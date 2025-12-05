Promoción escolar casi se queda sin fotos en la playa por restricciones en Pimentel: tuvieron que buscar otras opciones

Agentes municipales impidieron la sesión fotográfica de una promoción escolar en la playa. Fuente: Exitosa

Una promoción de quinto de secundaria que acudió a las playas de Pimentel para tomarse su tradicional sesión de fotos fue obligada a retirarse luego de ser intervenida por agentes municipales, quienes exigieron un permiso especial para esta actividad. El hecho generó malestar entre los estudiantes y reabrió el debate sobre las restricciones para el uso de espacios públicos en este distrito turístico de Lambayeque.

Lo ocurrido quedó registrado en videos y testimonios, donde agentes municipales informan a los fotógrafos sobre la supuesta obligatoriedad del permiso. Sin embargo, al día siguiente, el propio alcalde Enrique Navarro negó que existan restricciones o cobros para la toma de fotografías en espacios públicos. Esta contradicción ha provocado desconcierto entre los ciudadanos y visitantes.

Además del malestar provocado entre los afectados, destaca la desigual aplicación de normativas: mientras se restringen actividades inocuas como las sesiones fotográficas, se advierte tolerancia hacia prácticas más riesgosas, como el alquiler informal de cuatrimotos en la playa, muchas veces conducidas por menores de edad y sin control alguno.

Los alumnos de quinto de secundaria “B” de la I.E. San José de Moro, del distrito de Pacanga, llegó este miércoles 3 de diciembre hasta la playa de Pimentel para tomarse sus fotografías de fin de año en el muelle y la arena. Su entusiasmo se vio truncado cuando agentes municipales intervinieron la sesión y comunicaron que solo podían continuar si presentaban un permiso entregado por la comuna.

Frente al inesperado requerimiento, los escolares y sus acompañantes optaron por retirarse y trasladarse hasta Puerto Eten, donde pudieron completar su sesión fotográfica sin mayores inconvenientes. Exitosa informó que este episodio refleja la falta de claridad normativa y la improvisación en la gestión de espacios turísticos en el balneario lambayecano.

La situación se torna más controversial considerando que, apenas un día antes de la intervención, el alcalde Enrique Navarro había asegurado públicamente que no existe exigencia de permisos ni pagos para realizar sesiones de fotos en la playa. La confusión entre la normativa interna y el discurso oficial evidencia una profunda incoherencia en la administración local, afectando directamente la experiencia de residentes y turistas.

Vecinos y usuarios han resaltado que, mientras se limitan actividades seguras como la fotografía, las autoridades hacen la vista gorda ante el alquiler no regulado de cuatrimotos, que circulan sin control ni supervisión adecuada, generando mayor riesgo para todos en la playa. Esta disparidad ha aumentado la indignación y la percepción de desorden en la gestión municipal.

Ante la controversia, la comunidad reclama una normativa técnicamente sustentada y una política pública que priorice la seguridad y el correcto uso de los espacios públicos, siendo coherente tanto en la comunicación como en la fiscalización.

Pareja de novios tampoco pudo tomarse fotos en Pimentel

Solo días antes, una pareja de novios vivió una situación similar, según denunció Exitosa. Los agentes municipales les impidieron realizar su sesión de fotos en la playa bajo el mismo argumento del permiso obligatorio, generando indignación entre los afectados y la opinión pública por tratarse de una actividad sin mayor impacto en el uso de los espacios.

Tras viralizarse ambos casos, la Municipalidad Distrital de Pimentel emitió un comunicado señalando que cualquier actividad fotográfica, audiovisual o comercial en zona de playa requiere permiso, amparándose en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente. La entidad afirmó que las intervenciones buscan “garantizar el orden y el uso adecuado de los espacios públicos”.

No obstante, horas después, el alcalde Enrique Navarro contradijo abiertamente esa postura: “En Pimentel no se cobra por tomar fotografías [para] cualquier ciudadano que visite nuestro balneario”, destacó el burgomaestre ante medios locales, agregando más incertidumbre a la situación.

Colegio de Turismo de Lambayeque cuestiona prohibición de sesiones fotográficas

La decana del Colegio de Turismo de Lambayeque, Rosse Esparza, manifestó su preocupación por el impacto negativo que estas intervenciones generan en la imagen turística de Pimentel y de toda la región. “Para nosotros es lamentable escuchar que los visitantes se van decepcionados por el simple hecho de no permitirles tomarse fotografías en un espacio público. Pimentel es conocido como el principal balneario en la región Lambayeque, forma parte de los principales circuitos y paquetes turísticos, y un espacio público no puede ser afectado de esa manera”, explicó Esparza a Exitosa.

La especialista advirtió que la prohibición o las trabas para realizar actividades turísticas no solo afecta a Pimentel, sino a la percepción del destino Lambayeque en general. “Definitivamente, acciones que maltratan al visitante, que maltratan a los emprendedores locales, perjudican nuestra imagen como destino turístico y esto nos lleva a que los visitantes, los turistas, excursionistas, puedan tomar la decisión de acudir a otras regiones que también tienen potencial similar al nuestro”, añadió.

Esparza apeló a la necesidad de criterio técnico y personal capacitado en la gestión edil. Subrayó que las autoridades deben priorizar la sensibilización y la asistencia técnica antes que la fiscalización punitiva. La decana resaltó que, mientras los fotógrafos actúen de manera adecuada y conforme a los protocolos, no deberían enfrentar restricciones arbitrarias. Finalmente, exhortó a los municipios a trabajar conjuntamente con el sector turístico y profesionalizar la atención al visitante para asegurar un turismo sostenible, accesible y competitivo que no limite las experiencias que hacen atractivo al destino.