Perú

¡Atención! Sunat ofrece rebaja total de multas para arrendadores y profesionales independientes por declarar renta fuera de plazo

Primera y cuarta categoría. La nueva disposición beneficia especialmente a quienes alquilan inmuebles o cobran por recibos por honorarios, incluso después de ser notificados

Guardar
La SUNAT introduce una amnistía
La SUNAT introduce una amnistía focalizada para regularizar declaraciones tardías del Impuesto a la Renta sin multas.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) modificó el Reglamento del Régimen de Gradualidad aplicable a la infracción del artículo 176.1 del Código Tributario, abriendo la puerta a una reducción significativa de multas por la presentación fuera de plazo de declaraciones de Impuesto a la Renta (IR) de primera y cuarta categoría, así como de la declaración anual de rentas distintas a tercera categoría.

El cambio, implementado a través de la Resolución de Superintendencia Nº 000355-2025/SUNAT, introduce nuevos incentivos tanto para la subsanación voluntaria como para la inducida, permitiendo a los contribuyentes regularizar su situación fiscal con sanciones mínimas o nulas.

Sunat ofrece rebaja total de multas por declarar renta fuera de plazo

Según el nuevo artículo 13-C del reglamento, la multa por no presentar a tiempo las declaraciones podrá rebajarse al 100% si la rectificación ocurre de manera voluntaria y antes de cualquier notificación de SUNAT.

En la práctica, esto significa que quienes tengan pendientes pagos a cuenta de Impuesto a la Renta por alquileres (primera categoría) u honorarios profesionales (cuarta categoría) pueden regularizarlos presentando la declaración omitida y pagando el impuesto e intereses correspondientes, sin que se aplique multa alguna.

Alquiler de inmuebles. La Resolución
Alquiler de inmuebles. La Resolución Nº 000355-2025/SUNAT permite reducir al cien por ciento la multa por omisión si la subsanación es voluntaria.

Para quienes ya han sido notificados por SUNAT, la rebaja también resulta considerable. Si la subsanación se efectúa después de la notificación pero dentro del plazo fijado, el descuento puede llegar al 90%, lo que reduce una sanción usual de S/540 a solo S/54.

Además, la SUNAT establece que, incluso si el proceso hubiera ingresado a etapa coactiva, la normativa permite rebajas del 96% al 97%, siempre que la regularización se realice dentro de los plazos previstos.

Sunat elimina monto mínimo de multa en nuevo régimen de gradualidad

Esta medida persigue facilitar la regularización voluntaria y oportuna de las obligaciones tributarias y prioriza el pago del tributo junto a los intereses, quitando protagonismo a la sanción punitiva. Para el tributarista Rafo Inurritegui, la disposición equivale a una “amnistía focalizada” que fomenta la formalización.

Entre los cambios relevantes, el nuevo régimen de gradualidad puede aplicarse incluso a infracciones cometidas con anterioridad a la vigencia de la resolución, siempre que no se hubiera accedido a una rebaja anterior bajo el régimen previo. “Este cambio reconoce algo evidente: lo importante es que el contribuyente pague lo que corresponde, no que se quede atrapado en una multa que solo agrava el problema”, dice el experto.

Trabajadores independientes. Los contribuyentes con
Trabajadores independientes. Los contribuyentes con pagos pendientes de alquileres o honorarios pueden presentar declaraciones omitidas y evitar sanciones.

Para los contribuyentes, esto representa una oportunidad concreta de regularizar sus obligaciones en materia de pagos a cuenta de Impuesto a la Renta de primera o cuarta categoría, así como la declaración anual (cuando corresponda), sin verse enfrentados a sanciones que previamente podían resultar desproporcionadas respecto al incumplimiento formal.

Además, la resolución específica que el monto mínimo de multa no se aplica a las rebajas contempladas en el nuevo esquema. “Es, literalmente, una amnistía focalizada para ponerse al día sin castigos adicionales, fomentando la formalidad y el cumplimiento”, continuó el experto.

