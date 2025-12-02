Estas son las enfermedades asociadas al uso de celulares en niños

Muchos expertos coinciden en que no conviene entregar un smartphone propio a niños menores de 10–12 años (Freepik)

Desde hace varios años, el uso de teléfonos inteligentes se ha vuelto cada vez más común incluso desde edades tempranas. En el Perú, de acuerdo con reportes de Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), muchos niños y adolescentes han incrementado sus horas frente a dispositivos electrónicos como celulares, tablets o videojuegos.

Los especialistas advierten que ese uso excesivo puede generar consecuencias negativas para la salud física, mental y emocional de los menores. Por ello, es importante conocer cuáles son las enfermedades o problemas asociados al uso habitual de celulares en niños, y cómo regular su uso de forma responsable.

Enfermedades causadas por el uso de celulares en niños

Problemas físicos

El uso intensivo de celulares y otros dispositivos electrónicos puede afectar la vista: en muchos niños se ha observado un aumento de casos de miopía y otros problemas visuales. Además, al pasar muchas horas sentado o inmóvil frente a la pantalla, se reduce la actividad física, lo que favorece un estilo de vida sedentario. Esa combinación (poco movimiento, sedentarismo y menor exposición a actividades al aire libre) incrementa el riesgo de sobrepeso, obesidad y problemas asociados al metabolismo. También se han reportado molestias musculoesqueléticas: por ejemplo, EsSalud advierte que el uso prolongado de tablets y smartphones puede provocar tendinitis u otros dolores en manos y articulaciones en algunos niños.

Problemas del sueño, desarrollo y salud general

El uso intensivo de celulares y otros dispositivos electrónicos puede afectar la vista (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso excesivo de pantallas puede alterar los patrones de sueño: varios estudios muestran que cuando los niños usan dispositivos electrónicos muchas horas al día, tienen mayor probabilidad de dormir menos y de tener menor calidad del sueño. Esa falta de descanso afecta su desarrollo físico y cognitivo. Además, los hábitos sedentarios sumados a una menor actividad física pueden influir negativamente en su crecimiento saludable.

Problemas mentales, emocionales y de comportamiento

El uso excesivo de celulares en niños está asociado con trastornos de conducta, déficit de atención, dificultades de aprendizaje, impulsividad y problemas de autocontrol. También puede originar o agravar problemas de ansiedad, depresión, aislamiento social o dificultades para regular las emociones. Las pantallas pueden sustituir interacciones sociales reales: los niños pueden pasar menos tiempo jugando con otros, compartiendo con sus amigos o participando en actividades colectivas, lo que limita su desarrollo social y emocional. Además, la dependencia de los dispositivos puede interferir con el rendimiento escolar, la concentración y el desarrollo de habilidades cognitivas.

En conjunto, estos efectos físicos, mentales, emocionales y sociales evidencian que el uso indiscriminado de celulares en la infancia no es inocuo, y puede tener consecuencias duraderas si no se regula adecuadamente.

¿Cuál es la edad recomendada para que los niños usen celular?

El uso de dispositivos electrónicos en niños no debe superar las dos horas diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe una edad “mágica” universal para todos los niños, pero las autoridades de salud suelen recomendar moderación y mucha supervisión. En el contexto peruano, el Minsa sugiere que el uso de equipos electrónicos en niños debe regularse con cuidado: idealmente, evitar que los niños muy pequeños pasen largas horas con celular o tablet, y no permitir un uso excesivo diario. A juicio de especialistas, en los primeros años (infancia temprana) lo más sano es priorizar actividades físicas, juegos al aire libre, interacción social real y desarrollo cognitivo a través de experiencias directas, antes que pantallas.

Por tanto, muchos expertos coinciden en que no conviene entregar un smartphone propio a niños menores de 10–12 años, salvo que haya supervisión estricta, reglas claras y uso muy limitado. Aun así, lo ideal es usar celulares solo cuando sea necesario, bajo supervisión adulta y sin reemplazar otras actividades importantes del desarrollo.

Niños: cuánto tiempo al día deberían usar el celular

Según recomendaciones locales del Minsa, el uso de dispositivos electrónicos en niños no debe superar las dos horas diarias. Estudios internacionales además sugieren que más de 2 horas al día ya se asocian con efectos negativos (sedentarismo, cambio en hábitos de sueño, menor actividad física) riesgo de adicción a pantallas, dificultades emocionales o de comportamiento.

Para niños más pequeños (preescolares o primeros años de primaria), lo recomendable es aún menos tiempo, y siempre acompañado de supervisión adulta. En la adolescencia, si bien puede haber más autonomía, conviene limitar el uso recreativo y priorizar momentos de descanso, estudio, socialización real y actividad física, para evitar efectos adversos a largo plazo.