Ariana Orué demanda a la Comisión de Ética investigar a trabajadores del Congreso captados en sede fujimorista

Comisión de Ética inicia proceso preliminar contra Ariana Orué

La congresista de Podemos Perú, Ariana Orué, pidió que el caso de los trabajadores del Congreso que fueron captados realizando actividades en un local de Fuerza Popular durante su horario laboral sea enviado con urgencia a la Comisión de Ética.

Para la parlamentaria, las imágenes difundidas por Cuarto Poder afectan la credibilidad del Parlamento y requieren un tratamiento inmediato, imparcial y transparente. “Todo se tiene que investigar y que vaya a la Comisión de Ética”, afirmó en un video difundido por Canal N, al exhortar al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, a derivar el caso sin demora.

Pide un proceso imparcial: “La misma vara para todos”

Orué recordó que ella misma fue investigada anteriormente por un caso similar y remarcó que el actual proceso debe conducirse con el mismo rigor. Insistió en que no puede haber distinciones partidarias ni protecciones políticas. A su juicio, la situación evidenciada en el reportaje muestra fallas serias en los criterios de contratación del Parlamento, pues hay trabajadores que aparentemente no cumplen funciones concretas dentro de las áreas a las que figuran asignados. “Lo ideal es que no haya trabajadores fantasmas en ninguna institución pública”, señaló.

Ética abre indagación preliminar contra Ariana Orué por uso de trabajador como chofer y presunto nepotismo

La congresista advirtió que tanto los funcionarios que contratan como los empleados contratados deben responder ante cualquier irregularidad u omisión en el cumplimiento de sus funciones.

Cuestiona justificación de Fuerza Popular sobre trabajo externo

Consultada sobre las declaraciones del secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta —quien señaló que los trabajadores de confianza pueden realizar tareas políticas y no están obligados a marcar tarjeta—, Orué fue enfática en marcar distancia. “A una cosa es que no cumplan horario, y otra es que realicen funciones fuera del Parlamento que no les corresponden”, indicó. Para la legisladora, el régimen de confianza no habilita el uso del horario laboral pagado por el Estado para cumplir actividades partidarias.

El caso que desató la controversia: trabajadores en local partidario

La investigación de Cuarto Poder reveló que al menos tres trabajadores parlamentarios—Carmela Paucará, Geraly Ulloa y Jorge Llerena Portugal—fueron vistos de manera recurrente en la sede de Fuerza Popular en el distrito de Santa Beatriz, lejos del Congreso, durante su jornada laboral.El reportaje documentó reuniones, coordinaciones e incluso el ingreso del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, al mismo inmueble en vehículo oficial.

Al ser consultados, algunos legisladores señalaron no conocer a los trabajadores que figuran como parte de sus oficinas. En ciertos casos, ninguna dependencia legislativa reconoció su presencia en los pasillos del Parlamento.

Mientras Orué pide una investigación drástica, Luis Galarreta, también candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Keiko Fujimori, sostiene que “no hay irregularidad”, pues —según dijo— “un trabajador de confianza puede realizar labores políticas si así lo dispone su congresista”.

Luis Galarreta fue también presidente del Congreso. Foto: Andina

Orué señala brechas en control migratorio y pide más tecnología

En paralelo, la congresista también se refirió a la situación en la frontera norte. Como presidenta de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, relató que durante una reciente visita a Tumbes, Migraciones alertó sobre la falta de recursos y tecnología para controlar el ingreso de personas sin documentación, especialmente en horarios nocturnos. Para Orué, mejorar el equipamiento y la infraestructura tecnológica es urgente y permitiría reforzar la vigilancia fronteriza sin depender únicamente de estados de emergencia.