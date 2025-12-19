Conmoción en Jicamarca: Joven llegó en ambulancia al velorio de sus padres quienes murieron en accidente

Joven llegó en ambulancia al velorio de sus padres, quienes murieron en accidente en Jicamarca| Panamericana

Norma Griselda Arias (55) y Edgar Camavilca Paucar (57) fallecieron el último jueves 18 de diciembre luego de ser embestidos por un camión en la zona de Jicamarca, en Lurigancho-Chosica. Los esposos se encontraban junto a su hijo dentro de su vehículo, pero decidieron estacionarse por unos momentos, pero la tragedia sucedió a los segundos.

Ante ello, la situación de Junior Omar Camavilca (21) sigue siendo crítica, debido a las lesiones, pero su familia hizo lo posible para que esté presente en el velorio de sus padres y les dé el último adiós.

El joven solo pudo permanecer cinco minutos en la ceremonia debido a la gravedad de sus lesiones y debió regresar de inmediato a una clínica para continuar su recuperación. La familia contó que Junior Omar Camavilca fue rescatado con vida del vehículo tras el impacto y llevado al hospital del distrito.

Joven llega en ambulancia al velorio de sus padres tras accidente en Jicamarca|Panamericana

Su traslado a la vivienda familiar en Ate se gestionó de forma particular, bajo estrictas medidas médicas, para que pudiera ver por última vez a sus padres.

Velorio de los esposos

Los cuerpos de Norma Griselda Arias y Edgar Camavilca Paucar fueron trasladados desde la morgue cerca de las 15 horas y arribaron a su casa alrededor de las 19. Familiares y amigos los despidieron en un entorno de profunda tristeza, destacando que eran personas muy conocidas y alegres en la comunidad.

“Muchos conocían a mi papá, más conocido como ‘Camachito’”, expresó uno de sus hijos a Panamericana.

La familia expresó su preocupación por la situación médica de Junior Omar Camavilca, quien fue dado de alta por el hospital de Ate a pesar de persistir síntomas y molestias graves.

Conmoción en Jicamarca: joven herido fue llevado en ambulancia para despedirse de sus padres| Panamericana

“El dolor es muy fuerte y puede existir riesgo de hemorragia. Por eso decidimos llevarlo a una clínica particular para los exámenes necesarios”, señaló su prima.

Además, los parientes reclamaron justicia y cuestionaron la liberación del conductor implicado en el accidente mientras avanzan las investigaciones. “La persona está libre, como si nada hubiera pasado”, manifestaron.

Los restos de Norma Griselda Arias y Edgar Camavilca Paucar serán sepultados este sábado y la familia mantiene su demanda de atención adecuada para Junior Omar Camavilca y sanciones para los responsables del accidente.

Imágenes impactantes del accidente

Familiares de Norma Griselda Arias y Edgar Camavilca Paucar detallaron que la miniván en la que se trasladaban permanecía detenida al costado de la vía porque Edgar Camavilca debía aplicarse gotas tras una cirugía ocular reciente. En ese momento, un camión a gran velocidad impactó la unidad, generando un siniestro de graves consecuencias.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad evidenciaron la magnitud del impacto: los ocupantes de la miniván fueron expulsados por la fuerza del choque. Vecinos de la zona acudieron de inmediato para socorrer a las víctimas, aunque los esfuerzos resultaron infructuosos. Tanto Norma Griselda Arias como Edgar Camavilca Paucar fallecieron.

El camión, conducido por Mario Cassani Escobar (43), no se detuvo tras la primera colisión. La unidad embistió a una segunda combi y avanzó por ocho cuadras adicionales antes de impactar contra la berma central y un poste.