Perú

Derrumbe en mina de Cajamarca deja dos muertos y un desaparecido: 17 horas de búsqueda ininterrumpida en Rosas Pampa

La operación de rescate continúa entre obstáculos por la inestabilidad del terreno y la angustia de familiares, mientras autoridades y ronderos mantienen esfuerzos constantes para ubicar al trabajador que permanece atrapado

Guardar
Derrumbe en mina de Rosaspampa deja a tres obreros atrapados y continúa intensa labor de rescate. (Crédito: FB/@Informando)

Un derrumbe registrado en una mina de carbón en el centro poblado Rosas Pampa, en Chalamarca, provincia de Chota, Cajamarca, ha dejado un saldo trágico: dos mineros han perdido la vida y continúa la intensa búsqueda para localizar a un tercer trabajador en el interior del socavón. El colapso, que ocurrió en la noche del domingo, movilizó a autoridades, equipos de rescate y la comunidad local en un operativo que ya supera las diecisiete horas.

El accidente, originado por el desprendimiento de tierra y carbón a unos 200 metros de profundidad, bloqueó completamente el principal acceso a la excavación. La dificultad del terreno y la persistente inestabilidad han complicado la labor de los rescatistas, mientras el ambiente de angustia y colaboración permanece entre familiares, vecinos y responsables de la emergencia.

Dos víctimas confirmadas tras rescate parcial

La cifra de fallecidos asciende a dos, identificados como Pascual Saavedra y Ángel Lumba, luego de que los equipos de salvamento lograran recuperar uno de los cuerpos durante la madrugada, de acuerdo con declaraciones de Santos Saavedra, integrante de los ronderos que trabajan en la zona, según los reportes de RPP Noticias. El otro cuerpo permanece en una zona de alto riesgo, lo que ha imposibilitado su extracción por el peligro de nuevos deslizamientos.

Comunidad de Chalamarca participa en
Comunidad de Chalamarca participa en búsqueda de tres mineros atrapados tras derrumbe en Rosaspampa. (Foto: Video captura: Difusión)

Las autoridades han señalado que la operación de rescate se ha visto interrumpida por lapsos, ya que la continuidad de movimientos en el terreno representa un riesgo elevado tanto para rescatistas como para posibles sobrevivientes.

Búsqueda contrarreloj para hallar al tercer minero

El tercer trabajador, identificado como Román Lumba, padre de una de las víctimas, aún no ha sido localizado de manera definitiva. Se manejan versiones que indican que podría estar con vida, según informaciones dadas por los equipos en el punto del derrumbe. No obstante, las condiciones dentro del socavón dificultan determinar con precisión su estado.

El operativo se ha concentrado en remover con extremo cuidado los escombros de tierra y carbón, recurriendo a métodos manuales y utilizando herramientas básicas proporcionadas por vecinos y familiares, quienes permanecen apostados en las inmediaciones y han instalado puntos de apoyo para los rescatistas.

Dificultades y participación comunitaria marcan el operativo

Tres mineros cumplen más de
Tres mineros cumplen más de 17 horas atrapados tras derrumbe en socavón de carbón en Chalamarca. (Foto composición: Infobae Perú/@Al Punto)

Los primeros esfuerzos de búsqueda iniciaron pasada la medianoche, tras superar las limitaciones de visibilidad y la complejidad geológica del lugar. Autoridades locales, ronderos y personal de salud han trabajado de forma continua para despejar el acceso, aunque la estructura del socavón ha generado una serie de retos logísticos ante el peligro persistente de derrumbes.

La colaboración entre pobladores de Rosas Pampa y habitantes del cercano centro Santa Clara ha permitido reunir recursos como iluminación, suministros y apoyo emocional para los allegados de los mineros atrapados. La presencia de representantes del Ministerio Público y de la Policía asegura el monitoreo permanente de las acciones.

Mientras prosiguen los trabajos y el clima de expectativa se mantiene, las autoridades supervisan de cerca la evolución de la situación y evalúan la seguridad de quienes intervienen en la emergencia. Se ha informado que la fiscalía y la policía permanecen en el lugar a la espera de poder acceder en condiciones seguras a todos los puntos donde continúan las operaciones.

Temas Relacionados

Cajamarcaminerossocavónperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Tras su debut en la cita mundialista, las ‘blanquiazules’ buscarán asegurar su clasificación ante la escuadra de Kazajistán. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Alianza Lima vs Zhetysu VC

Ricardo Gareca señaló la condición para volver a dirigir en el 2026: “Eso puede hacer que te liquiden en tres meses”

El ‘Tigre’ es vinculado con Alianza Lima para tomar el lugar de Néstor Gorosito en el banquillo. Su última experiencia como DT fue al mando de Chile. ¿Volverá al Perú?

Ricardo Gareca señaló la condición

Miguel Rondelli se molestó por presencia de la prensa previo al Sporting Cristal vs Cusco FC: “Antes no había nadie, ahora están todos”

El DT de los ‘aurinegros’ lanzó contundente frase en su llegada al aeropuerto Jorge Chávez para disputar la final ida de los playoffs de la Liga 1 2025

Miguel Rondelli se molestó por

Usan la técnica del ‘tarjetazo’ para intentar robar viviendas en Lima Norte

Cámaras evidencian que un sujeto intentó abrir cuatro viviendas en menos de una hora usando esta modalidad

Usan la técnica del ‘tarjetazo’

Dólar: cotización de apertura hoy 10 de diciembre en Perú

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tren Lima–Chosica inicia pruebas sin

Tren Lima–Chosica inicia pruebas sin pasajeros y José Jerí estaría presente

Rafael López Aliaga propone construir túnel subterráneo con peaje en Lima: “Puede ser caro, hay gente dispuesta a pagarlo”

José Jerí: Presidencia del Perú saluda distinción de Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado a través de una carta

Tomás Gálvez remueve al fiscal a cargo de la carpeta fiscal en su contra por el caso Cuellos Blancos

José Jerí promete encaminar al Perú hacia el “primer mundo” con mano dura contra la delincuencia

ENTRETENIMIENTO

Jackson Mora se defiende de

Jackson Mora se defiende de las denuncias de Tilsa Lozano: “También tengo muchas cosas que contar”

¿Quién es Alejandro Páucar, pareja de Yarita Lizeth y heredero de Dina Páucar?

Mario Irivarren explica por qué ya no entregará iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia, ya se lo dieron”

Magaly Medina le recuerda a Melissa Paredes denuncia contra el Gato Cuba: “Fue aberrante y tuviste que retractarte”

Magaly Medina le recuerda a Johana Cubillas su mala relación con Teófilo Cubillas: “No hagas que tus hijos repitan tu patrón”

DEPORTES

Miguel Rondelli se molestó por

Miguel Rondelli se molestó por presencia de la prensa previo al Sporting Cristal vs Cusco FC: “Antes no había nadie, ahora están todos”

Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV confirmado de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Gustavo Cazonatti: el liderazgo natural en Sporting Cristal, cómo inyectó confianza ante Alianza Lima y su valoración a Cusco FC

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos