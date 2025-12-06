¿Estado de emergencia en Piura? José Jerí reveló que evalúa medida con ministros

El presidente José Jerí indicó que se evaluará en Consejo de Ministros declarar el estado de emergencia en Piura, Talara y Sullana. | Canal N

La posibilidad de una declaratoria de emergencia en la región Piura ha cobrado fuerza tras recientes conversaciones entre autoridades peruanas.

En el marco del aniversario de la Policía Nacional del Perú (PNP), el presidente transitorio José Jerí confirmó que el tema se encuentra en evaluación avanzada con el Ministerio del Interior (Mininter).

“Esta ha sido una conversación sostenida esta mañana con el señor ministro (Vicente Tiburcio). Estamos evaluando de manera seria la posibilidad de declarar en emergencia, principalmente, a Piura, Talara y Sullana”, afirmó el funcionario ante los medios de comunicación presentes.

Esta opción se plantea el Ejecutivo luego de recabar información durante visitas y diálogos con actores locales en el norte del país.

“Nos encontramos en ese proceso y esta visita, que ya habíamos programado, nos permitirá validar esa decisión”, explicó el mandatario, subrayando la importancia de la verificación en terreno antes de adoptar una medida definitiva.

“Preliminarmente, según la información que he ido revisando y conversando con varias personas en Piura, sí sería pertinente”, sostuvo el funcionario, quien anticipó que la decisión final se tomará tras el retorno a la capital.

El compromiso de las autoridades es mantener el rigor en la validación antes de formalizar la medida. “Por eso, cuando regresemos a Lima, vamos a plantear la declaratoria de emergencia para las provincias mencionadas. Sin embargo, continuaremos con el proceso de validación”, concluyó el funcionario.

Estrategia de seguridad

A la par de esta evaluación, el Gobierno avanzó en la coordinación con especialistas internacionales para reforzar la estrategia de seguridad en el país.

Jerí anunció la llegada de consultores extranjeros en materia de seguridad, procedentes de organismos multilaterales y países aliados.

Según detalló, los días 9 y 10 de diciembre están previstos encuentros técnicos donde participarán exautoridades y expertos en seguridad pública. Estos espacios servirán para analizar propuestas y enriquecer la elaboración del nuevo plan nacional de seguridad ciudadana.

Las contribuciones de estos expertos se sumarán a las experiencias registradas en iniciativas como el plan Bratton y a los marcos regulatorios vigentes desde hace más de una década.

El presidente recordó que miembros del Ejecutivo entablaron recientemente un intercambio de información y experiencias con referentes de El Salvador, país con reconocida trayectoria en la implementación de políticas orientadas al combate de la criminalidad.

Plan renovado

En cuanto a la hoja de ruta para enfrentar la inseguridad, Jerí adelantó que el plan renovado de seguridad ciudadana será presentado ante la opinión pública durante los primeros días de enero de 2026. El objetivo es lograr una coordinación eficaz entre todas las entidades estatales para fortalecer la respuesta frente a la delincuencia.

El mandatario remarcó que este documento buscará resolver los retos del sector de manera integral y que su vigencia excederá el actual mandato presidencial, guiando también los esfuerzos posteriores de la administración sucesora.

Durante su intervención, Jerí reiteró su reconocimiento al trabajo de la PNP y ratificó el respaldo del Ejecutivo a todas las acciones dirigidas al combate del crimen organizado, en línea con los compromisos expuestos durante su visita al norte del país.