Perú

Mónica Cabrejos sorprende al revelar que futbolistas aún le escriben y advierte que podría exponerlos públicamente

La exvedette y conductora afirmó que ha puesto límites claros y lanzó una advertencia directa sobre hacer públicos esos contactos

Guardar
La conductora sorprendió al contar
La conductora sorprendió al contar que varios jugadores, tanto activos como retirados, insisten en contactarla por redes sociales, y dejó claro que no dudará en exponerlos si cruzan los límites (Instagram)

Mónica Cabrejos vuelve a estar bajo lo reflectarores tras confesar que, pese al paso del tiempo y a los cambios en su vida personal y profesional, aún recibe mensajes de futbolistas peruanos.

La comunicadora abordó el tema con franqueza y dejó en claro que no se trata de un hecho aislado. Sus declaraciones despertaron curiosidad inmediata, no solo por la identidad de quienes la contactan, sino también por la postura firme que aseguró haber adoptado frente a esos acercamientos.

Cabrejos explicó que no busca protagonismo ni polémica gratuita, aunque advirtió que no dudará en exponer situaciones incómodas si los mensajes persisten.

Los mensajes que siguen llegando

Mónica Cabrejos reveló que futbolistas
Mónica Cabrejos reveló que futbolistas activos y retirados continúan escribiéndole de forma constante por redes privadas, una situación que, según dijo, no es reciente y se repite pese a sus negativas claras. (Instagram)

Mónica Cabrejos relató que los contactos de futbolistas continúan apareciendo de manera periódica, principalmente a través de redes sociales y plataformas de mensajería privada. Según explicó para Trome, se trata de jugadores activos y también de algunos que ya no están en competencia, lo que demuestra que el interés no responde a una coyuntura puntual.

La conductora precisó que estos mensajes no siempre son recientes, pero sí constantes. Afirmó que muchos llegan con un tono que intenta ser casual, aunque para ella resulta evidente la intención detrás del contacto. “Todavía me escriben”, señaló, dejando claro que la situación no es nueva ni excepcional dentro de su experiencia pública.

Cabrejos evitó detallar el contenido exacto de los mensajes, aunque deslizó que varios cruzan una línea que ella considera inapropiada. Remarcó que su reacción inicial suele ser directa y sin rodeos, marcando distancia desde el primer intercambio. Para la comunicadora, el problema no radica únicamente en el mensaje, sino en la insistencia que algunos muestran pese a recibir una negativa clara.

La advertencia pública y el límite marcado

La comunicadora sostuvo que dejó
La comunicadora sostuvo que dejó claro a quienes la contactan que no tolerará insistencias y que está dispuesta a exponer nombres y conversaciones si no respetan su decisión. (Instagram)

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue la advertencia explícita que lanzó hacia quienes continúan escribiéndole. Mónica Cabrejos aseguró que ha respondido a varios futbolistas con un mensaje contundente: si persisten, no dudará en exponerlos públicamente. “Les he dicho que los voy a sacar”, expresó, en referencia a la posibilidad de revelar nombres y conversaciones.

La conductora explicó que no se trata de una amenaza impulsiva, sino de un límite que considera necesario ante la reiteración de mensajes no deseados. Señaló que su trayectoria le ha enseñado a no normalizar situaciones incómodas y a defender su espacio personal con firmeza.

Según Cabrejos, esta advertencia ha surtido efecto en algunos casos, donde el contacto cesó de inmediato. Sin embargo, también reconoció que otros optaron por el silencio sin ofrecer disculpas o explicaciones. Para ella, ese comportamiento refleja una falta de responsabilidad, especialmente tratándose de figuras públicas con alta visibilidad.

Al ser consultada sobre si llevaría el tema a un espacio televisivo, la comunicadora no lo descartó. Aclaró que no es su intención iniciar un escándalo, pero sí visibilizar prácticas que, a su juicio, se repiten con demasiada frecuencia en el entorno del espectáculo y el deporte.

¿Quiénes son los futbolistas involucrados?

La conductora explicó que decidió
La conductora explicó que decidió no identificar a los jugadores por ahora, pese a que muchos son figuras reconocidas y proyectan una imagen distinta a la que muestran en privado. (Instagram)

La pregunta sobre la identidad de los futbolistas fue inevitable. No obstante, Mónica Cabrejos optó por no revelar nombres en esta etapa. Afirmó que su decisión responde a un criterio personal y profesional, y no a falta de pruebas o temor a represalias.

