Elecciones Primarias 2025: ¿Quiénes votan y cómo será la elección de este domingo 7 de diciembre en Perú?

Los delegados que participarán han sido incluidos en listas oficializadas y comunicadas dentro de los plazos legales. Así, garantiza transparencia y cumplimiento normativo

Un total de 1.206 delegados sufragarán en 77 mesas instaladas en 31 locales a nivel nacional, bajo la organización logística y tecnológica establecida por la ONPE - Créditos: Andina.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha anunciado que este domingo 7 de diciembre se realizará la elección interna de candidaturas de 37 agrupaciones políticas.

En este proceso participarán los delegados incluidos en las listas oficializadas y comunicadas oportunamente y así, cumplir con los plazos exigidos por la ley. Este importante evento marca la siguiente fase en la organización de las elecciones generales de 2026, donde se definirán los representantes que postularán a la presidencia de la República, Congreso y Parlamento Andino.

El reglamento que rige estas elecciones fue aprobado mediante la Resolución Jefatural n.° 000063-2025-JN/ONPE, estableciendo que la ONPE debe coordinar la logística del proceso con el presidente del órgano electoral central de cada agrupación.

Es este órgano, al interior de cada partido, el que tiene la responsabilidad exclusiva de comunicar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales los resultados sobre la elección de delegados y cualquier otro aspecto relacionado a las candidaturas dentro de los plazos señalados.

El reglamento vigente otorga autonomía a los órganos electorales centrales de cada agrupación para organizar y resolver cualquier controversia interna sobre candidaturas sin intervención de la ONPE - Créditos: Andina.

Una de las disposiciones más relevantes del reglamento precisa que los órganos electorales centrales de las agrupaciones tienen competencia absoluta para resolver, en última instancia, cualquier controversia sobre la determinación de candidaturas durante la etapa interna.

Así, la ONPE no interviene ni emite opiniones respecto a diferencias internas previas a la oficialización de los candidatos para las elecciones primarias.

En el caso de Acción Popular, la información sobre las personas elegidas como delegadas fue transmitida a través del Registro de Elecciones Primarias (REP) bajo la autorización y firma de la presidenta del Comité Electoral Nacional, Cinthia Pajuelo Chávez.

De acuerdo con el cronograma establecido, cerca de 1.206 delegados, pertenecientes a 37 organizaciones —incluyendo tres alianzas y 34 partidos— ejercerán su voto en 77 mesas distribuidas en 31 locales, ubicados en 30 distritos del país.

Los comicios se desarrollarán de 8 a 15 horas. La lista de integrantes de mesa quedó conformada por representantes designados por cada agrupación. Ellos también pueden conocer su función a través del portal digital dispuesto por la ONPE.

Los delegados que tomarán parte en la elección figuran en listas formalmente registradas y notificadas en el tiempo estipulado por la ley - Créditos: Andina.

Local de votación

Para facilitar el proceso, la ONPE ha habilitado la plataforma (LINK), en la que los delegados pueden consultar su lugar de sufragio ingresando el número de su DNI. Esta herramienta proporciona detalles como el nombre y dirección del local, número de mesa y orden en la relación de votantes.

La modalidad elegida por las agrupaciones en esta fase es la de delegados. En contraste, el Partido Aprista Peruano y Renovación Popular optaron por la elección directa con el sistema “un militante, un voto”, proceso organizado también por la ONPE el pasado 30 de noviembre.

Se precisa que los representantes que votarán este domingo fueron seleccionados internamente el 30 de noviembre y sus listas remitidas a la autoridad electoral hasta el 3 de diciembre. De este modo, el Perú avanza en la ruta hacia las Elecciones Generales 2026 con un proceso transparente y bajo estrictas reglas organizativas y legales.

elecciones primariaselecciones generales 2026APRAFuerza Popularperu-noticias

