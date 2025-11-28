Costa Verde será clausurada en diciembre por los Juegos Bolivarianos 2025: estas son las fechas y rutas alternas

La Costa Verde será clausurada nuevamente. (Foto: Agencia Andina)

La Costa Verde será clausurada nuevamente para el desarrollo de competencias de los XX Juegos Bolivarianos 2025, que se realizan en Lima y Ayacucho, anunció la página oficial el evento.

El objetivo es que las actividades internacionales sean seguras para los atletas y delegaciones. Esta medida ya se había aplicado el viernes 28 y sábado 29 de noviembre para el deporte de Marcha. Esto se volverá a repetir en diciembre para clicismo y nuevamente de marcha atlética.

La restricción vehicular afectará la vía de la Costa Verde, principalmente a los distritos limeños de Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro y Magdalena. Los cortes serán en horas de la noche. Los días confirmados son

Viernes 28 de noviembre (23:30 horas) al sábado 29 (13:00 horas)

Jueves 5 de diciembre (desde la noche)

Viernes 6 de diciembre (hasta las 13:00 horas)

Rutas alternas para el tránsito

Hacia el sur : Costanera, Juan Bertolotto, comandante Espinar, José Antonio de Sucre, Diego Ferré, avenida del Ejército, malecón de la Marina, malecón Cisneros, malecón Reserva, Almenara, Miguel Grau, El Sol, San Martín, Pedro de Osma, Chorrillos y José Olaya.

Hacia el norte: malecón Grau, avenida Chorrillos, Pedro de Osma, 28 de Julio, Miguel Grau, Reducto, 28 de Julio, La Paz, Ricardo Palma, José Pardo, avenida del Ejército, Diego Ferré, Tacna y Salaberry.

Quejas y demoras en rutas alternas

El primer cierre total de la Costa Verde transformó la rutina diaria de la población en distritos como San Miguel, Magdalena, Miraflores y Chorrillos. Desde primeras horas del día, se observaron largas colas, rutas alternas congestionadas y una circulación lenta en avenidas principales con acceso al litoral.

Nuevo cierre de la Costa Verde: estas son las rutas de desvíos| Andina

El anuncio oficial advirtió sobre las posibles complicaciones, pero el caos superó las previsiones. Usuarios de redes sociales manifestaron frustración y reclamaron por la falta de opciones eficientes para el traslado. Avenidas como Costa Nera, El Ejército, Sucre, José Pardo, Benavides, Escuela Militar, Francisco Bolognesi, República de Panamá y Pedro de Osma registraron tráfico intenso. Algunos ciudadanos reportaron demoras de más de cuarenta minutos solo para avanzar pequeños tramos.

En Chorrillos, la congestión aumentó por las obras activas cerca del penal y de la municipalidad, lo que dejó solo un carril disponible en ciertas zonas. El colapso se evidenció también en los intentos de los agentes policiales por agilizar el tráfico con cambios en el tiempo de los semáforos, sin lograr descongestionar los accesos durante las horas de mayor demanda.

Las quejas también provinieron de estudiantes y trabajadores, quienes mencionaron que el cierre los obligó a cambiar sus horarios y a enfrentar retrasos. Aplicativos de tránsito mostraron las calles en color rojo, mientras que la Autoridad de Transporte Urbano confirmó retrasos en la llegada de buses de las rutas habituales a las estaciones en ambos sentidos.

Las autoridades señalaron que el cierre responde a la necesidad de garantizar la seguridad durante las competencias de ciclismo, solicitando la colaboración de la ciudadanía para el uso de rutas alternas. Mientras se buscaba cumplir con los compromisos deportivos internacionales, la medida puso a prueba la capacidad de respuesta del sistema de transporte limeño.