Gabriela Villanueva sorprende con gran imitación de Michael Jackson y jurado de ‘Yo Soy’ se rinde ante ella: “Gracias por todo tu talento”

Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán destacaron su disciplina, su energía y la espectacular puesta en escena que cautivó al público. Infobae Perú / Captura TV - Latina

La noche en el set de “Yo Soy 2025” este 8 de diciembre se transformó en uno de esos momentos televisivos que quedan inscritos en la memoria del público. La sala estaba llena, el ambiente cargado de expectativa y el público no dejaba de vitorear incluso antes de que el jurado pudiera decir una palabra.

En medio de esa energía avasalladora, la imitadora peruana Gabriela Villanueva, quien ya viene consolidándose como un fenómeno por su sorprendente imitación de Michael Jackson, terminó de sellar una presentación que marcó un antes y un después dentro de la competencia.

Gaby había sorprendido desde su primera aparición por su disciplina, su parecido físico y por la forma en que parecía canalizar la energía del “Rey del Pop”, pero lo que hizo esta vez fue distinto: fue un espectáculo completo, estructurado, ambicioso, cargado de riesgo artístico y emocional.

Gaby Villanueva rompe esquemas en Yo Soy 2025 y conquista al público con una presentación histórica de Michael Jackson. Infobae Perú / Captura: Latina

Carlos Alcántara por imitación de ‘Michael Jackson’

Por eso, cuando el presentador Franco Cabrera intentó tomar el control entre los gritos del público, su voz tuvo que elevarse para lograr que el estudio se calmara. “¿De qué estamos hablando ahora? (música) Solo piensen qué es lo que van a hacer después.” El intento de retomar la conducción se mezcló con el entusiasmo general, mientras una voz del público exclamaba: “Espectacular, ¿ah? Espectacular.”

Franco finalmente logró guiar a Gaby hacia el centro del escenario. “Para acá, por favor. Dios mío, la gente pitando, no puede más. Y ahora sí, le voy a pedir al público que nos vayamos calmando, porque es el momento del jurado, la opinión que vale. Cachín Alcántara.” Con esa introducción, la atención cayó sobre Carlos Alcántara, quien, visiblemente conmovido, respiró profundo antes de hablar.

Gaby Villanueva rompe esquemas en Yo Soy 2025 y conquista al público con una presentación histórica de Michael Jackson. Infobae Perú / Captura: Latina

“Es que Gabriela, no hay nada más que decir. Esto es interesante. Lo que pasa aquí en el estudio, lo que debe estar pasando en las casas, de verte el resultado de tanto trabajo, de tanto ensayo, la coreografía, escucharte cantar, eh, hacer Michael Jackson... No tengo palabras, de verdad. Solamente tengo una emoción muy grande y un agradecimiento a todo el equipo que ha hecho posible esta linda coreografía. Felicitaciones.” El público respondió con estruendosos aplausos y vítores, reconociendo que aquello no era un número común, sino el fruto de una preparación exhaustiva.

Gaby Villanueva rompe esquemas en Yo Soy 2025 y conquista al público con una presentación histórica de Michael Jackson. Infobae Perú / Captura: Latina

Jely Reátegui sorprendida por dedicación de imitadora Gabriela Villanueva

La actriz y jurado Jely Reátegui, todavía riendo por lo ocurrido, tomó el micrófono. “Un gran momento. Gabriela, estoy, estoy muy emocionada. Tú sabes, y te lo he dicho siempre, soy admiradora, gran admiradora de tu disciplina, tu esfuerzo, tu entrega, tu dedicación. Eh, has tomado un riesgo enorme porque tu debilidad justamente son los altos y has elegido esta canción que prácticamente es altísima y es un inicio muy difícil, es una canción muy difícil", se escucha en un inicio.

“Ha habido algunos problemitas ahí, pero... Mira, estoy temblando. Este, honestamente, no, no, no me ha molestado porque el nivel de entrega y la apuesta que has hecho increíble.”

Al escucharla, Ricardo Morán intervino desde su silla con un breve comentario: “Lo mismo me pasó a mí. Lo mismo.” Jely continuó: “De verdad, me emociona mucho. Eres muy capaz y muchas gracias por traernos todo tu talento aquí. De verdad que... voy a hacer la de Cachín que trae al palco para sus caballitos (ríe). Pero te deseo, deseo que estés en... deseo de corazón que estés en la ronda final.” Más aplausos estallaron mientras Gaby, conmovida, agradecía en silencio.

Gaby Villanueva rompe esquemas en Yo Soy 2025 y conquista al público con una presentación histórica de Michael Jackson. Infobae Perú / Captura: Latina

Ricardo Morán felicita talento de Gaby Villanueva

Franco Cabrera dio paso entonces a Ricardo Morán, quien se tomó unos segundos para recordar la complejidad técnica de la referencia original de la presentación. “En realidad, sí, pues cuando uno ve el video de referencia sale esta guitarrista muy famosa que hizo varias giras con Michael Jackson, con la guitarra que se enciende en llamas, las pelucas que se prenden...”

Luego, entre risas, recordó cómo un integrante de la producción había entrado al escenario con pirotecnia sin lograr apagarla. “Ha sido un espectáculo aparte… no sabía si es para la derecha, para la izquierda, que estaba el público, había cámaras y no sabía dónde irse con esta cosa encendida.” Franco agregó entre carcajadas: “Apunta para allá, le decían, apunta para allá, le decían abajo.”

Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán destacaron su disciplina, su energía y la espectacular puesta en escena que cautivó al público. Infobae Perú / Captura TV - Latina

Pero después del humor, Morán pasó a lo esencial: el trabajo de Gaby Villanueva. “Gabriela, hace unos días escuché a un participante decir ‘Bueno, es que he tenido poco tiempo para ensayar’. Yo quisiera señalarle al público que la selección donde se escogió a los veinticuatro que forman parte de esta segunda temporada del 2025 se hizo el nueve de agosto. Y yo sé, por referencias que tengo que siguen a Gabriela en redes, que ella dedicó los tres meses —más todo el tiempo que había dedicado antes en su vida— a sacarse la mugre día tras día, tras día, para ensayar. Esto no se hace de un día para otro. Esta es una persona que está dedicada obsesivamente a hacer esta imitación y lo hace increíblemente bien. Pones la barra en otro nivel completamente diferente y este aplauso te lo mereces.”

Finalmente, analizó el desempeño vocal: “Aun así, tengo que decir que hemos tenido problemas de afinación y problemas en el inglés. Pero es un testamento de lo fuerte que es tu interpretación, que estamos conmovidos. ¿Qué importa si se nos van un par de afinaciones? Cuando estamos todos emocionados, ¿qué importa? Muy bien.”

Gaby Villanueva rompe esquemas en Yo Soy 2025 y conquista al público con una presentación histórica de Michael Jackson. Infobae Perú / Captura: Latina