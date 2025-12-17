Perú

BCRP compra US$ 289 millones de dólares y el tipo de cambio se mantiene bajo S/3,37

El Banco Central de Reserva ha hecho su séptima compra de dólares y el tipo de cambio se mantiene entre el S/3,37

El BCRP ya lleva siete compras de millones de dólares en solo poco más de un mes. - Crédito BCRP

El dólar ha vuelto a caer. Este miércoles 17 de diciembre cerró a S/3,3690, con baja, pero siguiendo la estabilidad y manteniéndose entre los S/3,3700.

El BCRP, entidad presidida por el economista Julio Velarde, ha intervenido el mercado cambiario con cinco compras de dólares en noviembre. En diciembre también parece apostar por esta intervención, y ahora hace una nueva compra, y es de la más grandes que ha hecho hasta ahora.

Según el registro de las operaciones monetarias y cambiarias del Banco Central de Reserva a las 1:30 p.m. de este 17 de diciembre, el Banco Central compró US$ 289 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3677 por dólar. Tambien el tipo de cambio se mantiene bajo y no da señales de subir sostenidamente. Es decir, se mantiene.

El dólar sigue cayendo y el Banco Central de Reserva ya compro más de US$ 432 millones. - Crédito ComexPerú

Las operaciones cambiarias del BCRP

  • 01:40 pm: Se colocaron S/ 3 471,4 millones de Depósitos Overnight a una tasa promedio de 4,21 por ciento.
  • 01:30 pm: Tipo de cambio - Venta del mercado interbancario: S/3,3690
  • 01:30 pm: El Banco Central compró US$ 289 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3677 por dólar.
  • 01:25 pm: Se colocaron S/ 1 000 millones de Depósitos a 1 semana a una tasa promedio de 4,23 por ciento.
  • 01:15 pm: Se colocaron S/ 100 millones de CD BCRP a 12 meses a una tasa promedio de 3,98 por ciento.
  • 01:05 pm: El BCRP compró BTP 12AGO2039 por S/ 30 millones a una tasa de interés promedio de 6,37 por ciento.
  • 01:05 pm: El BCRP compró BTP 12AGO2034 por S/ 30 millones a una tasa de interés promedio de 5,33 por ciento.
  • 12:55 pm: Se colocaron S/ 400 millones de CD BCRP a 6 meses a una tasa promedio de 3,98 por ciento.
  • 12:35 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) CD BCRP a 6 meses S/ 400 millones, (b) CD BCRP a 12 meses S/ 100 millones, (c) Depósitos a 1 semana S/ 1 000 millones y (d) Depósitos Overnight S/ 3 600 millones.
  • 12:30 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) Compra BTP 12AGO2034 por S/ 30 millones y (b) Compra BTP 12AGO2039 por S/ 30 millones.
  • 12:00 pm: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 9 600 millones
  • 11:15 am: Se colocaron S/ 30 millones de CD BCRP a 18 meses a una tasa promedio de 4,02 por ciento.
  • 10:15 am: Se colocaron S/ 3 499,8 millones de Depósitos Overnight a una tasa promedio de 4,23 por ciento.
  • 09:50 am: Se colocaron S/ 200 millones de Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 3 meses, a una tasa promedio de 2,96 por ciento.
  • 09:17 am: Se convocó a la siguiente subasta: Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 3 meses por S/ 200 millones.
  • 09:10 am: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) CD BCRP a 18 meses S/ 30 millones y (b) Depósitos Overnight S/ 3 500 millones.
  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 12 600 millones.
  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Depósitos BCRP S/ 7 037,6 millones, (b) Repo de monedas (Regular) S/ 500 millones y (c) Swap Cambiario Venta S/ 500 millones.
El BCRP compró una mayor cantidad de dólares a poco de cerrar noviembre. Esta es su tercera gran compra solo este mes, cuando retornó a un intervención que no estaban aplicando hace un tiempo. - Crédito Unsplash/Giorgio Trovato

Las compras de dólares

  • Miércoles 5 de noviembre: El Banco Central compró US$ 27 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3660 por dólar
  • Martes 11 de noviembre: El Banco Central compró US$ 77 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3625 por dólar
  • Miércoles 26 de noviembre: El Banco Central compró US$ 171 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3649 por dólar
  • Jueves 27 de noviembre: El Banco Central compró US$ 78 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3649 por dólar
  • Viernes 28 de noviembre: El Banco Central compró US$ 157 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3635 por dólar
  • Miércoles 3 de diciembre: El Banco Central compró US$ 51 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar
  • Miércoles 17 de diciembre: El Banco Central compró US$ 289 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3677 por dólar.

