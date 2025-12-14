El Banco de la Nación cambia de mando: ¿Quién es Germán Alfredo Boza Pró, el nuevo presidente ejecutivo designado por el MEF?

El banco estatal peruano inicia nueva gestión con Germán Boza Pró al frente de la presidencia ejecutiva.

Mediante la Resolución Suprema Nº 050-2025-EF, publicada el 13 de diciembre de 2025, el Gobierno aceptó la renuncia de José Ricardo Stok Capella al cargo de Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación y nombró en su reemplazo a Germán Alfredo Boza Pró.

La norma detalla que Stok Capella presentó su renuncia al puesto, la cual fue aceptada agradeciéndole por los servicios brindados. En consecuencia, se designó a Germán Alfredo Boza Pró para que asuma las funciones inherentes a la Presidencia Ejecutiva del banco estatal, así como la titularidad de la presidencia del Directorio, tal como lo establece el artículo 13 del Estatuto del Banco de la Nación.

La Resolución Suprema fue refrendada por el Presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, y la Ministra de Economía y Finanzas, Denisse Azucena Miralles Miralles. La decisión se enmarca dentro de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la normativa sobre designación de funcionarios públicos y el Estatuto del Banco de la Nación.

El Banco de la Nación, entidad fundamental para la gestión financiera del Estado, continuará bajo la conducción de Boza Pró, quien asume el reto de dirigir el Directorio e impulsar la gestión institucional en un contexto de relevancia para la banca pública del país.

Banco de la Nación alcanza cobertura del 94% de distritos y proyecta llegar al 100% en 2025

El Banco de la Nación (BN) amplió su cobertura territorial y, al cierre del tercer trimestre de 2025, ya ofrece servicios financieros en el 94% de los distritos del país. La entidad tiene como objetivo alcanzar la cobertura total a nivel nacional este año, como parte de su estrategia de inclusión social y fortalecimiento de la presencia estatal en las zonas más alejadas.

Actualmente, el BN cuenta con 552 oficinas a nivel nacional, de las cuales el 86% se encuentra en provincias. Además, dispone de 1,102 cajeros automáticos, con el 64% ubicados en regiones fuera de Lima. A esto se suman 12,676 Agentes Corresponsales propios, de los cuales el 88% opera en el interior del país. El banco también administra 16,768 Agentes Corresponsales compartidos, ampliando el acceso a servicios financieros para más peruanos.

La expansión de la red ha permitido incorporar 25 nuevos distritos a la cobertura institucional en el último trimestre. Los pobladores de estas localidades ahora acceden a productos y servicios a través del canal Agente BN, lo que facilita operaciones como retiros, depósitos y pagos, contribuyendo a reducir brechas en materia de bancarización y atención financiera.

La meta del BN para 2025 es llegar a cubrir la totalidad de los distritos del Perú, consolidando su papel como vehículo de inclusión financiera y estatal en el ámbito nacional.

Banco de la Nación cerró septiembre con utilidad neta de S/956 millones

Al cierre de septiembre de 2025, el Banco de la Nación registró una utilidad neta de S/ 956 millones. Esta cifra representa una disminución de S/ 300 millones respecto a la reportada en el mismo mes de 2024, cuando alcanzó S/ 1,256 millones. El descenso, equivalente a una reducción de 23.9%, se atribuye a menores ingresos por recursos disponibles, mayores provisiones vinculadas a operaciones en trámite, litigios y demandas, así como a un incremento en el impuesto a la renta.

A pesar de la caída en las utilidades, la entidad mantiene un desempeño financiero sólido. Al cierre del periodo, su ratio de capital global se ubicó en 15.6%, porcentaje superior al mínimo exigido por la regulación vigente. El banco reportó un retorno sobre el patrimonio (ROE) de 27.3% y un retorno sobre activos (ROA) de 2.4%, cifras que reflejan niveles adecuados de rentabilidad frente al entorno de mayores desafíos.

En materia de gestión de riesgos, el Banco de la Nación enfrenta altos niveles de morosidad en ciertos segmentos. La tasa de morosidad del programa Miltired llegó a 3.90% y la de tarjetas de crédito alcanzó 9.61%, lo que resalta la necesidad de reforzar las estrategias para la calidad de cartera, especialmente en créditos de consumo