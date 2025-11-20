Karla Tarazona expone a Luigui Carbajal sobre pódcast en hotel: “No le creo, se puede apreciar que no estaba solo”

Luigui Carbajal se defiende tras polémico ingreso a hotel, pero Karla Tarazona no le cree. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El reciente ampay de Luigui Carbajal ingresando solo a un hotel de Lince continúa generando polémica, y esta vez fue su compañera de radio, Karla Tarazona, quien no dudó en cuestionar duramente la versión que el cantante ofreció para justificar su presencia en ese establecimiento.

Durante la última edición de Todo se Filtra, la conductora aseguró que no cree en absoluto la explicación de su compañero y que, por el contrario, las imágenes difundidas por Magaly TV La Firme solo aumentan las interrogantes sobre lo que realmente ocurrió aquel 18 de septiembre.

Y es que el músico fue captado entrando a un conocido hotel de paso ubicado en Lince. Al ser abordado por reporteros de ATV, Luigui Carbajal afirmó que no había nada irregular, pues —según dijo— estaba ahí para grabar un pódcast con un amigo del norte del país. Esa fue la justificación que intentó sostener frente a las cámaras, repitiendo que su esposa estaba informada y que todo se trataba de trabajo. Sin embargo, dicha versión no ha logrado convencer a nadie, y mucho menos a Karla Tarazona.

Karla Tarazona no cree en Luigui Carbajal

Durante el programa, la conductora comenzó su intervención con una crítica directa: “Me encantaría que el señor Domínguez, experto en estos temas, experto en persuadir, porque seamos sinceras, la ley del hombre hasta que no haya una prueba contundente, lo niegan hasta Fiscalía”. Con esta ironía, Tarazona dejó en claro que las excusas de los artistas involucrados en escándalos sentimentales suelen seguir un mismo patrón: negar, minimizar y justificar.

Pero fue más allá. Tras reproducir las imágenes difundidas por Magaly Medina, Tarazona destacó un detalle que, para ella, delata por completo que Carbajal no estaba solo en ese lugar. “En las imágenes que ya se han desglosado por sus gestos, se puede apreciar que no estaba solo. Porque yo no creo que esas miraditas se las vaya a hacer al zancudo que cruzó por ahí. Yo no creo que sean miraditas tampoco para un hombre”, afirmó en vivo.

La observación no pasó desapercibida, pues el video efectivamente muestra al cantante mirando hacia atrás y hacia los lados con insistencia, como si estuviera acompañado, aunque en el registro no se observa a otra persona ingresando con él. Ese detalle alimentó aún más las dudas sobre la versión del pódcast.

Luego, Tarazona lanzó la pregunta que se volvió tendencia en redes: “¿Acaso Luigui no tiene un lugar en su casa?”. Según la conductora, no es lógico que alguien necesite ir a un hotel —y, peor aún, uno de pareja— para grabar una transmisión en vivo cuando existen múltiples espacios disponibles en el hogar. “No le creo, acá hay algo que no se entiende. Ahora, no me vas a decir que Luigui no tiene un lugar en su casa, una pared para hacer un en vivo, porque hasta te metes al baño y nadie se da cuenta”, añadió tajantemente.

Mientras tanto, Luigui Carbajal decidió romper su silencio y declarar al diario Trome, asegurando que la polémica no ha afectado su matrimonio. “Estoy tranquilo… Estoy bien con mi esposa, con mi familia, estamos bien todos. Seguro resultó incómodo por toda la situación, por lo que han querido vender”, comentó entre risas y restando importancia al ampay.

Asimismo, insistió en que su esposa sí sabía dónde estaba y qué hacía: “Ella sabía que iba a grabar un pódcast, si sabía que iba a ir a un lugar así, no había nada oculto. Tengo las conversaciones, el link, todo, justamente del horario en el que se grabó y el día que iba a grabar. Por eso puedo decir que todo está tranquilo”.

Sin embargo, la justificación se debilitó aún más cuando Magaly TV La Firme mostró que el hotel no permite grabaciones ni ingresos de equipos para pódcast, pues sus cuartos están destinados exclusivamente para parejas. Un trabajador del lugar fue claro al ser consultado: “Para pódcasts, no, compañero… Estos cuartos son para parejas”.

Frente a esta contradicción, las palabras de Karla Tarazona resonaron con más fuerza: “En vez de aclarar, oscurece”.

Mientras Luigui insiste en que todo es parte de un malentendido, la opinión pública —y su propia compañera de trabajo— parece no estar dispuesta a darle el beneficio de la duda.

