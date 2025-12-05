Serfor alerta en Navidad: regalar animales exóticos como mascotas promueve el tráfico y pone en riesgo a todos

Monos rescatados en Lima este año muestran el impacto del tráfico ilegal: la mayoría llega con desnutrición y graves heridas. Foto: Serfor

El tráfico de animales silvestres es una de las principales amenazas para la biodiversidad y la salud en Perú. Durante las fiestas navideñas, esta problemática se agrava: muchos padres ven en los animales exóticos una mascota distinta o un regalo atractivo para sus hijos. Sin embargo, esta práctica alimenta un mercado ilícito y genera graves consecuencias para miles de especies y para las personas.

Entre enero y octubre de este año, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) intervino en la recuperación de 3.710 animales silvestres afectados por el tráfico ilegal —incluyendo individuos vivos, muertos y disecados—, según datos reportados por las 13 Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre y por los nueve gobiernos regionales con competencia en fauna silvestre. Entre 2024 y 2025, la cifra nacional suma 7.622 animales traficados, siendo Lima la región con más decomisos, seguida por Moquegua–Tacna, Ucayali y Loreto.

“El Servicio Forestal y de Fauna Silvestre está trayendo esta campaña que es ‘No te compres un delito, no seas parte del comercio ilegal de fauna silvestre’, que tiene la finalidad de hacerle entender a la población que un animal silvestre no es una buena mascota, sobre todo si proviene del comercio ilegal”, explicó Jorge Lozada Cañote, director de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del Serfor. Lozada señaló que la mayor cantidad de animales recuperados en los operativos recientes corresponden a aves, seguidas de tortugas y monos.

Foto: Serfor

Lo que nadie te dice sobre tener animales salvajes como mascota

Extraer un animal silvestre de su entorno no solo perjudica a esa especie, sino también al ecosistema entero. “Muchas veces no entendemos cuáles son los impactos que generamos al sacar ejemplares de fauna del medio silvestre. Primero, estamos quitando una pieza a un reloj, que es el ecosistema que funciona perfectamente. Si le sacamos una pieza, la función que tiene esa pieza va a impactar en el ecosistema”, explicó Lozada Cañote.

El especialista precisó que la captura, traslado y comercio de estos animales causa altos niveles de estrés y sufrimiento. “Para tener un ejemplar de fauna silvestre en nuestro domicilio, probablemente han matado a tres, cuatro o hasta diez ejemplares más de la misma especie al momento de la captura”, advirtió. Esta pérdida masiva tiene consecuencias directas sobre las poblaciones naturales y la supervivencia.

Serfor alerta sobre regalar animales exóticos como mascotas en Navidad, advierte por tráfico y salud Foto: Serfor

El peligro también afecta a las personas. Lozada señaló que los animales sometidos a este comercio llegan “con el sistema inmunológico bajo al mínimo y pueden ser fácilmente afectados por bacterias, virus y hongos”. Muchas veces, los síntomas de enfermedad no se notan al comprar el animal y solo aparecen después, exponiendo a la familia a infecciones respiratorias o cutáneas. “Estamos llevando a casa un ejemplar que probablemente tenga una carga de una enfermedad que no vemos y que nos puede generar algún tipo de infección a nosotros”, remarcó.

Las especies silvestres más traficadas y su dramático rescate

Las aves lideran la lista de las especies más traficadas, con 1.495 ejemplares recuperados. En operativos recientes se hallaron, por ejemplo, más de 300 crías de flamencos muertas en Piura. Loros, pihuichos y pericos se encuentran entre las especies más demandadas como mascotas, pese a los daños graves que esto genera a las poblaciones silvestres.

En segundo lugar están los reptiles, con 1.364 especímenes incautados, incluidas tortugas taricayas y motelo, iguanas, lagartijas y boas. Muchos de estos animales son encontrados en condiciones críticas, deshidratados, desnutridos o heridos durante su transporte o encierro.

El tráfico de mamíferos afecta a 803 individuos, especialmente primates: machín negro, pichico común, mono aullador, mono fraile, mono choro y mono musmuqui. También se reportan perezosos, zarigüeyas, osos hormigueros y zorros. La mayoría llega con signos de cautiverio, malnutrición o mutilaciones severas, lo que imposibilita su retorno a la vida silvestre y marca de por vida su salud física y mental.

Además, se han decomisado 48 anfibios, como sapos y ranas, que sufren especialmente por su fragilidad y alta mortalidad durante la manipulación ilegal. Lozada Cañote alertó que la mayoría de estos animales provenía “de condiciones muy malas; por eso, una vez recuperados, los ponemos en cuarentena durante cuarenta días para descartar enfermedades”.

El destino final de los animales rescatados depende de su estado. Muchos, como los primates y ciertas aves, son reubicados en centros de cría o zoológicos “como el Parque de las Leyendas o Chipa, que tienen muchos animales provenientes de este tráfico”, detalló el ingeniero.

Historias de animales salvajes encontrados en Lima

Solo en Lima, el Serfor recuperó 67 monos en lo que va del año. La mayoría apareció en viviendas, comercios o incluso abandonados en la vía pública, todos con signos evidentes de maltrato y desnutrición.

Animales como el zorrito Run Run y un oso perezoso captaron la atención ciudadana en los últimos años. Run Run, por ejemplo, fue adoptado como si fuera un cachorro doméstico y terminó mostrando un comportamiento salvaje incontrolable, lo que obligó a su rescate y reubicación en un centro especializado. “Ese ejemplar, al ser extraído del medio silvestre, es casi imposible retornarlo al mismo. Se ha tenido que colocar en un centro de cría”, explicó Lozada Cañote.

Cría de zorro andino. Foto: SERFOR

Estas historias muestran el daño irreversible que el tráfico genera en la fauna silvestre y en las familias que, muchas veces por desconocimiento, participan de este delito.

La ciudadanía puede denunciar cualquier indicio de tráfico, venta o tenencia de fauna silvestre a través del número 947 588 269 por WhatsApp. “Una vez que alguien identifica un caso y deja el mensaje en este número, nosotros inmediatamente recibimos la denuncia e iniciamos la intervención correspondiente en la región”, informó Lozada Cañote. La colaboración ciudadana es fundamental para detener este mercado ilegal y proteger la biodiversidad peruana.

Regalar fauna silvestre es regalar sufrimiento y poner en riesgo la salud de los niños, las familias y los ecosistemas. La responsabilidad es de todos.