de Michael Jackson, Green Day y Alejandra Guzmán

Magaly Medina enfrenta a Melissa Paredes tras enviarle dos cartas notariales: “No tengo miedo”

Jorge Luna sorprende a su equipo con la ‘refrigeradora navideña’ llena de productos y un regalo que dejó en shock a todos

Balean a Miguel Ignacio, boda entre July y Cristóbal y más sorpresas: así terminó la temporada 2025 de Al Fondo Hay Sitio

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, confirma la muerte de su madre: “Una parte de mí ha muerto con ella”

DEPORTES

Jefferson Farfán criticó el manejo

Jefferson Farfán criticó el manejo de Alianza Lima: “Cuando hablé, no me escucharon, ahí están los resultados”

El fin de GOLPERU: Movistar TV retirará canal que transmitía la Liga 1 de su parrilla

Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos

Alejandro Duarte expone el calvario que vivió en Sporting Cristal: “La pasé muy mal en el día a día”

Pedro Gallese apunta alto pese al discreto presente del América de Cali: “El gran reto es llegar a las finales”