Sunat insta a regularizar declaraciones omitidas para acceder a rebajas de multas

Esta política de incentivos se suma a la estrategia de SUNAT para ampliar la base de contribuyentes formales y mejorar el cumplimiento tributario. La modificación normativa ya se encuentra vigente y puede generar impacto inmediato, en especial para personas naturales que alquilan inmuebles o prestan servicios independientes, quienes suelen acumular declaraciones omitidas por desconocimiento o dificultades en la gestión tributaria.

La recomendación para quienes no han presentado sus declaraciones es revisar si existen omisiones en pagos de Impuesto a la Renta de primera o cuarta categoría y regularizarlas a la brevedad, lo que permitirá acogerse al beneficio de rebaja total o parcial de la multa.

En caso de ya haber sido notificados por la administración tributaria, todavía es posible acceder a descuentos importantes siempre que se regularice el cumplimiento dentro del plazo indicado. La disposición no implica devolución ni compensación de pagos efectuados bajo esquemas anteriores de gradualidad.

Temas Relacionados

SUNATImpuesto a la rentaalquilerestrabajadores independientesrecibos por honorariosperu-economia

Más Noticias

Frontera entre Perú y Chile: ahora rigen estas medidas en la zona limítrofe por el estado de emergencia

Nuevas restricciones y patrullajes permanentes buscan contener el ingreso irregular de extranjeros y combatir actividades ilícitas, mientras autoridades locales y nacionales coordinan acciones

Frontera entre Perú y Chile:

Paraguay aprueba los tres pedidos de Perú para extraditar a ‘El Monstruo’: ¿qué impide su salida del país?

Las tres solicitudes presentadas por la justicia peruana recibieron respaldo en tribunales paraguayos, pero la entrega del presunto cabecilla criminal sigue en pausa debido a apelaciones y requerimientos procesales que mantienen en suspenso su traslado a Lima

Paraguay aprueba los tres pedidos

Elige tu local de votación: esta es la fecha límite para escoger el centro donde vas a votar en las Elecciones 2026

Los electores deberán considerar la cercanía a su vivienda para elegir tres opciones como sus preferidas para ser sus locales de votación. El proceso seguirá activo durante el mes de diciembre

Elige tu local de votación:

Elecciones primarias 2025: más de 370 locales de votación se instalan hoy para estos comicios

Miles de afiliados de partidos políticos acuden a las urnas este domingo 30 de noviembre para definir candidaturas presidenciales y parlamentarias, en una jornada clave rumbo a las elecciones generales de 2026

Elecciones primarias 2025: más de

¿Por qué es tendencia ‘La maldición’? La referencia a Alianza Lima tras la derrota de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores

La frase ganó popularidad en redes sociales, especialmente en Twitter, tras la coronación de Flamengo en el estadio Monumental de Lima

¿Por qué es tendencia ‘La
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones primarias 2025: más de

Elecciones primarias 2025: más de 370 locales de votación se instalan hoy para estos comicios

¿Sentencias a expresidentes peruanos demuestran qué el país tiene un sistema de justicia firme contra la corrupción?

Tomás Gálvez pide levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez por presunta corrupción

Congreso: candidatos que operen granjas de bots para manipular una elección podrían ir a la cárcel hasta por 10 años

Víctor Rodríguez Monteza también busca volver como fiscal supremo: TC decidirá si anula su destitución

ENTRETENIMIENTO

Ana Paula Consorte sorprende al

Ana Paula Consorte sorprende al aparecer junto a Doña Peta en la final de la Copa Libertadores 2025

Michael Jackson de ‘Yo soy’: De mesera y cocinera a imitadora del ‘Rey del Pop’ en reality de canto

Jorge Salinas: de crecer entre las galerías de Gamarra a ser reconocido por Donatella Versace en los Latin American Fashion Awards

Michael Jackson de ‘Yo Soy’: así fue su impactante presentación de “Thriller”

Pati Lorena, exproductora de ‘Mi mamá Cocina’ rompe su silencio y aclara rumores entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

DEPORTES

¿Por qué es tendencia ‘La

¿Por qué es tendencia ‘La maldición’? La referencia a Alianza Lima tras la derrota de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores

Gabriel Costa se va de Universitario y se convirtió en la tercera salida: “No hay renovación automática y queda libre”

Guillermo Enrique rompió su silencio sobre pelea con Paolo Guerrero y opinó de salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Ensucian la imagen”

Partidos de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026