Festival del Panetón 2025 en Lima: fechas, horarios y lugar del evento que renueva el espíritu de la Navidad en Miraflores

El Pasaje Porta de Miraflores se convierte del 11 al 14 de diciembre en sede del Festival del Panetón y Cacao, uno de los eventos navideños más esperados.

La llegada de diciembre transforma el Pasaje Porta de Miraflores en el epicentro de una de las celebraciones más esperadas por los amantes de la Navidad en Lima. Este año, el Festival del Panetón y Cacao se realizará del 11 al 14 de diciembre y reunirá a los maestros panetoneros más destacados del país en una cita que celebra a uno de los productos más emblemáticos de la mesa navideña peruana: el panetón.

Durante cuatro días, la creatividad y la tradición convergen en presentaciones que exploran tanto recetas clásicas como versiones innovadoras, saludables y llenas de identidad nacional. Más de diez maestros panetoneros presentarán colecciones que van desde recetas tradicionales hasta propuestas que integran insumos peruanos y técnicas contemporáneas. Los asistentes podrán descubrir, aprender y disfrutar de la riqueza de la panadería local en un espacio diseñado para compartir y celebrar.

La variedad de alternativas artesanales es uno de los principales atractivos del evento. Cada panetón ha sido elaborado cuidadosamente a mano, con ingredientes seleccionados y procesos que evocan la calidez de las fiestas. El festival representa una oportunidad para apoyar a pequeños productores y para que las familias descubran nuevas formas de disfrutar la Navidad en un ambiente de celebración y comunidad.

Propuestas saludables e inclusivas

La línea saludable destaca opciones como el Panetón Saludable Versión Keto (550 g), preparado con harina de almendras, linaza tostada, aceite de coco, mantequilla de almendras y endulzado con fruto del monje. Esta alternativa libre de gluten y azúcar añadida incluye un relleno de almendras laminadas, arándanos deshidratados y coco tostado, resultando ideal para quienes quieren cuidar su alimentación sin sacrificar sabor ni tradición.

Otra propuesta es el Panetón Vegano de Maíz Morado (700 g), elaborado con harinas integrales, panela orgánica y color violeta natural, relleno de castañas y arándanos, que resalta la identidad peruana y suma valor nutritivo. El Panetón de Lúcuma (700 g), con harina de lúcuma y gotas de cacao al 55%, ofrece una opción tradicional con un toque elegante.

Para los amantes de lo clásico, el festival exhibe panetones premium como el Panetón italiano con Crema de Pistachos (700 g), distinguido por su masa madre, fermentación lenta y relleno de pasas rubias, pecanas y castañas, combinado con una suave crema de pistachos sin azúcar añadida. También destaca el panetón de arándanos con toque de Jamaica y ajonjolí, relleno de una crema intensa de arándanos, y el panetón de pistachos con hierba luisa, que incorpora una mezcla refrescante y sofisticada. El tradicional chocotón con crema de chocolate ofrece una variedad suave y esponjosa que busca conquistar a los paladares más exigentes.

Tradición, unión y oportunidades de negocio

El festival no solo celebra la creatividad y la tradición; también resalta el carácter social del panetón en el Perú. De acuerdo con Worldpanel by Numerator, el 31% del volumen total de panetón comprados en la campaña navideña se utiliza como regalo, práctica profundamente arraigada entre familias, amigos y colegas. Esta costumbre fortalece el papel del panetón como símbolo de unión y generosidad, reafirmando su importancia en la cultura local.

El panetón como obsequio representa una oportunidad estratégica para marcas y productores. La relevancia de esta categoría en la economía de temporada impulsa a los principales exponentes de la panadería artesanal a consolidar su presencia y ofrece a los visitantes la posibilidad de descubrir nuevos sabores de la Navidad peruana. El Festival del Panetón y Cacao se posiciona así como un espacio imprescindible para quienes buscan celebrar, apoyar la producción local y renovar tradiciones en cada mesa familiar.