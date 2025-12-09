Perú

Corte de luz por tres días: Seal suspenderá el servicio desde el 10 de diciembre en estas zonas de Arequipa

Seal ejecutará reparaciones urgentes en líneas de alta tensión que abastecen a diversas provincias de Arequipa

Seal anuncia suspensión del servicio
Seal anuncia suspensión del servicio eléctrico en varias zonas de Arequipa | Foto composición: Infobae Perú

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó que realizará una serie de cortes programados de luz en distintos distritos de Arequipa los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2025, debido a trabajos de mantenimiento, reforzamiento y mejoras en sus redes de media tensión. La empresa exhortó a los usuarios a tomar las previsiones necesarias.

Corte de luz: 10 de diciembre

Cerro Colorado

  • Circuito: SED 2598
  • Horario: 7:30 a 14:30
  • Motivo: Cambio de poste y sustitución de cable autoportante por CAAI.
  • Zona afectada:
    • Av. Prolongación Ejército (Distrito de Cerro Colorado)

Corte de luz: 11 de diciembre

Distrito de Vítor

  • Circuito: Vítor desde REC – 200139
  • Horario: 7:00 a 15:00
  • Motivo: Reubicación de SED e instalación de seccionadores en redes de media tensión.
  • Zonas afectadas:
    • Primera Pampa
    • Segunda Pampa
    • Tercera Pampa
    • Cuarta Pampa
    • Virgen de Chapi
  • SED involucradas:4790, 6576, 6577, 6578, 6579, 6586, 6594, 6831, 6832, 6833, 6834, 6835, 6836, 6838, 6883, 6884, 6886, 6889, 6953, 6954, 7619, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7922, 7930, 8615, 8616, 8645, 8663, 8681, 8854, 8861, 8877, 8903, 8907, 9519, 10049, 10116, 10202, 10230.

Socabaya

  • Circuito: Campiña desde BC – 060311
  • Horario: 7:30 a 9:30
  • Motivo: Subsanación de punto caliente en SED 3740.
  • Zonas afectadas:
    • 4 de Octubre (Zonas A, B y C)
    • El Corredor del Golf
    • El Edén de Lara
    • El Ensueño Golf
    • Residencial El Golf
    • Villa El Golf
  • SED involucradas:1511, 1556, 1920, 2152, 3464, 3740, 3934, 4280, 4844, 4890, 5917, 10038.

Corte de luz: 12 de diciembre

Suspenderán servicio eléctrico en seis
Suspenderán servicio eléctrico en seis provincias del sur de Perú por trabajos de mantenimiento| Andina

En José Luis Bustamante y Rivero y Socabaya

  • Circuito: [1204] Alto de la Luna
  • Horario: 7:30 a 14:30
  • Motivo: Mantenimiento de líneas de media tensión y reubicación de poste.
  • Zonas afectadas:Distrito de JLByR:Distrito de Socabaya:
    • 13 de Enero
    • Dolores
    • Juan Pablo Vizcardo y Guzmán
    • Residencial Quinta Santa Cruz
  • SED involucradas:1297, 1318, 1339, 1392, 1478, 1643, 2271, 2494, 2541, 2542, 2549, 2614, 2693, 2884, 3227, 3283, 3284, 3288, 3289, 3291, 3551, 3628, 3629, 3774, 3835, 3851, 4599, 4637, 4649, 5266, 5462, 5871, 10108.

La Joya y Mollendo

  • Circuito: San Camilo desde CC – 260118
  • Horario: 8:00 a 13:00
  • Motivo: Modificación de armados en media tensión.
  • Zonas afectadas:
    • La Joya: Asentamiento 6
    • Mollendo: Asentamiento 5
  • SED involucradas:6543, 6592, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6925, 6987, 7617, 7708, 7839, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7914, 7948, 7991, 8799, 8801.

Cerro Colorado

  • Circuito: [2002] Valle Blanco
  • Horario: 8:00 a 11:00
  • Motivo: Inserción de nueva SED.
  • Zonas afectadas:
    • Challapampa
    • La Goyoneche
    • Ibarcena
    • Las Buganvilas
    • Mariscal Castilla
    • Micaela Bastidas
    • Semi-Rural Pachacútec (Grupos 2, 3, 7, 10, 12, 13, 16, 19)
    • Túpac Amaru Zona A
  • SED involucradas:1163, 1253, 1338, 1366, 1394, 1523, 1626, 1630, 1648, 1670, 1789, 1804, 1809, 2143, 2346, 2651, 2714, 2719, 2807, 2863, 2883, 2886, 2887, 2894, 2909, 2979, 2999, 3232, 3371, 3420, 3697, 3829, 3860, 3861, 3862, 3913, 4656, 4657, 4736, 4737, 4805, 4824, 4886, 4965, 4973, 5000, 5001, 5262, 5345, 5600, 5610, 5645, 5732, 5810, 5881, 5936, 10177.

