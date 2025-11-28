Navidad 2025: Circuito Mágico del Agua presentará espectáculo de luces y drones sobre el nacimiento de Jesucristo

Espectáculo de luces y drones transformará el Parque de las Aguas.

La Navidad 2025 en Lima tendrá un nuevo atractivo para familias y visitantes. El evento, programado para este sábado 29 de noviembre en el Circuito Mágico del Agua, presenta un espectáculo que integra luces sincronizadas, proyecciones y una interpretación en vivo sobre el nacimiento de Jesucristo a partir de las 8:00 p. m. en la Pileta de la Fantasía.

El evento, denominado “Jesucristo Nace Aquí”, incorpora la última tecnología escénica, incluyendo la formación de una estrella con drones que podrá apreciarse desde distintos puntos de la capital peruana.

El montaje muestra una narrativa guiada por luces y música que acompaña la actuación de un grupo de actores que representan la historia recogida en el capítulo 2 del evangelio de Lucas.

La estrella formada por drones no solo simboliza el relato bíblico, también sirve de eje escénico en el espectáculo desarrollado en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Diversos recursos de iluminación y efectos visuales envolverán a los asistentes, quienes experimentarán una intervención contemporánea inspirada por tradiciones navideñas y avances tecnológicos usados en producciones internacionales.

El "Circuito Mágico del Agua" es un atractivo turístico destacado en el Parque de la Reserva. (Andina)

Un evento con mensaje solidario y alcance global

La propuesta artística está conectada con la campaña mundial Ilumina El Mundo, iniciativa de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que promueve actividades de servicio y expresiones creativas en la temporada navideña.

El objetivo es recordar que cada acción solidaria aporta a transformar la experiencia de la Navidad y a mantener vivo su mensaje espiritual.

El evento es de acceso para todo público mediante el pago de la entrada al Circuito Mágico del Agua, invitando a familias, jóvenes y grupos a participar de una puesta en escena donde la música, la tecnología y la representación tradicional convergen para ofrecer una experiencia distinta.

La organización destacó que esta actividad forma parte de un calendario más amplio de propuestas artísticas y sociales que buscan promover el espíritu comunitario en fechas clave del calendario religioso y cultural de la ciudad.

La estrella formada por drones, visible a gran distancia, busca convertirse en un nuevo símbolo visual para las celebraciones navideñas en Lima.

Circuito Mágico del Agua realizará encendido del árbol navideño interactivo.

Navidad 2025: Más actividades

Calendario de eventos y shows confirmados para estas fiestas navideñas:

Minka (viernes 28 de noviembre a las 6 p.m.): Se celebrará el “Show de Navidad” con Papá Noel, personajes festivos y presentaciones de Erick Elera y Cielo Torres.

MegaPlaza Chorrillos (sábado 29 de noviembre a las 5 p.m.): Se ofrecerán bailes y juegos a cargo del elenco “Sueña y desea”, junto con la visita de Papá Noel para tomarse fotos.

MegaPlaza Villa El Salvador I (sábado 29 de noviembre a las 5 p.m.): Se disfrutará el show de Susan León y su elenco, con bailes, juegos y sorpresas temáticas.

Parque La Molina (sábado 29 de noviembre a las 7 p.m.): Se realizará una velada con la conductora Gachi y Papá Noel, en un ambiente musical e interactivo.

MegaPlaza Villa El Salvador II (domingo 30 de noviembre a las 5 p.m.): Se desarrollará un show navideño con Susan León y Papá Noel, con color y espíritu festivo.

MegaPlaza Ica (sábado 6 de diciembre a las 6 p.m.): Se ofrecerá el show de Maricarmen Marín, llenando de música y diversión el cierre de esta ruta mágica.

Plaza Norte (Indepencia): Los ‘Capidudendes’ alegrarán las tardes de todos los días desde 4:30 hasta las 20:30 horas.