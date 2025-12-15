Mónica Cabrejos sorprende al revelar que futbolistas aún le escriben y advierte que podría exponerlos públicamente

La conductora sorprendió al contar que varios jugadores, tanto activos como retirados, insisten en contactarla por redes sociales, y dejó claro que no dudará en exponerlos si cruzan los límites (Instagram)

Mónica Cabrejos vuelve a estar bajo lo reflectarores tras confesar que, pese al paso del tiempo y a los cambios en su vida personal y profesional, aún recibe mensajes de futbolistas peruanos.

La comunicadora abordó el tema con franqueza y dejó en claro que no se trata de un hecho aislado. Sus declaraciones despertaron curiosidad inmediata, no solo por la identidad de quienes la contactan, sino también por la postura firme que aseguró haber adoptado frente a esos acercamientos.

Cabrejos explicó que no busca protagonismo ni polémica gratuita, aunque advirtió que no dudará en exponer situaciones incómodas si los mensajes persisten.

Los mensajes que siguen llegando

Mónica Cabrejos relató que los contactos de futbolistas continúan apareciendo de manera periódica, principalmente a través de redes sociales y plataformas de mensajería privada. Según explicó para Trome, se trata de jugadores activos y también de algunos que ya no están en competencia, lo que demuestra que el interés no responde a una coyuntura puntual.

La conductora precisó que estos mensajes no siempre son recientes, pero sí constantes. Afirmó que muchos llegan con un tono que intenta ser casual, aunque para ella resulta evidente la intención detrás del contacto. “Todavía me escriben”, señaló, dejando claro que la situación no es nueva ni excepcional dentro de su experiencia pública.

Cabrejos evitó detallar el contenido exacto de los mensajes, aunque deslizó que varios cruzan una línea que ella considera inapropiada. Remarcó que su reacción inicial suele ser directa y sin rodeos, marcando distancia desde el primer intercambio. Para la comunicadora, el problema no radica únicamente en el mensaje, sino en la insistencia que algunos muestran pese a recibir una negativa clara.

La advertencia pública y el límite marcado

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue la advertencia explícita que lanzó hacia quienes continúan escribiéndole. Mónica Cabrejos aseguró que ha respondido a varios futbolistas con un mensaje contundente: si persisten, no dudará en exponerlos públicamente. “Les he dicho que los voy a sacar”, expresó, en referencia a la posibilidad de revelar nombres y conversaciones.

La conductora explicó que no se trata de una amenaza impulsiva, sino de un límite que considera necesario ante la reiteración de mensajes no deseados. Señaló que su trayectoria le ha enseñado a no normalizar situaciones incómodas y a defender su espacio personal con firmeza.

Según Cabrejos, esta advertencia ha surtido efecto en algunos casos, donde el contacto cesó de inmediato. Sin embargo, también reconoció que otros optaron por el silencio sin ofrecer disculpas o explicaciones. Para ella, ese comportamiento refleja una falta de responsabilidad, especialmente tratándose de figuras públicas con alta visibilidad.

Al ser consultada sobre si llevaría el tema a un espacio televisivo, la comunicadora no lo descartó. Aclaró que no es su intención iniciar un escándalo, pero sí visibilizar prácticas que, a su juicio, se repiten con demasiada frecuencia en el entorno del espectáculo y el deporte.

¿Quiénes son los futbolistas involucrados?

La pregunta sobre la identidad de los futbolistas fue inevitable. No obstante, Mónica Cabrejos optó por no revelar nombres en esta etapa. Afirmó que su decisión responde a un criterio personal y profesional, y no a falta de pruebas o temor a represalias.

La conductora dejó entrever que se trata de personas conocidas por el público, lo que aumentó la expectativa en redes sociales. Sin confirmar identidades, sostuvo que varios de ellos mantienen una imagen familiar o discreta, lo que contrasta con los mensajes que envían en privado.

Cabrejos explicó que, por ahora, prefiere que el mensaje quede como una advertencia general. Aseguró que no busca exponer por exponer, sino generar reflexión sobre el respeto y los límites. Sin embargo, reiteró que conserva registros de los contactos recibidos, en caso sea necesario demostrar lo ocurrido.

Esta reserva alimentó especulaciones, pero la comunicadora fue clara al indicar que no entrará en juegos de adivinanzas ni responderá a rumores. Para ella, el foco está en la conducta y no en la fama de quienes la protagonizan.