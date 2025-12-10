Derrumbe en mina de Cajamarca deja dos muertos y un desaparecido: 17 horas de búsqueda ininterrumpida en Rosas Pampa

Derrumbe en mina de Rosaspampa deja a tres obreros atrapados y continúa intensa labor de rescate. (Crédito: FB/@Informando)

Un derrumbe registrado en una mina de carbón en el centro poblado Rosas Pampa, en Chalamarca, provincia de Chota, Cajamarca, ha dejado un saldo trágico: dos mineros han perdido la vida y continúa la intensa búsqueda para localizar a un tercer trabajador en el interior del socavón. El colapso, que ocurrió en la noche del domingo, movilizó a autoridades, equipos de rescate y la comunidad local en un operativo que ya supera las diecisiete horas.

El accidente, originado por el desprendimiento de tierra y carbón a unos 200 metros de profundidad, bloqueó completamente el principal acceso a la excavación. La dificultad del terreno y la persistente inestabilidad han complicado la labor de los rescatistas, mientras el ambiente de angustia y colaboración permanece entre familiares, vecinos y responsables de la emergencia.

Dos víctimas confirmadas tras rescate parcial

La cifra de fallecidos asciende a dos, identificados como Pascual Saavedra y Ángel Lumba, luego de que los equipos de salvamento lograran recuperar uno de los cuerpos durante la madrugada, de acuerdo con declaraciones de Santos Saavedra, integrante de los ronderos que trabajan en la zona, según los reportes de RPP Noticias. El otro cuerpo permanece en una zona de alto riesgo, lo que ha imposibilitado su extracción por el peligro de nuevos deslizamientos.

Comunidad de Chalamarca participa en búsqueda de tres mineros atrapados tras derrumbe en Rosaspampa. (Foto: Video captura: Difusión)

Las autoridades han señalado que la operación de rescate se ha visto interrumpida por lapsos, ya que la continuidad de movimientos en el terreno representa un riesgo elevado tanto para rescatistas como para posibles sobrevivientes.

Búsqueda contrarreloj para hallar al tercer minero

El tercer trabajador, identificado como Román Lumba, padre de una de las víctimas, aún no ha sido localizado de manera definitiva. Se manejan versiones que indican que podría estar con vida, según informaciones dadas por los equipos en el punto del derrumbe. No obstante, las condiciones dentro del socavón dificultan determinar con precisión su estado.

El operativo se ha concentrado en remover con extremo cuidado los escombros de tierra y carbón, recurriendo a métodos manuales y utilizando herramientas básicas proporcionadas por vecinos y familiares, quienes permanecen apostados en las inmediaciones y han instalado puntos de apoyo para los rescatistas.

Dificultades y participación comunitaria marcan el operativo

Tres mineros cumplen más de 17 horas atrapados tras derrumbe en socavón de carbón en Chalamarca. (Foto composición: Infobae Perú/@Al Punto)

Los primeros esfuerzos de búsqueda iniciaron pasada la medianoche, tras superar las limitaciones de visibilidad y la complejidad geológica del lugar. Autoridades locales, ronderos y personal de salud han trabajado de forma continua para despejar el acceso, aunque la estructura del socavón ha generado una serie de retos logísticos ante el peligro persistente de derrumbes.

La colaboración entre pobladores de Rosas Pampa y habitantes del cercano centro Santa Clara ha permitido reunir recursos como iluminación, suministros y apoyo emocional para los allegados de los mineros atrapados. La presencia de representantes del Ministerio Público y de la Policía asegura el monitoreo permanente de las acciones.

Mientras prosiguen los trabajos y el clima de expectativa se mantiene, las autoridades supervisan de cerca la evolución de la situación y evalúan la seguridad de quienes intervienen en la emergencia. Se ha informado que la fiscalía y la policía permanecen en el lugar a la espera de poder acceder en condiciones seguras a todos los puntos donde continúan las operaciones.