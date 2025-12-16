Asesinan a concursante de ‘Yo Soy’ en la puerta de su casa en Puente Piedra

Cantante fue baleado en la puerta de su casa en Puente Piedra| Latina Noticias

Dominic Sánchez Lozano, un cantante urbano de 38 años, fue víctima de un ataque a balazos mientras conducía su motocicleta en el asentamiento humano La Ensenada, ubicado en el distrito de Puente Piedra. El hecho se produjo en la calle Francisco Bolognesi, donde sus vecinos intentaron ayudarlo, pero se confirmó su deceso.

Testigos indicaron que el también conocido por su participación en el programa de imitación ‘Yo Soy’ intentó pedir ayuda tras ser impactado por los disparos y terminó desplomándose en la entrada de una vivienda. Personal policial cercó la zona para facilitar el trabajo de los peritos de Criminalística tras ser alertados por los habitantes.

Las primeras investigaciones señalan que un individuo se aproximó al cantante, disparó más de tres veces y luego abordó un vehículo estacionado a corta distancia.

Hasta el momento, se desconoce el motivo del crimen. No se descarta la hipótesis de un ajuste de cuentas, ya que la víctima contaba con antecedentes policiales. Esa posibilidad es considerada dentro de las líneas de investigación.

Participó en Yo Soy

La trayectoria de Sánchez Lozano en el mundo del espectáculo se consolidó cuando, tras varios intentos, logró avanzar a las galas del programa ‘Yo Soy’, donde su interpretación de Lennox, miembro del dúo de música urbana Zion & Lennox, cautivó a cientos de seguidores.

Su perseverancia y carisma, evidentes en cada presentación, le permitieron finalmente alcanzar una mayor visibilidad en la televisión, después de años de esfuerzo en el circuito artístico.

En su sexta participación en el concurso, Sánchez Lozano expresó ante las cámaras: “Soy el histórico de los castings y esta vez voy a venir a triunfar, porque es mi sexta vez. Vamos a triunfar”.

Según lo mostrado en el programa, su regreso en 2017 marcó un punto de inflexión, ya que logró superar las etapas iniciales y presentarse en las galas, donde su entrega fue reconocida por los fanáticos. Antes de su paso por la televisión, Sánchez Lozano ya era conocido en redes sociales por sus imitaciones de Lennox, interpretando temas populares del género urbano.

Diversos videos difundidos en plataformas digitales documentan su habilidad para recrear la esencia del artista, lo que le permitió construir una base de seguidores y consolidar su presencia en el ámbito musical.

El fallecimiento de Sánchez Lozano a plena luz del día en Puente Piedra ha causado preocupación entre los vecinos del distrito, quienes solicitan mayor protección ante el incremento de incidentes violentos en la zona.