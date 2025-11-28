Perú

Navidad 2025: Circuito Mágico del Agua presentará espectáculo de luces y drones sobre el nacimiento de Jesucristo

Se estrena el espectáculo “Jesucristo Nace Aquí” la noche del sábado 29 de noviembre, con tecnología de punta, actores y una coreografía aérea de drones que narrará visualmente el origen de la Navidad

Guardar
Espectáculo de luces y drones
Espectáculo de luces y drones transformará el Parque de las Aguas.

La Navidad 2025 en Lima tendrá un nuevo atractivo para familias y visitantes. El evento, programado para este sábado 29 de noviembre en el Circuito Mágico del Agua, presenta un espectáculo que integra luces sincronizadas, proyecciones y una interpretación en vivo sobre el nacimiento de Jesucristo a partir de las 8:00 p. m. en la Pileta de la Fantasía.

El evento, denominado “Jesucristo Nace Aquí”, incorpora la última tecnología escénica, incluyendo la formación de una estrella con drones que podrá apreciarse desde distintos puntos de la capital peruana.

El montaje muestra una narrativa guiada por luces y música que acompaña la actuación de un grupo de actores que representan la historia recogida en el capítulo 2 del evangelio de Lucas.

La estrella formada por drones no solo simboliza el relato bíblico, también sirve de eje escénico en el espectáculo desarrollado en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Diversos recursos de iluminación y efectos visuales envolverán a los asistentes, quienes experimentarán una intervención contemporánea inspirada por tradiciones navideñas y avances tecnológicos usados en producciones internacionales.

El "Circuito Mágico del Agua"
El "Circuito Mágico del Agua" es un atractivo turístico destacado en el Parque de la Reserva. (Andina)

Un evento con mensaje solidario y alcance global

La propuesta artística está conectada con la campaña mundial Ilumina El Mundo, iniciativa de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que promueve actividades de servicio y expresiones creativas en la temporada navideña.

El objetivo es recordar que cada acción solidaria aporta a transformar la experiencia de la Navidad y a mantener vivo su mensaje espiritual.

El evento es de acceso para todo público mediante el pago de la entrada al Circuito Mágico del Agua, invitando a familias, jóvenes y grupos a participar de una puesta en escena donde la música, la tecnología y la representación tradicional convergen para ofrecer una experiencia distinta.

La organización destacó que esta actividad forma parte de un calendario más amplio de propuestas artísticas y sociales que buscan promover el espíritu comunitario en fechas clave del calendario religioso y cultural de la ciudad.

La estrella formada por drones, visible a gran distancia, busca convertirse en un nuevo símbolo visual para las celebraciones navideñas en Lima.

Circuito Mágico del Agua realizará
Circuito Mágico del Agua realizará encendido del árbol navideño interactivo.

Navidad 2025: Más actividades

Calendario de eventos y shows confirmados para estas fiestas navideñas:

  • Minka (viernes 28 de noviembre a las 6 p.m.): Se celebrará el “Show de Navidad” con Papá Noel, personajes festivos y presentaciones de Erick Elera y Cielo Torres.
  • MegaPlaza Chorrillos (sábado 29 de noviembre a las 5 p.m.): Se ofrecerán bailes y juegos a cargo del elenco “Sueña y desea”, junto con la visita de Papá Noel para tomarse fotos.
  • MegaPlaza Villa El Salvador I (sábado 29 de noviembre a las 5 p.m.): Se disfrutará el show de Susan León y su elenco, con bailes, juegos y sorpresas temáticas.
  • Parque La Molina (sábado 29 de noviembre a las 7 p.m.): Se realizará una velada con la conductora Gachi y Papá Noel, en un ambiente musical e interactivo.
  • MegaPlaza Villa El Salvador II (domingo 30 de noviembre a las 5 p.m.): Se desarrollará un show navideño con Susan León y Papá Noel, con color y espíritu festivo.
  • MegaPlaza Ica (sábado 6 de diciembre a las 6 p.m.): Se ofrecerá el show de Maricarmen Marín, llenando de música y diversión el cierre de esta ruta mágica.
  • Plaza Norte (Indepencia): Los ‘Capidudendes’ alegrarán las tardes de todos los días desde 4:30 hasta las 20:30 horas.

