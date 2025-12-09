Corte de luz por tres días: Seal suspenderá el servicio desde el 10 de diciembre en estas zonas de Arequipa

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste ( Seal ) informó que realizará una serie de cortes programados de luz en distintos distritos de Arequipa los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2025 , debido a trabajos de mantenimiento, reforzamiento y mejoras en sus redes de media tensión. La empresa exhortó a los usuarios a tomar las previsiones necesarias.

Más Noticias

Samantha Batallanos reacciona con picardía a la posible cena con el presidente José Jerí: “Yo invito” Luego de que el presidente dejara abierta la posibilidad de cenar con la modelo, Samantha no dudó en responder en Instagram y bromeó como futura primera dama.

Alianza Lima vs Osasco EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Mundial de Clubes de Vóley 2025 El club ‘blanquiazul’ pone en marcha su ilusión mundialista enfrentando a un histórico del vóley brasileño. Confiado en su plantilla, el técnico Facundo Morando intentará dar el golpe en esta primera fecha

Tomás Gálvez remueve al fiscal a cargo de la carpeta fiscal en su contra por el caso Cuellos Blancos Se trata del fiscal Juan Paúl Ramos Navarro, quien elaboraba el informe para que se formalice la investigación contra el fiscal de la Nación interino

Asesinan a golpes a padre de familia en presencia de su hijo de 5 años en Arequipa Humberto Portugal murió tras ser golpeado por un grupo de sujetos que intentaron desalojar a familias de la asociación Los Ángeles de Cono Norte, en Uchumayo