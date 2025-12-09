Corte de luz por tres días: Seal suspenderá el servicio desde el 10 de diciembre en estas zonas de Arequipa

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó que realizará una serie de cortes programados de luz en distintos distritos de Arequipa los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2025, debido a trabajos de mantenimiento, reforzamiento y mejoras en sus redes de media tensión. La empresa exhortó a los usuarios a tomar las previsiones necesarias.
Corte de luz: 10 de diciembre
Cerro Colorado
- Circuito: SED 2598
- Horario: 7:30 a 14:30
- Motivo: Cambio de poste y sustitución de cable autoportante por CAAI.
- Zona afectada:
- Av. Prolongación Ejército (Distrito de Cerro Colorado)
Corte de luz: 11 de diciembre
Distrito de Vítor
- Circuito: Vítor desde REC – 200139
- Horario: 7:00 a 15:00
- Motivo: Reubicación de SED e instalación de seccionadores en redes de media tensión.
- Zonas afectadas:
- Primera Pampa
- Segunda Pampa
- Tercera Pampa
- Cuarta Pampa
- Virgen de Chapi
- SED involucradas:4790, 6576, 6577, 6578, 6579, 6586, 6594, 6831, 6832, 6833, 6834, 6835, 6836, 6838, 6883, 6884, 6886, 6889, 6953, 6954, 7619, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7922, 7930, 8615, 8616, 8645, 8663, 8681, 8854, 8861, 8877, 8903, 8907, 9519, 10049, 10116, 10202, 10230.
Socabaya
- Circuito: Campiña desde BC – 060311
- Horario: 7:30 a 9:30
- Motivo: Subsanación de punto caliente en SED 3740.
- Zonas afectadas:
- 4 de Octubre (Zonas A, B y C)
- El Corredor del Golf
- El Edén de Lara
- El Ensueño Golf
- Residencial El Golf
- Villa El Golf
- SED involucradas:1511, 1556, 1920, 2152, 3464, 3740, 3934, 4280, 4844, 4890, 5917, 10038.
Corte de luz: 12 de diciembre
En José Luis Bustamante y Rivero y Socabaya
- Circuito: [1204] Alto de la Luna
- Horario: 7:30 a 14:30
- Motivo: Mantenimiento de líneas de media tensión y reubicación de poste.
- Zonas afectadas:Distrito de JLByR:Distrito de Socabaya:
- 13 de Enero
- Dolores
- Juan Pablo Vizcardo y Guzmán
- Residencial Quinta Santa Cruz
- SED involucradas:1297, 1318, 1339, 1392, 1478, 1643, 2271, 2494, 2541, 2542, 2549, 2614, 2693, 2884, 3227, 3283, 3284, 3288, 3289, 3291, 3551, 3628, 3629, 3774, 3835, 3851, 4599, 4637, 4649, 5266, 5462, 5871, 10108.
La Joya y Mollendo
- Circuito: San Camilo desde CC – 260118
- Horario: 8:00 a 13:00
- Motivo: Modificación de armados en media tensión.
- Zonas afectadas:
- La Joya: Asentamiento 6
- Mollendo: Asentamiento 5
- SED involucradas:6543, 6592, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6925, 6987, 7617, 7708, 7839, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7914, 7948, 7991, 8799, 8801.
Cerro Colorado
- Circuito: [2002] Valle Blanco
- Horario: 8:00 a 11:00
- Motivo: Inserción de nueva SED.
- Zonas afectadas:
- Challapampa
- La Goyoneche
- Ibarcena
- Las Buganvilas
- Mariscal Castilla
- Micaela Bastidas
- Semi-Rural Pachacútec (Grupos 2, 3, 7, 10, 12, 13, 16, 19)
- Túpac Amaru Zona A
- SED involucradas:1163, 1253, 1338, 1366, 1394, 1523, 1626, 1630, 1648, 1670, 1789, 1804, 1809, 2143, 2346, 2651, 2714, 2719, 2807, 2863, 2883, 2886, 2887, 2894, 2909, 2979, 2999, 3232, 3371, 3420, 3697, 3829, 3860, 3861, 3862, 3913, 4656, 4657, 4736, 4737, 4805, 4824, 4886, 4965, 4973, 5000, 5001, 5262, 5345, 5600, 5610, 5645, 5732, 5810, 5881, 5936, 10177.
Más Noticias
Samantha Batallanos reacciona con picardía a la posible cena con el presidente José Jerí: “Yo invito”
Luego de que el presidente dejara abierta la posibilidad de cenar con la modelo, Samantha no dudó en responder en Instagram y bromeó como futura primera dama.
Alianza Lima vs Osasco EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Mundial de Clubes de Vóley 2025
El club ‘blanquiazul’ pone en marcha su ilusión mundialista enfrentando a un histórico del vóley brasileño. Confiado en su plantilla, el técnico Facundo Morando intentará dar el golpe en esta primera fecha
Tomás Gálvez remueve al fiscal a cargo de la carpeta fiscal en su contra por el caso Cuellos Blancos
Se trata del fiscal Juan Paúl Ramos Navarro, quien elaboraba el informe para que se formalice la investigación contra el fiscal de la Nación interino
Asesinan a golpes a padre de familia en presencia de su hijo de 5 años en Arequipa
Humberto Portugal murió tras ser golpeado por un grupo de sujetos que intentaron desalojar a familias de la asociación Los Ángeles de Cono Norte, en Uchumayo
Perú encara un 2026 desafiante en conectividad aérea, pese a la recuperación global que anticipa la IATA
La industria aérea mundial se encamina hacia un 2026 de estabilidad en los márgenes y fuerte demanda, pero Perú llega con retos propios: un mercado en plena recomposición, presión por infraestructura y costos operativos en dólares que complican la recuperación
MÁS NOTICIAS