¡Atención! Sunat ofrece rebaja total de multas para arrendadores y profesionales independientes por declarar renta fuera de plazo

La SUNAT introduce una amnistía focalizada para regularizar declaraciones tardías del Impuesto a la Renta sin multas.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) modificó el Reglamento del Régimen de Gradualidad aplicable a la infracción del artículo 176.1 del Código Tributario, abriendo la puerta a una reducción significativa de multas por la presentación fuera de plazo de declaraciones de Impuesto a la Renta (IR) de primera y cuarta categoría, así como de la declaración anual de rentas distintas a tercera categoría.

El cambio, implementado a través de la Resolución de Superintendencia Nº 000355-2025/SUNAT, introduce nuevos incentivos tanto para la subsanación voluntaria como para la inducida, permitiendo a los contribuyentes regularizar su situación fiscal con sanciones mínimas o nulas.

Sunat ofrece rebaja total de multas por declarar renta fuera de plazo

Según el nuevo artículo 13-C del reglamento, la multa por no presentar a tiempo las declaraciones podrá rebajarse al 100% si la rectificación ocurre de manera voluntaria y antes de cualquier notificación de SUNAT.

En la práctica, esto significa que quienes tengan pendientes pagos a cuenta de Impuesto a la Renta por alquileres (primera categoría) u honorarios profesionales (cuarta categoría) pueden regularizarlos presentando la declaración omitida y pagando el impuesto e intereses correspondientes, sin que se aplique multa alguna.

Alquiler de inmuebles. La Resolución Nº 000355-2025/SUNAT permite reducir al cien por ciento la multa por omisión si la subsanación es voluntaria.

Para quienes ya han sido notificados por SUNAT, la rebaja también resulta considerable. Si la subsanación se efectúa después de la notificación pero dentro del plazo fijado, el descuento puede llegar al 90%, lo que reduce una sanción usual de S/540 a solo S/54.

Además, la SUNAT establece que, incluso si el proceso hubiera ingresado a etapa coactiva, la normativa permite rebajas del 96% al 97%, siempre que la regularización se realice dentro de los plazos previstos.

Sunat elimina monto mínimo de multa en nuevo régimen de gradualidad

Esta medida persigue facilitar la regularización voluntaria y oportuna de las obligaciones tributarias y prioriza el pago del tributo junto a los intereses, quitando protagonismo a la sanción punitiva. Para el tributarista Rafo Inurritegui, la disposición equivale a una “amnistía focalizada” que fomenta la formalización.

Entre los cambios relevantes, el nuevo régimen de gradualidad puede aplicarse incluso a infracciones cometidas con anterioridad a la vigencia de la resolución, siempre que no se hubiera accedido a una rebaja anterior bajo el régimen previo. “Este cambio reconoce algo evidente: lo importante es que el contribuyente pague lo que corresponde, no que se quede atrapado en una multa que solo agrava el problema”, dice el experto.

Trabajadores independientes. Los contribuyentes con pagos pendientes de alquileres o honorarios pueden presentar declaraciones omitidas y evitar sanciones.

Para los contribuyentes, esto representa una oportunidad concreta de regularizar sus obligaciones en materia de pagos a cuenta de Impuesto a la Renta de primera o cuarta categoría, así como la declaración anual (cuando corresponda), sin verse enfrentados a sanciones que previamente podían resultar desproporcionadas respecto al incumplimiento formal.

Además, la resolución específica que el monto mínimo de multa no se aplica a las rebajas contempladas en el nuevo esquema. “Es, literalmente, una amnistía focalizada para ponerse al día sin castigos adicionales, fomentando la formalidad y el cumplimiento”, continuó el experto.

Sunat insta a regularizar declaraciones omitidas para acceder a rebajas de multas

Esta política de incentivos se suma a la estrategia de SUNAT para ampliar la base de contribuyentes formales y mejorar el cumplimiento tributario. La modificación normativa ya se encuentra vigente y puede generar impacto inmediato, en especial para personas naturales que alquilan inmuebles o prestan servicios independientes, quienes suelen acumular declaraciones omitidas por desconocimiento o dificultades en la gestión tributaria.

La recomendación para quienes no han presentado sus declaraciones es revisar si existen omisiones en pagos de Impuesto a la Renta de primera o cuarta categoría y regularizarlas a la brevedad, lo que permitirá acogerse al beneficio de rebaja total o parcial de la multa.

En caso de ya haber sido notificados por la administración tributaria, todavía es posible acceder a descuentos importantes siempre que se regularice el cumplimiento dentro del plazo indicado. La disposición no implica devolución ni compensación de pagos efectuados bajo esquemas anteriores de gradualidad.