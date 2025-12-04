Paula Arias respalda el romance entre Yahaira Plasencia y Luis Fernando “Don Diablo”: “los quiero mucho a los dos”

La líder de Son Tentación no dudó en respaldar la relación de su amiga con el empresario Luis Fernando Rodríguez, destacando la felicidad y tranquilidad que ve en la pareja pese a las críticas recientes (América Hoy)

La relación entre Yahaira Plasencia y Luis Fernando, conocido como “Don Diablo”, recibió el respaldo público de Paula Arias, quien asegura que el empresario siempre mostró cortesía y consideración con su entorno.

La líder de Son Tentación destacó que la cercanía con ambos le permite emitir una opinión sustentada en vivencias directas. Afirma que su amiga luce serena y enfocada en una etapa distinta, lejos de tensiones mediáticas y críticas sin fundamento.

Por otra parte, las declaraciones de Pamela López, quien aconsejó a Yahaira mantener distancia de Luis Fernando, despertaron sorpresa en Arias, convencida de que la historia reciente entre ambas partes fue cordial. La artista recalca que solo desea ver a su amiga estable y protegida.

Paula Arias defiende a su amiga

La cantante sostiene que las críticas hacia Luis Fernando carecen de sustento y defiende su comportamiento atento, convencida de que solo quienes comparten espacios con ellos pueden describir con justicia su relación. (América Hoy)

Paula Arias decidió pronunciarse sobre la relación de Yahaira Plasencia con Luis Fernando, conocido como “Don Diablo”, y lo hace con total claridad. La intérprete de salsa describe al empresario como un hombre correcto y atento, cualidades que, según explica, observa desde hace mucho tiempo. En su intervención subraya que la amistad que mantiene con ambos le permite evaluar con conocimiento propio lo que ocurre a su alrededor.

“Yo lo quiero mucho a los dos. Él siempre se me ha hecho muy bueno, muy caballero, muy atento”, afirmó Arias para ‘América Hoy’. Su defensa se dirige también hacia quienes critican sin cercanía real con la pareja. La cantante sostiene que la distancia digital genera comentarios impulsivos que no reflejan la verdad. “Los que están detrás de un celular, detrás de una pantalla, y que no conocen a la persona, pueden decir misa sin conocerlo”, declara.

Arias insiste en que solo quienes viven de cerca una situación pueden ofrecer un juicio justo, por lo que su respaldo no se basa en rumores. “Una vez que tú conoces a la persona realmente, puedes dar fe como yo lo puedo dar, que puedo decir que él es muy buena persona”, remarcó. Para la artista, la opinión pública suele construir historias paralelas que no coinciden con lo que ella observa en su entorno cotidiano.

Pamela López y su cambio de discurso

Arias expresa desconcierto ante el cambio de postura de Pamela López, pues recuerda que antes hablaba con gratitud de Luis Fernando y considera inexplicable la distancia repentina entre sus palabras públicas y privadas. (América Hoy)

La opinión reciente de Pamela López acerca de Luis Fernando generó desconcierto en Paula Arias. La artista recordó que la relación entre ellos finalizó de forma cordial y que, según su versión, existía un agradecimiento explícito por etapas difíciles que atravesaron juntos. La salsera expresa su sorpresa por el giro repentino en el discurso de López, quien recomendó a Yahaira mantener cautela frente al empresario.

“Me extraña mucho cómo ha cambiado su manera de hablar de él”, comentó Paula. Su afirmación se basa en conversaciones previas donde, según afirma, López reconocía el apoyo de Luis Fernando durante momentos delicados. Arias relató que en esas ocasiones la todavía esposa de Christian Cueva valoraba el respaldo que había recibido, especialmente en situaciones vinculadas a sus hijos.

Para Arias, la coherencia entre lo que se dice en privado y lo que se expresa en público resulta fundamental, por lo que el cambio de narrativa la desconcierta. Su testimonio sugiere que, desde su perspectiva, la historia entre López y Luis Fernando terminó sin conflictos notorios. “Yo también lo he escuchado hablar de una manera muy cordial sobre Pamela”, dijo.

La cantante evita confrontaciones y se limita a exponer lo que conoce por experiencia cercana. “Yo lo único que puedo decir son muchas cosas buenas”, indica. A manera de distensión, incluso lanza una broma que refleja la confianza que mantiene con la pareja: “Él sí está 24/7 con Yaha, jajaja. Yo, el amén. Los quiero mucho a los dos”.

La felicidad de su amiga<b> </b>

La cantante afirma que respeta el proceso afectivo de Yahaira y cree que su tranquilidad evidencia un periodo positivo, por lo que evita emitir juicios y reafirma que solo acompaña lo que ella decida vivir. (América Hoy)

Paula Arias dejó claro que su prioridad es la tranquilidad de Yahaira Plasencia. La cantante explica que su opinión nace de lo que observa en la artista, a quien ve en un momento de paz emocional. Para ella, la seguridad y estabilidad que proyecta su amiga demuestran que vive una etapa positiva, sin presiones externas y sin necesidad de justificar su situación afectiva ante la opinión pública.

“Yo donde ella sea feliz y donde la vea tranquila, así como la veo con Luis Fernando, yo feliz”, indica Arias. Su declaración reafirma la cercanía que mantiene con la salsera y su determinación de acompañarla sin importar las versiones que circulen alrededor de la nueva relación.

Arias resalta que Yahaira debe ser quien defina qué desea comunicar sobre su vida privada. Considera que las decisiones sentimentales corresponden únicamente a ella. “Ella es la indicada del momento que quiera decir algo, si está enamorada, si realmente está empezando a salir o no”, señala. Con ello reafirma que no pretende interferir ni asumir vocerías ajenas.