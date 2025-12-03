Crece venta de viviendas de 30 m2 en Lima: Son más chicas que las VIS del Estado

Los departamentos más chicos crecen en interés, pero son más chicos que las viviendas de interés social del Estado. - Crédito Captura de Trovit

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) ha informado que el mercado inmobiliario de Lima Metropolitana está a puertas de alcanzar su mayor nivel de ventas en más de una década. Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de CAPECO, durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 95, reveló que, con los resultados de los tres primeros trimestres del año, solo se necesitan 1.177 viviendas vendidas en el cuarto trimestre para superar el récord histórico del 2013. “De mantenerse esta tendencia, las ventas del 2025 cerrarían con un crecimiento de 28.3% respecto al 2024″, apunta el gremio.

Sin embargo, entre los detalles que más han destacado en estos resultados es el aumento de compras de viviendas de pocos metros cuadrados. Si bien las que están entre 51 y 80 metros cuadrados dominaron las preferencias, la venta de las de 30 metros cuadrados crecieron en 250%,

Aunque son 0,9% de las viviendas del mercado, se debe resaltar que esta nueva vivienda de 30 metros cuadrados, configura una vivienda pequeña, inclusive más que las viviendas de interés social que financia el Estado peruano: las unifamiliares tienen una extensión mínima de 35 metros cuadrados.

Vivir en Lima Metropolitana implica un gasto elevado. Según el informe más reciente de Urbania, el costo promedio del metro cuadrado en la ciudad alcanza los S/ 6.792. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Datos de venta de viviendas

“El informe también reveló que el rango 5 de viviendas concentró el 52.4% de las ventas en el tercer trimestre de 2025 y creció 18.7% frente al trimestre anterior. Las unidades de 51 a 80 m² dominaron las preferencias con el 62.4% del total vendido, mientras que las viviendas de menos de 30 m², aunque representan apenas el 0.9% del mercado, crecieron 250% en el mismo periodo”, señaló Capeco

Si bien esta última tendencia no abarca tanto del porcentaje de ventas, sí ha subido en gran porcentaje el interés por estas. Se debe destacar, sin embargo, que se debe asegurar que una vivienda más chica contemple y cumple con las instalaciones adecuadas para la provisión de agua potable, instalaciones sanitarias, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, así como para la conservación de alimentos y eliminación de residuos.

Por otro lado, este dinamismo contrasta con una oferta inmobiliaria en descenso. “En el tercer trimestre del 2025, la oferta cayó 2.3% respecto al segundo trimestre y 5.8% frente al inicio del año, registrando 1,049 proyectos activos, una cifra inferior a la del mismo periodo del 2024. Mientras Lima Moderna y Lima Top mostraron fuertes retrocesos, Lima Centro creció 25% en nuevos proyectos, favorecida por la consolidación de edificios de gran altura”, afirman.

Viviendas de interés social. La inclusión de la autoconstrucción como una alternativa oficial representa un cambio significativo en la política habitacional del país. Este enfoque reconoce la realidad de muchas familias peruanas que, ante la falta de recursos, optan por construir sus viviendas de manera progresiva y con sus propios medios. Créditos: difusión

Los distritos

Asimismo, Valdivia indicó que el Top 10 de distritos concentra el 72.2% de las ventas del último año, con crecimientos destacados en Miraflores, Surquillo, San Isidro, San Miguel y Santiago de Surco, todos con incrementos superiores al 50%.

Durante su exposición, el vicepresidente ejecutivo de Capeco remarcó la necesidad de fortalecer la gestión urbana, la planificación del suelo y la articulación con proyectos de infraestructura para sostener el crecimiento del sector. Subrayó también que la vivienda social será el principal motor del mercado, por lo que se requiere un urgente ajuste de la política habitacional. “La inversión en subsidios de vivienda es rentable, eficiente y genera rápido retorno al Estado”, enfatizó.

Con un mercado en expansión y una demanda que supera a la oferta, la Cámara Peruana de la Construcción confirma que Lima Metropolitana atraviesa un ciclo inmobiliario sin precedentes, con gran potencial de desarrollo urbano y social.