Perú

Congreso aprueba primer viaje presidencial de José Jerí, ¿cuándo saldrá del Perú y qué actividades tendrá en Ecuador?

Con 81 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones, el Pleno del Parlamento aprobó la salida del mandatario interino

Mandatario saldrá del país el
Mandatario saldrá del país el próximo viernes 12 de diciembre. | Presidencia

El Pleno del Congreso aprobó la solicitud del presidente José Jerí para que realice su primer viaje oficial al exterior, rumbo a Ecuador, el viernes 12 de diciembre de 2025. En una jornada decisiva, la solicitud del Ejecutivo obtuvo 81 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones.

Este permiso posibilita al mandatario a asistir a un evento clave en el marco de las relaciones bilaterales entre Perú y Ecuador, en estricto cumplimiento de las normativas constitucionales y la reciente legislación que habilita la gestión remota de la Presidencia durante ausencias temporales.

La autorización, gestionada mediante la Resolución Legislativa N° 13423, fue procesada y asentada en los registros oficiales el 2 de diciembre. El mandatario presentó su solicitud en una carta enviada al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, en la que detalló que el objetivo de su viaje es participar en el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador, pautado para desarrollarse en la ciudad de Quito. Esta cita constituye el principal mecanismo bilateral de diálogo y coordinación política entre ambas naciones y representa un compromiso estratégico en el contexto de los desafíos regionales actuales.

La invitación formal partió del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien el 8 de noviembre convocó al mandatario a participar de la jornada binacional, alineando así las prioridades de ambos países para el período 2025-2026. Durante el debate parlamentario, varios legisladores resaltaron la importancia de que Perú esté representado al más alto nivel en este foro, especialmente dadas las preocupaciones compartidas en materia de seguridad, desarrollo fronterizo y gestión de recursos hídricos.

Esta es la agenda del
Esta es la agenda del presidente José Jerí en Ecuador. Foto: El Universal / Andina

El viaje contará con un fuerte componente simbólico, pues será la primera salida internacional de Jerí desde que asumió la presidencia, a poco más de dos meses de su toma de mando. Además, ocurrirá en el contexto de un estado de emergencia vigente en Perú. Al igual que su predecesora, el mandatario operará desde el extranjero por medios digitales, en concordancia con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y sus recientes modificaciones que regulan la administración remota de altos funcionarios.

¿Cuándo saldrá del Perú y qué actividades tendrá en Ecuador?

El programa preliminar para el próximo 12 de diciembre señala un día intenso para el presidente y su comitiva. La partida desde Lima está prevista para las 7:00 horas, llegando a Quito alrededor de las 9:00. La jornada incluirá:

  • Reuniones bilaterales de ministros de Perú y Ecuador, en las primeras horas del día.
  • Reunión privada entre Jerí y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa.
  • Ceremonia inaugural y sesión plenaria del Gabinete Binacional, con intervenciones de ambos mandatarios y un diálogo entre los ministros de Estado, donde se presentarán los principales logros y desafíos conjuntos.
  • Suscripción de la Declaración Presidencial de Quito 2025 y adopción del Plan de Acción de Quito, documentos fundamentales para el trabajo conjunto futuro.
  • Declaración a la prensa y foto oficial, seguido de un almuerzo de trabajo ofrecido por el presidente Noboa en honor al jefe de Estado peruano.
  • Finalmente, la despedida oficial y regreso de la delegación está programada para el final de la tarde.

Esta visita representa una oportunidad estratégica para renovar el compromiso bilateral y coordinar políticas en áreas críticas, en beneficio de las poblaciones fronterizas y de todo el país. La adopción de esquemas de gestión presidencial remota garantiza la continuidad del gobierno sin interrupciones y sienta precedentes para ejercicios futuros en el ámbito diplomático y administrativo peruano.