Temas Relacionados

Navidad 2025Parque de las AguasJesucristoNacimientoperu-noticias

Más Noticias

Fuerza Aérea del Perú abrió proceso de admisión para formarse profesionalmente: es necesario haber completado la secundaria

Jóvenes de todo el país podrán acceder a cinco carreras especializadas de la FAP con formación integral, beneficios completos durante la instrucción y un proceso que contempla exoneraciones, evaluaciones médicas y pruebas físicas

Fuerza Aérea del Perú abrió

Presentador chileno advierte que militarización en la frontera Perú-Chile genera tensión por conflictos históricos

Los conductores cuestionaron que Perú y Bolivia hayan permitido durante años el avance de migrantes hacia territorio chileno

Presentador chileno advierte que militarización

Luigui Carbajal confirma vasectomía tras ampay en hotel de Lince: “Es para cuidar a mi esposa”

El exintegrante de Skándalo negó que esté respondiendo a presiones externas y afirmó que lo hace “para cuidar” a su pareja

Luigui Carbajal confirma vasectomía tras

Giovanna Valcárcel responde a denuncia de estafa: “Es un terreno que me ha costado, no he engañado a nadie”

La conductora fue acusada de una supuesta estafa en la venta de un inmueble, pero afirma que todo se trató de un acuerdo verbal que la otra parte rompió sin explicación

Giovanna Valcárcel responde a denuncia

Mercado de Surquillo reabre tras un año y siete meses de cierre: comerciantes realizaron mejoras y festejan apertura

Durante el cierre, muchos vendedores ocuparon la vía pública; hoy regresan a un espacio ordenado y equipado para garantizar la protección de consumidores y comerciantes

Mercado de Surquillo reabre tras
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú declara en emergencia frontera

Perú declara en emergencia frontera con Chile por crisis migratoria y piden extender medida a Tumbes y otras zonas: “Es una coladera”

Caso Betssy Chávez: Canciller viajará a Washington para pedir ante la OEA la revisión del Convención de Asilo de Caracas

Luis Arce Córdova regresa: PJ anula su segunda destitución y ordena a la JNJ reponerlo como fiscal supremo

Gobierno de José Jerí designa a Carlos Chávez-Taffur como nuevo embajador de Perú en Bolivia

TC decidirá en las próximas semanas si anula la condena de Pedro Castillo por conspiración

ENTRETENIMIENTO

Luigui Carbajal confirma vasectomía tras

Luigui Carbajal confirma vasectomía tras ampay en hotel de Lince: “Es para cuidar a mi esposa”

Giovanna Valcárcel responde a denuncia de estafa: “Es un terreno que me ha costado, no he engañado a nadie”

Pamela López confiesa por qué se realizó reducción de mamas y lipoescultura: “Me hice la mastopexia, era necesario”

Ibai Llanos revela cómo nació el Mundial de los Desayunos y si Perú volverá a competir en el próximo torneo

Estas son las películas que están de moda en Netflix Perú este día

DEPORTES

Resultados de la fecha 6

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Hernán Barcos se pronuncia por primera vez acerca de su salida de Alianza Lima: “Cuando estemos en un lugar organizado hablaremos tranquilos”

Carlos Desio, dolido por deslealtad de Cienciano en Liga 1 2025: “Puse la cara por el club; hicimos resurgir a Christian Cueva”

Reimond Manco apuntó contundente motivo que perjudicó a Alianza Lima: “Salir de fiesta cag... al equipo”

Adriana Barrón ganó medalla de oro: velerista conquistó los Juegos Bolivarianos 2025