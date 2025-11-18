Perú

Congresista Ariana Orué se victimiza en la Comisión Ética y denuncia presunto seguimiento: “Desde hace meses vengo siendo reglada”

La comisión aprobó por mayoría la denuncia contra la parlamentaria por usar a personal de su despacho para tareas fuera del horario laboral

Ética investiga a Ariana Orué por presunto uso indebido de personal y contratación del allegado de su hermana

En su intervención ante la Comisión de Ética Parlamentaria, la congresista Ariana Orué (Podemos Perú) se presentó como víctima y denunció que, desde hace varios meses, estaría siendo objeto de un supuesto seguimiento. Según explicó, ese presunto “reglaje” sería el origen de las imágenes difundidas por un programa dominical, en las que se le observa siendo trasladada a un gimnasio por su coordinador parlamentario.

“Desde hace meses vengo prácticamente, eh, denunciando un reglaje de hace meses. No sé si es por parte de los medios o por parte de los políticos a quienes yo estoy fiscalizando”, afirmó ante el grupo de trabajo.

La legisladora sostuvo que esta supuesta vigilancia constante ha afectado su seguridad y la de su entorno más cercano. “Estos acontecimientos lo que han hecho es vulnerar mi integridad, vulnerar mi seguridad, vulnerar también la integridad de mi familia”, señaló, al acusar a la prensa de haber “tergiversado la información veraz” para obtener réditos políticos. Calificó los reportes televisivos como “titulares amarillistas que priorizan el lucro antes que la información”.

Comisión de Ética inicia proceso
Orué pidió a los congresistas evaluar su caso “con total objetividad”, dejando de lado lo que describió como presiones mediáticas. Aseguró que los hechos difundidos tienen un trasfondo político, pues ―según argumentó― surgieron a partir de sus acciones de fiscalización en el Callao. “Coincidentemente, a través de la fiscalización que vengo haciendo, tanto al gobierno local como al gobierno regional […] se ha hecho prácticamente un reglaje y este tipo de cuestionamientos sin fundamento”, sostuvo.

Mal uso de recursos públicos

La denuncia de oficio aprobada por la Comisión de Ética se basa en imágenes de Cuarto Poder que muestran a su coordinador parlamentario, Álex Paredes, trasladándola a su gimnasio, esperándola dentro de la camioneta y regresándola luego a su domicilio, antes de llevarla al Congreso. El trabajador, que percibe un salario de 3.100 soles, habría realizado esas funciones durante el horario laboral.

Inicialmente, Orué negó ante la prensa que su personal la movilizara: “Yo me voy al gimnasio por mis propios medios. Mis asesores siempre están en comisión. No me movilizan para ir al gimnasio”. Sin embargo, más tarde admitió que su coordinador sí la trasladó: “Me ha llevado un par de veces fuera del horario laboral. Fuera del horario laboral puede hacer lo que quiere. Si estamos fuera del horario laboral, ¿por qué sería un mal uso de recursos?”.

Congresista Ariana Orué se pronuncia tras denuncia de usar trabajador para hacer labores particulares | Canal N

Durante la sesión, mantuvo esa línea defensiva. Aseguró que no utilizó bienes públicos y que el vehículo en el que se desplazó no pertenece al Congreso. “Quiero dejar en claro que el vehículo en el cual el señor Alex Paredes me trasladó no es un vehículo oficial que me haya asignado el Congreso de la República”, afirmó. También precisó que el combustible no proviene del presupuesto institucional y que su coordinador actuó fuera de su jornada: “Él ha estado fuera del horario laboral”.

Pese a eso, el citado grupo de trabajo aprobó por mayoría abrir una denuncia de oficio en contra de la parlamentaria de Podemos Perú y se inicia la etapa de la indagación preliminar.

