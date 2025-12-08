Sin control del yodo, Perú arriesga perder tres décadas de avances en salud pública

La deficiencia de yodo afecta la producción de hormonas tiroideas, fundamentales para el desarrollo cerebral y la salud general, reflejada en la función sanguínea.

Hace cerca de tres décadas Perú logró eliminar los desórdenes por deficiencia de yodo (DDI), que durante siglos afectó la calidad de vida de miles de peruanos. Este éxito, considerado un triunfo en salud pública, fue debió a la aplicación de la ley que establece la yodación de toda la sal para consumo humano y animal, garantizando la producción y distribución suficientes para cubrir la necesidad poblacional.

Consecuencias de la deficiencia de yodo: daño cognitivo y pérdida de capital humano

El yodo es esencial para la producción de las hormonas tiroideas, que son indispensables para el metabolismo celular y el desarrollo y funcionamiento de todos los tejidos y órganos corporales, particularmente del cerebro. Su deficiencia causa daños en todas las etapas de la vida, como bocio y cretinismo. Su efecto es más severo durante el embarazo porque puede producir daño cerebral y cognitivo irreversible del feto, con menor coeficiente intelectual y deficiencia en el lenguaje y la audición.

El daño cognitivo por falta de yodo afecta especialmente a fetos y niños, impactando el desarrollo nacional. Foto: Archivo Atlántida / Para Ti Mamá

El riesgo silencioso: cuando un país baja la guardia

La deficiencia de yodo es un fenómeno geológico permanente en zonas montañosas como la Cordillera de los Andes; en Perú afecta a la sierra y la selva. La única forma de prevenirla es mediante suplementación diaria de yodo con los alimentos y la forma más simple y de menor costo es el consumo de sal yodada. Este método debe ser sostenido mediante el control periódico de calidad y consumo universal por una población informada. Esta responsabilidad recomendada por OMS corresponde al Sector Salud.

En los últimos años, el control se ha debilitado y esta situación genera el riego de recurrencia, como ocurrió en muchos países en el pasado.

La OMS advierte de un aumento del riesgo de sufrir deficiencia de yodo debido a cambios en la dieta.

Lo que Perú logró... y lo que hoy debe defender

El éxito sostenido a partir de 1996 se basó en tres pilares: vigilancia permanente, evidencia científica y educación comunitaria. La única forma de garantizar el aporte adecuado de yodo es asegurando el consumo de sal yodada de acuerdo a lo establecido por ley mediante monitoreo continuo.

Tiroides móvil 2.0: Modelo de vigilancia comunitaria

El Tiroides Móvil es un modelo de encuesta rápida recogiendo información en diferentes lugares. En 1998 lo utilizamos para evaluar a los países Latinoamericanos y en esta ocasión para evaluar el estado actual de la nutrición de yodo en la población de sierra selva. En un vehículo equipado apropiadamente se desplaza un equipo médico de norte a sur haciendo escala en pueblos preseleccionados donde se evalúa el volumen tiroideo de niños en edad escolar mediante ecografía y la función tiroidea de mujeres embarazadas y en edad fértil mediante el análisis de hormonas tiroideas, y se colectan muestras de orina y de sal consumida en los hogares para analizar su contenido de yodo, indicadores de la ingesta de yodo y calidad de la sal yodada, respectivamente.

La yodación de la sal es una medida clave para prevenir daño cognitivo y bocio. (AP Foto/Jonathan Poet)

Los resultados de esta evaluación permitirán al MINSA diseñar políticas de salud que garanticen la sostenibilidad del éxito logrado

La evaluación es realizada conjuntamente por CENAN del INS y el Instituto de Investigaciones de la Altura de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con el apoyo de Iodine Global Network y Merck Perú.

Proteger lo que el Perú ya logró

A lo largo de mi trayectoria profesional, gran parte la he dedicado a la lucha contra la deficiencia de yodo, investigando su magnitud, consecuencias y métodos de prevención y tratamiento en Latinoamérica con énfasis en Perú, con la satisfacción de asistir a su declaración país libre de los DDI en 1996 e igualmente a la Región de América en el 2014.