La conductora dejó entrever que se trata de personas conocidas por el público, lo que aumentó la expectativa en redes sociales. Sin confirmar identidades, sostuvo que varios de ellos mantienen una imagen familiar o discreta, lo que contrasta con los mensajes que envían en privado.

Cabrejos explicó que, por ahora, prefiere que el mensaje quede como una advertencia general. Aseguró que no busca exponer por exponer, sino generar reflexión sobre el respeto y los límites. Sin embargo, reiteró que conserva registros de los contactos recibidos, en caso sea necesario demostrar lo ocurrido.

Esta reserva alimentó especulaciones, pero la comunicadora fue clara al indicar que no entrará en juegos de adivinanzas ni responderá a rumores. Para ella, el foco está en la conducta y no en la fama de quienes la protagonizan.

Temas Relacionados

Mónica Cabrejosmensajes inapropiadosperu–entretenimiento

Más Noticias

La narcobanda de las multivitaminas: las nuevas técnicas que usan los burriers para pasar cocaína en el aeropuerto Jorge Chávez

Banda de narcotraficantes usan a extranjeros y productos cotidianos como las multivitaminas para hacer pasar cocaína peruana en vuelos internacionales

La narcobanda de las multivitaminas:

Qué pasa con tu nivel de azúcar en sangre cuando comes pan blanco

El nivel de azúcar en sangre es un aspecto clave para la prevención de enfermedades metabólicas como la diabetes

Qué pasa con tu nivel

Lista de convocados de la selección peruana para duelo amistoso ante Bolivia en Chincha

El técnico Gerardo Ameli dio a conocer la nómina de 25 futbolistas para que la ‘bicolor’, liderada por SAFAP, se enfrente a la ‘verde’

Lista de convocados de la

Viaductos en la avenida Javier Prado: vecinos se oponen a megaproyecto por ser una amenaza ambiental y de contaminación

El plan de pasos a desnivel desata preocupación por el impacto ambiental, el futuro de áreas verdes y la calidad de vida en los distritos afectados

Viaductos en la avenida Javier

Catherine Flood lideró triunfo de Universitario con 31 puntos y ya palpita su primer clásico ante Alianza Lima: “Quiero ganar”

La atacante estadounidense volvió a destacar con las ‘pumas’ y ya tiene la mira puesta en el duelo ante las ‘íntimas’ de la próxima semana, un choque que afronta con gran expectativa

Catherine Flood lideró triunfo de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sobrino de Pedro Castillo fue

Sobrino de Pedro Castillo fue contratado por congresista Roberto Sánchez, cobra más de S/3 mil, pero no va a trabajar

Presidente de Acción Popular apunta contra la ONPE y el JNE, y anuncia que acudirá ante el TC tras anulación de elecciones primarias

Presidente José Jerí saludó a José Antonio Kast por su victoria en Chile y lo invitó a reunirse en 2026

José Antonio Kast es el presidente electo de Chile: reacción de José Jerí, políticos y congresistas de Perú

Admiten recurso para anular orden de captura contra Ulises Villegas, prófugo alcalde de Comas

ENTRETENIMIENTO

Mariana Vértiz denuncia intento de

Mariana Vértiz denuncia intento de asalto en su vehículo y lanza alerta pública: “Nadie está a salvo”

Pamela López no cierra la puerta a compartir escenario con Christian Cueva en el Tour Cervecero: “trabajo es trabajo”

El Valor de la Verdad: Tilsa Lozano vuelve al sillón rojo con confesiones que prometen sacudir la noche

Francisca Aronsson ofrece disculpas públicas tras polémica por comentarios sobre ciudad boliviana: “Lo lamento mucho”

Las mejores películas de Netflix en Perú para ver hoy mismo

DEPORTES

Lista de convocados de la

Lista de convocados de la selección peruana para duelo amistoso ante Bolivia en Chincha

Catherine Flood lideró triunfo de Universitario con 31 puntos y ya palpita su primer clásico ante Alianza Lima: “Quiero ganar”

Resultados de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos

Cristian Benavente hizo fuerte descargo tras derrota de Sporting Cristal vs Cusco FC: “Un árbitro no puede ser más protagonista que los futbolistas”

Jorge Fossati alista revelaciones sobre su accidentada salida de Universitario: “Ya llegará el momento de hablar”