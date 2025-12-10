Así fue el dramático rescate del único sobreviviente del colapso en un socavón de carbón en Cajamarca

Román Lumba fue extraído con vida tras casi dos días atrapado en la mina mientras su comunidad celebraba el rescate entre lágrimas y aplausos. Fuente: 24 Horas de Panamericana Televisión

El drama vivido en el socavón de carbón de Rosas Pampa, en la provincia de Chota, región Cajamarca, encontró un destello de esperanza la tarde del miércoles, cuando Román Lumba fue rescatado con vida tras casi dos días sepultado bajo tierra. El minero —atrapado desde la noche del lunes junto a su hijo y un compañero— emergió cubierto de polvo y escoltado por aplausos y lágrimas de los suyos, mientras el país seguía con atención el desenlace de una tragedia que ya había dejado dos víctimas mortales.

“El sobreviviente Román Lumba, de 40 años, está siendo trasladado con vida en una ambulancia hasta el hospital de la provincia de Chota”, reportó Jorge Rafael, representante del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) a The Associated Press.

La noche del derrumbe, el colapso de un bloque de tierra y carbón a unos 200 metros de profundidad bloqueó por completo el acceso, dejando incomunicados a los tres trabajadores. Los equipos de rescate —integrados por mineros voluntarios, familiares y ronderos— recurrieron a herramientas manuales, palas y vagonetas improvisadas para remover los escombros, sorteando la amenaza constante de nuevos desprendimientos.

Las tareas de búsqueda no se detuvieron, pero el saldo fue devastador: los cuerpos sin vida de Ángel Lumba Huacal, de 19 años e hijo de Román, y de Pascual Saavedra Hoyos fueron recuperados entre el lodo y el carbón. La operación se mantuvo día y noche bajo condiciones extremas, impulsada por el apoyo indeclinable de la comunidad local.

La mina, según denunciaron las autoridades, funcionaba de forma ilegal y sin cumplir las medidas básicas de seguridad exigidas por ley. “Efectivamente, son trabajos en socavón que no tienen las previsiones de seguridad respectivo… los socavones no cumplen los estándares que establece la normativa”, explicó Víctor Cusquis Iván Fernández, director regional de Energía y Minas de Cajamarca, a 24 Horas de Panamericana Televisión.

La angustia que pesaba sobre Rosas Pampa se disipó al oír voces entre los escombros. “Vida,” anunció un rescatista, mientras afuera aguardaban con ansiedad. Las grabaciones inmortalizaron el momento en que Román fue hallado: “Ahí está Roma. Viva, Román”, exclamó Víctor Cusquis Iván Fernández ante la presencia del minero en la penumbra. El júbilo se apoderó del lugar y los rescatistas repetían: “Se va a rescatar con vida. Sí, se va a rescatar con vida”.

La coordinación del rescate fue frenética y precisa. “Espera, tenemos que salir. Saca la cita”, urgía uno de los rescatistas. Se escuchaba cómo reportaban: “Sí se comunica desde allá que están tapados con tequé… Nos dicen: ‘Despacio, despacio’, porque cuidado, no se alcancen.” La comunicación indirecta daba señales de esperanza, hasta que los rescatistas confirmaron: “Sí, estaban hablando… Eso indica que hay vida”.

La tensión solo cedió cuando Román fue finalmente extraído y trasladado en ambulancia hacia el centro de salud más cercano. “Está siendo subido a la ambulancia y llevado para su tratamiento médico”, precisó Víctor Cusquis Iván Fernández en imágenes difundidas por 24 Horas de Panamericana Televisión.

Su rescate fue posible gracias al trabajo conjunto de mineros voluntarios, policías, autoridades locales y familiares, quienes no solo removieron montículos de escombros a mano y con vagonetas rústicas, sino que también mantuvieron viva la esperanza en medio de la adversidad.

Las duras condiciones de trabajo que antecedieron al derrumbe

Aquel lunes en la tarde, Román Lumba, Ángel y Pascual ingresaron al socavón como cada jornada, impulsados por la necesidad de sustento y a pesar de los riesgos inherentes a la minería artesanal. Trabajaban a destajo, pagando un alto precio: carecían de aireación, rutas de emergencia y protocolos para enfrentar derrumbes. La economía precaria y la presión diaria los llevó a asumir jornadas extendidas y sin garantías mínimas.

La autoridad regional confirmó que el túnel jamás fue sometido a inspecciones técnicas ni contaba con soportes reglamentarios. Víctor Cusquis Iván Fernández enfatizó a 24 Horas de Panamericana Televisión que “los trabajos en este socavón se desarrollaban de manera ilegal”, poniendo de manifiesto la desprotección de los mineros artesanales.

Al producirse el derrumbe, nada alertó a los trabajadores. Solo un efímero cruce de gritos permitió saber que algo los separaba de la superficie, aunque durante las primeras horas la comunicación fue posible, alentando el esfuerzo de quienes trabajaban a contrarreloj en el exterior.

La tragedia alcanzó su máxima expresión cuando los rescatistas recuperaron los cuerpos de Ángel y Pascual. Para Román, la experiencia fue una agonía en la oscuridad. Su historia refleja la crudeza de la minería informal en el Perú y la urgencia de abordar su regularización.

El deslizamiento que atrapó a los mineros

El lunes, alrededor de las 19:00, las lluvias intensas y la inestabilidad del terreno precipitaron un deslizamiento de tierra y carbón que bloqueó el acceso principal a más de 150 metros al interior del socavón. Lo que había comenzado como una jornada más se convirtió en pesadilla para mineros y comunidad.

Los trabajos de búsqueda se extendieron toda la madrugada, retrasados por la oscuridad, la precariedad de recursos y las altas probabilidades de nuevos deslizamientos. La colaboración permanente de vecinos, autoridades y ronderos mantuvo los esfuerzos, aunque cada avance era lento y cuidadosamente calculado.

Las primeras señales de vida alimentaron la esperanza colectiva. Sin embargo, la falta de infraestructura y el exceso de humedad dentro de la mina complicaron cada intento de rescate, poniendo en peligro tanto a los atrapados como a los rescatistas. “Durante la madrugada los rescatistas habían logrado comunicarse con Lumba, pero no habían podido alcanzarle ni agua ni alimentos porque había una zona de carbón difícil de taladrar”, relató el capitán de la policía Giancarlo Arriaga a la radio Exitosa.

Este siniestro reveló los peligros latentes en los socavones sin regulación. Los organismos competentes mantienen la vigilancia en el terreno, mientras la comunidad de Rosas Pampa enfrenta el duelo y el aprendizaje tras la catástrofe.