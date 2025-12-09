Perú

Gabriela Villanueva sorprende con gran imitación de Michael Jackson y jurado de ‘Yo Soy’ se rinde ante ella: “Gracias por todo tu talento”

Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán destacaron su disciplina, su energía y la espectacular puesta en escena que cautivó al público. En redes sociales, la joven fue tendencia

Guardar
Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán destacaron su disciplina, su energía y la espectacular puesta en escena que cautivó al público. Infobae Perú / Captura TV - Latina

La noche en el set de “Yo Soy 2025” este 8 de diciembre se transformó en uno de esos momentos televisivos que quedan inscritos en la memoria del público. La sala estaba llena, el ambiente cargado de expectativa y el público no dejaba de vitorear incluso antes de que el jurado pudiera decir una palabra.

En medio de esa energía avasalladora, la imitadora peruana Gabriela Villanueva, quien ya viene consolidándose como un fenómeno por su sorprendente imitación de Michael Jackson, terminó de sellar una presentación que marcó un antes y un después dentro de la competencia.

Gaby había sorprendido desde su primera aparición por su disciplina, su parecido físico y por la forma en que parecía canalizar la energía del “Rey del Pop”, pero lo que hizo esta vez fue distinto: fue un espectáculo completo, estructurado, ambicioso, cargado de riesgo artístico y emocional.

Gaby Villanueva rompe esquemas en
Gaby Villanueva rompe esquemas en Yo Soy 2025 y conquista al público con una presentación histórica de Michael Jackson. Infobae Perú / Captura: Latina

Carlos Alcántara por imitación de ‘Michael Jackson’

Por eso, cuando el presentador Franco Cabrera intentó tomar el control entre los gritos del público, su voz tuvo que elevarse para lograr que el estudio se calmara. “¿De qué estamos hablando ahora? (música) Solo piensen qué es lo que van a hacer después.” El intento de retomar la conducción se mezcló con el entusiasmo general, mientras una voz del público exclamaba: “Espectacular, ¿ah? Espectacular.

Franco finalmente logró guiar a Gaby hacia el centro del escenario. “Para acá, por favor. Dios mío, la gente pitando, no puede más. Y ahora sí, le voy a pedir al público que nos vayamos calmando, porque es el momento del jurado, la opinión que vale. Cachín Alcántara.” Con esa introducción, la atención cayó sobre Carlos Alcántara, quien, visiblemente conmovido, respiró profundo antes de hablar.

Gaby Villanueva rompe esquemas en
Gaby Villanueva rompe esquemas en Yo Soy 2025 y conquista al público con una presentación histórica de Michael Jackson. Infobae Perú / Captura: Latina

Es que Gabriela, no hay nada más que decir. Esto es interesante. Lo que pasa aquí en el estudio, lo que debe estar pasando en las casas, de verte el resultado de tanto trabajo, de tanto ensayo, la coreografía, escucharte cantar, eh, hacer Michael Jackson... No tengo palabras, de verdad. Solamente tengo una emoción muy grande y un agradecimiento a todo el equipo que ha hecho posible esta linda coreografía. Felicitaciones.” El público respondió con estruendosos aplausos y vítores, reconociendo que aquello no era un número común, sino el fruto de una preparación exhaustiva.

Gaby Villanueva rompe esquemas en
Gaby Villanueva rompe esquemas en Yo Soy 2025 y conquista al público con una presentación histórica de Michael Jackson. Infobae Perú / Captura: Latina

Jely Reátegui sorprendida por dedicación de imitadora Gabriela Villanueva

La actriz y jurado Jely Reátegui, todavía riendo por lo ocurrido, tomó el micrófono. “Un gran momento. Gabriela, estoy, estoy muy emocionada. Tú sabes, y te lo he dicho siempre, soy admiradora, gran admiradora de tu disciplina, tu esfuerzo, tu entrega, tu dedicación. Eh, has tomado un riesgo enorme porque tu debilidad justamente son los altos y has elegido esta canción que prácticamente es altísima y es un inicio muy difícil, es una canción muy difícil", se escucha en un inicio.

“Ha habido algunos problemitas ahí, pero... Mira, estoy temblando. Este, honestamente, no, no, no me ha molestado porque el nivel de entrega y la apuesta que has hecho increíble.

Al escucharla, Ricardo Morán intervino desde su silla con un breve comentario: “Lo mismo me pasó a mí. Lo mismo.” Jely continuó: “De verdad, me emociona mucho. Eres muy capaz y muchas gracias por traernos todo tu talento aquí. De verdad que... voy a hacer la de Cachín que trae al palco para sus caballitos (ríe). Pero te deseo, deseo que estés en... deseo de corazón que estés en la ronda final.” Más aplausos estallaron mientras Gaby, conmovida, agradecía en silencio.

Gaby Villanueva rompe esquemas en
Gaby Villanueva rompe esquemas en Yo Soy 2025 y conquista al público con una presentación histórica de Michael Jackson. Infobae Perú / Captura: Latina

Ricardo Morán felicita talento de Gaby Villanueva

Franco Cabrera dio paso entonces a Ricardo Morán, quien se tomó unos segundos para recordar la complejidad técnica de la referencia original de la presentación. “En realidad, sí, pues cuando uno ve el video de referencia sale esta guitarrista muy famosa que hizo varias giras con Michael Jackson, con la guitarra que se enciende en llamas, las pelucas que se prenden...

Luego, entre risas, recordó cómo un integrante de la producción había entrado al escenario con pirotecnia sin lograr apagarla. “Ha sido un espectáculo aparte… no sabía si es para la derecha, para la izquierda, que estaba el público, había cámaras y no sabía dónde irse con esta cosa encendida.” Franco agregó entre carcajadas: “Apunta para allá, le decían, apunta para allá, le decían abajo.

Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán destacaron su disciplina, su energía y la espectacular puesta en escena que cautivó al público. Infobae Perú / Captura TV - Latina

Pero después del humor, Morán pasó a lo esencial: el trabajo de Gaby Villanueva. “Gabriela, hace unos días escuché a un participante decir ‘Bueno, es que he tenido poco tiempo para ensayar’. Yo quisiera señalarle al público que la selección donde se escogió a los veinticuatro que forman parte de esta segunda temporada del 2025 se hizo el nueve de agosto. Y yo sé, por referencias que tengo que siguen a Gabriela en redes, que ella dedicó los tres meses —más todo el tiempo que había dedicado antes en su vida— a sacarse la mugre día tras día, tras día, para ensayar. Esto no se hace de un día para otro. Esta es una persona que está dedicada obsesivamente a hacer esta imitación y lo hace increíblemente bien. Pones la barra en otro nivel completamente diferente y este aplauso te lo mereces.

Finalmente, analizó el desempeño vocal: “Aun así, tengo que decir que hemos tenido problemas de afinación y problemas en el inglés. Pero es un testamento de lo fuerte que es tu interpretación, que estamos conmovidos. ¿Qué importa si se nos van un par de afinaciones? Cuando estamos todos emocionados, ¿qué importa? Muy bien.

Gaby Villanueva rompe esquemas en
Gaby Villanueva rompe esquemas en Yo Soy 2025 y conquista al público con una presentación histórica de Michael Jackson. Infobae Perú / Captura: Latina

Temas Relacionados

Michael JacksonGabriela VillanuevaYo SoyCarlos AlcántaraJely ReáteguiRicardo Moránperu-entretenimiento

Más Noticias

Consulta el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 9 de diciembre

El valor de los carburantes se definen por una serie de factores nacionales e internacionales

Consulta el precio de la

Melissa Paredes y Ale Venturo sorprenden con reconciliación tras sus diferencias por la crianza de sus hijas con Rodrigo Cuba

La actriz y la actual pareja del futbolista dejaron el pasado atrás y ahora priorizan una buena convivencia por el bienestar de las menores, destacando el respeto y la comunicación

Melissa Paredes y Ale Venturo

Valor del euro en Perú este 9 de diciembre (de EUR a PEN)

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante la presente jornada

Valor del euro en Perú

Martin Liberman y su firme opinión sobre Luis Advíncula y Carlos Zambrano: “Fueron intrascendentes, pero en el Boca de Bianchi hubieran destacado”

El periodista argentino hizo dura crítica al paso de los peruanos por el ‘xeneize’, aunque señaló que el contexto no los favoreció. Además, analizó el futuro de la selección peruana y cuestionó el grave error cometido por la FPF

Martin Liberman y su firme

Mujer lucha por su vida en UCI tras recibir disparos durante ataque a discoteca en Independencia

La familia de la víctima reclama justicia y pide apoyo para afrontar los elevados costos médicos que no cubre el hospital, mientras espera avances en la investigación tras el violento atentado

Mujer lucha por su vida
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí: Presidencia del Perú

José Jerí: Presidencia del Perú saluda distinción de Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado a través de una carta

Tomás Gálvez remueve al fiscal a cargo de la carpeta fiscal en su contra por el caso Cuellos Blancos

José Jerí promete encaminar al Perú hacia el “primer mundo” con mano dura contra la delincuencia

Sigrid Bazán anuncia que postulará a la Cámara de Diputados con Venceremos, junto con abogado de Guillermo Bermejo

Defensor del Pueblo pide al PJ anular contrato de concesión entre la MML y Rutas de Lima

ENTRETENIMIENTO

Melissa Paredes y Ale Venturo

Melissa Paredes y Ale Venturo sorprenden con reconciliación tras sus diferencias por la crianza de sus hijas con Rodrigo Cuba

Concierto de Bad Bunny en Lima: habilitan nuevas zonas y estos son los precios para sus shows en el Estadio Nacional

‘Cariñito’ conquista el mundo: De Los Hijos del Sol a Dua Lipa, Cazzu y ‘Élite’, la cumbia peruana traspasa fronteras y une generaciones

Emprendedor que ayudó a subir cerro a Pol Deportes viaja a España para apoyarlo en su debut narrando la Champions League

Tilsa Lozano destapa la deuda de Jackson Mora con la wedding planner de su boda: “Estafa”

DEPORTES

Martin Liberman y su firme

Martin Liberman y su firme opinión sobre Luis Advíncula y Carlos Zambrano: “Fueron intrascendentes, pero en el Boca de Bianchi hubieran destacado”

Partidos de hoy, martes 9 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Osasco 0-3: resumen de la caída ‘blanquiazul’ en su debut por el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025: así marcha Alianza Lima tras derrota en su debut

A qué hora juega Alianza Lima vs Zhetysu VC: partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025